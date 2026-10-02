Fenerbahçe'de Stat Tartışması: Nihat Özbağı 50 Milyon Euro'luk Yanlış Anlaşılmayı Düzeltti
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Fenerbahçe'nin stat projesinin maliyetiyle ilgili genel kurulda söylenenler kafaları karıştırdı. Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Özbağı, Anadolu Ajansı'na konuşarak meseleyi açıkladı.
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Özbağı yanlış anlaşılmayı düzeltti.
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Maliyet kulüp gelirlerinden karşılanacak.
Proje Yıldırım'ın talebinden doğdu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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