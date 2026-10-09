article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
İlkay Gündoğan'dan Barcelona Maçı Öncesi Dikkat Çeken Yanıt: "Oynamıyorum ki..."

İlkay Gündoğan'dan Barcelona Maçı Öncesi Dikkat Çeken Yanıt: "Oynamıyorum ki..."

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
09.10.2026 - 23:18
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Galatasaray, Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Maçın ardından İlkay Gündoğan'a Barcelona karşılaşması soruldu. Deneyimli futbolcunun kısa ve net yanıtı kısa sürede dikkat çekti.Kaynak - Cevdet Berker İşleyen

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yanıtı tepki çekti.

Yanıtı tepki çekti.

Maçın ardından Gündoğan'a Barcelona karşılaşmasına hazır olup olmadığı soruldu. Deneyimli futbolcunun 'niye hazır olayım ki' şeklindeki kısa yanıtı sosyal medyada tepki çekti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın