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Fenerbahçeli Yıldız N'Golo Kanté Üsküdar'da Tek Başına Dolaşırken Görüntülendi

Fenerbahçeli Yıldız N'Golo Kanté Üsküdar'da Tek Başına Dolaşırken Görüntülendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
05.10.2026 - 19:42
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Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kanté bu kez saha dışındaki görüntüleriyle gündem oldu. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar kısa sürede ilgi gördü. Deneyimli futbolcunun İstanbul sokaklarındaki sakin hali dikkat çekti.

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Kanté sosyal medyadaki karelerle gündem oldu.

Kanté sosyal medyadaki karelerle gündem oldu.

Fenerbahçe forması giyen dünyaca ünlü Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kanté, bu kez saha dışındaki görüntüleriyle gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda Kanté'nin İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir balıkçının önünde tek başına gezindiği görüldü. Fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada ilgi topladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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