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Kayserispor'un Eski Golcüsü German Onugkha'dan Türkiye Çıkışı: "Kayseri'den Bahsediyorsak, Durum Berbat"

Kayserispor'un Eski Golcüsü German Onugkha'dan Türkiye Çıkışı: "Kayseri'den Bahsediyorsak, Durum Berbat"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
09.10.2026 - 21:02
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Geçen sezon Süper Lig'de Kayserispor forması giyen ve 28 maçta 8 gol atan German Onugkha, Türkiye'deki günlerini anlattı. 30 yaşındaki forvet şu an Rodina'da oynuyor. Kayseri'de yemekten ulaşıma, pazar alışverişinden günlük ihtiyaçlara kadar pek çok konuda şikayetçi oldu.

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Onugkha Kayseri'deki hayatı beğenmedi.

Onugkha Kayseri'deki hayatı beğenmedi.

Türkiye'de hayatın nasıl olduğu sorulan Onugkha, Kayseri'yi hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

'Tüm Türkiye adına konuşamam ama özellikle Kayseri'den bahsediyorsak, durum berbat.'

Futbolcu, Kayseri'de yemek kalitesinin kötü olduğunu, restoranların berbat olduğunu ve normal taksi bulmanın mümkün olmadığını anlattı. Pazarda alışveriş yaparken de futbolcu olduğu anlaşılınca fiyatların bilerek yükseltildiğini, kendisinden beş kat daha fazla ücret istendiğini ima etti:

'Kayseri'de hiçbir şey yok. Yemek kalitesi kötü, restoranlar berbat. Oradaki durumdan hiç hoşlanmadım. Futbolcu olduğunuzu anladıklarında sizi 5 kat daha fazla dolandırıyorlar! Normal taksiler yok; herkes sizi dolandırmaya çalışıyor.

Tüm Türkiye adına konuşamam ama özellikle Kayseri'den bahsediyorsak, durum berbat. Bu bile hafif bir ifade.'

Onugkha Kayserispor'da 8 gol attı.

Onugkha Kayserispor'da 8 gol attı.

Onugkha, birkaç yıldır hindistan cevizi suyu içtiğini ve bunun toparlanmasına yardımcı olduğunu söyledi. Kayseri'de bu ürünü bulamadığını, piyasada olmadığını belirten futbolcu, Rusya'nın Penza kentinde ise aynı ürüne kolayca ulaşabildiğini anlattı. Eskiden futbolculara şoförlük yapan birinin ayda 1300 euro kazandığını bildiğini, ancak adamın mülakatta 1600 euro dediğini aktaran Onugkha, bu durumu 'aldatmaca' olarak niteledi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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