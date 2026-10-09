Cezalı Okan Buruk, Kasımpaşa Maçını Tribünden Takip Etti

Galatasaray zorlu mücadelede Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek zirvede önemli bir galibiyete imza attı. Galatasaray için bu maçta şüphesiz en önemli eksik Okan Buruk'tu. Buruk, Trabzonspor maçında gördüğü kart sebebiyle bu maçta kulübedeki yerini alamadı.