Milli Araya Trabzonspor Mağlubiyetiyle Giren Galatasaray 3 Puanla Geri Döndü
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Galatasaray, Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı Abdülkerim Bardakcı'nın 45. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda Torreira'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan sarı-kırmızılılar, Rak-Sakyi'nin golüne engel olamadı. Mücadelenin 90. dakikasında sahneye çıkan Barış Alper Yılmaz, attığı golle Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi. Son saniyelerde gelen Lemina golü de 3-1'lik galibiyeti getirdi. Sarı-kırmızılı ekip, eksik kalmasına rağmen kritik üç puanın sahibi oldu.
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Galatasaray ilk yarıda kaptanıyla golü buldu.
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Galatasaray on kişiyle pes etmedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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