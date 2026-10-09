Cezalı Okan Buruk, Kasımpaşa Maçını Tribünden Takip Etti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Galatasaray zorlu mücadelede Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek zirvede önemli bir galibiyete imza attı. Galatasaray için bu maçta şüphesiz en önemli eksik Okan Buruk'tu. Buruk, Trabzonspor maçında gördüğü kart sebebiyle bu maçta kulübedeki yerini alamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kritik üç puan son dakikalarad geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Okan Buruk tribündeydi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın