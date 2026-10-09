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Milli Araya Trabzonspor Mağlubiyetiyle Giren Galatasaray 3 Puanla Geri Döndü

Milli Araya Trabzonspor Mağlubiyetiyle Giren Galatasaray 3 Puanla Geri Döndü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
09.10.2026 - 21:59
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Galatasaray, Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı Abdülkerim Bardakcı'nın 45. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda Torreira'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan sarı-kırmızılılar, Rak-Sakyi'nin golüne engel olamadı. Mücadelenin 90. dakikasında sahneye çıkan Barış Alper Yılmaz, attığı golle Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi. Son saniyelerde gelen Lemina golü de 3-1'lik galibiyeti getirdi. Sarı-kırmızılı ekip, eksik kalmasına rağmen kritik üç puanın sahibi oldu.

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Galatasaray ilk yarıda kaptanıyla golü buldu.

Galatasaray ilk yarıda kaptanıyla golü buldu.

Galatasaray, ilk yarıda Deniz Gül, Leao ve Yunus Akgün ile önemli gol fırsatları yakaladı ancak Kasımpaşa kalecisi Gianniotis yaptığı kurtarışlarla gole izin vermedi. Konuk ekip ise Benedyczak ile etkili oldu ancak Uğurcan Çakır'ı geçemedi. Sara'nın 34. dakikadaki şutunda da Gianniotis gole engel oldu.

Karşılaşmanın 45. dakikasında Galatasaray öne geçti. Batrakov'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne taşıdı. Sarı-kırmızılılar ilk yarıyı bu skorla tamamladı.

Galatasaray on kişiyle pes etmedi.

Galatasaray on kişiyle pes etmedi.

Kasımpaşa ikinci yarıya daha etkili başlayan taraf oldu. Ancak 63. dakikada Torreira'nın oyundan atılması Galatasaray adına işleri daha da zorlaştırdı. 

Bu karttan beş dakika sonra Rak-Sakyi eşitlik golünü bularak takımına büyük sevinç yaşattı.

Golün ardından Galatasaray on kişi olmasına rağmen pozisyonlar da buldu ancak Kasımpaşa kalecisi Gianniotis kalesinde adeta devleşti ve gole izin vermedi. 

Ancak 90. dakikada savunmadaki zincirleme hatada top Barış Alper'in önüne düştü. Barış Alper sağ çaprazdan sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-1'e getirdi. 

Son saniyelerde de Lemina skoru belirledi ve maç 3-1 bitti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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