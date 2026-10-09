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Cezalı Okan Buruk, Kasımpaşa Maçını Tribünden Takip Etti

Cezalı Okan Buruk, Kasımpaşa Maçını Tribünden Takip Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
09.10.2026 - 22:35
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Galatasaray zorlu mücadelede Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek zirvede önemli bir galibiyete imza attı. Galatasaray için bu maçta şüphesiz en önemli eksik Okan Buruk'tu. Buruk, Trabzonspor maçında gördüğü kart sebebiyle bu maçta kulübedeki yerini alamadı.

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Kritik üç puan son dakikalarad geldi.

Kritik üç puan son dakikalarad geldi.

Galatasaray 63. dakikada on kişi kaldığı maçta 68'de golü kalesinde gördü. Ancak 90'da Barış Alper, 90+5'te Lemina'nın golüyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Okan Buruk tribündeydi.

Okan Buruk tribündeydi.

Okan Buruk, Trabzonspor maçında gördüğü kart sebebiyle bu maçta görevinin başında olamadı. Takımını tribünden takip eden Okan Buruk'un yer aldığı bölümde Mehmet Ağar da yer aldı. Ağar ve Buruk'un görüntüleri maç seremonisinde fotoğraflara yansıdı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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