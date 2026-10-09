İlkay Gündoğan'dan Barcelona Maçı Öncesi Dikkat Çeken Yanıt: "Oynamıyorum ki..."
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Galatasaray, Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Maçın ardından İlkay Gündoğan'a Barcelona karşılaşması soruldu. Deneyimli futbolcunun kısa ve net yanıtı kısa sürede dikkat çekti.Kaynak - Cevdet Berker İşleyen
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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