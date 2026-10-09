Kayserispor'un Eski Golcüsü German Onugkha'dan Türkiye Çıkışı: "Kayseri'den Bahsediyorsak, Durum Berbat"

Türkiye'de hayatın nasıl olduğu sorulan Onugkha, Kayseri'yi hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

'Tüm Türkiye adına konuşamam ama özellikle Kayseri'den bahsediyorsak, durum berbat.'

Futbolcu, Kayseri'de yemek kalitesinin kötü olduğunu, restoranların berbat olduğunu ve normal taksi bulmanın mümkün olmadığını anlattı. Pazarda alışveriş yaparken de futbolcu olduğu anlaşılınca fiyatların bilerek yükseltildiğini, kendisinden beş kat daha fazla ücret istendiğini ima etti:

'Kayseri'de hiçbir şey yok. Yemek kalitesi kötü, restoranlar berbat. Oradaki durumdan hiç hoşlanmadım. Futbolcu olduğunuzu anladıklarında sizi 5 kat daha fazla dolandırıyorlar! Normal taksiler yok; herkes sizi dolandırmaya çalışıyor.

Tüm Türkiye adına konuşamam ama özellikle Kayseri'den bahsediyorsak, durum berbat. Bu bile hafif bir ifade.'