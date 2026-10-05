Fenerbahçeli Yıldız N'Golo Kanté Üsküdar'da Tek Başına Dolaşırken Görüntülendi
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Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kanté bu kez saha dışındaki görüntüleriyle gündem oldu. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar kısa sürede ilgi gördü. Deneyimli futbolcunun İstanbul sokaklarındaki sakin hali dikkat çekti.
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Kanté sosyal medyadaki karelerle gündem oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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