Milli Araya Trabzonspor Mağlubiyetiyle Giren Galatasaray 3 Puanla Geri Döndü

Kasımpaşa ikinci yarıya daha etkili başlayan taraf oldu. Ancak 63. dakikada Torreira'nın oyundan atılması Galatasaray adına işleri daha da zorlaştırdı.

Bu karttan beş dakika sonra Rak-Sakyi eşitlik golünü bularak takımına büyük sevinç yaşattı.

Golün ardından Galatasaray on kişi olmasına rağmen pozisyonlar da buldu ancak Kasımpaşa kalecisi Gianniotis kalesinde adeta devleşti ve gole izin vermedi.

Ancak 90. dakikada savunmadaki zincirleme hatada top Barış Alper'in önüne düştü. Barış Alper sağ çaprazdan sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-1'e getirdi.

Son saniyelerde de Lemina skoru belirledi ve maç 3-1 bitti.