Kayserispor'un Eski Golcüsü German Onugkha'dan Türkiye Çıkışı: "Kayseri'den Bahsediyorsak, Durum Berbat"
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Geçen sezon Süper Lig'de Kayserispor forması giyen ve 28 maçta 8 gol atan German Onugkha, Türkiye'deki günlerini anlattı. 30 yaşındaki forvet şu an Rodina'da oynuyor. Kayseri'de yemekten ulaşıma, pazar alışverişinden günlük ihtiyaçlara kadar pek çok konuda şikayetçi oldu.
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Onugkha Kayseri'deki hayatı beğenmedi.
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Onugkha Kayserispor'da 8 gol attı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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