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Fenerbahçe'de Stat Tartışması: Nihat Özbağı 50 Milyon Euro'luk Yanlış Anlaşılmayı Düzeltti

Fenerbahçe'de Stat Tartışması: Nihat Özbağı 50 Milyon Euro'luk Yanlış Anlaşılmayı Düzeltti

Fenerbahçe
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
02.10.2026 - 18:01
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Fenerbahçe'nin stat projesinin maliyetiyle ilgili genel kurulda söylenenler kafaları karıştırdı. Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Özbağı, Anadolu Ajansı'na konuşarak meseleyi açıkladı.

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Özbağı yanlış anlaşılmayı düzeltti.

Özbağı yanlış anlaşılmayı düzeltti.

Chobani Stadı'nda Anadolu Ajansı'na konuşan Özbağı, olağan mali ve idari genel kurulda stadın kapasitesinin artırılmasıyla ilgili yaptığı konuşmanın ardından projenin yaklaşık 50 milyon Euro'luk inşaat maliyetinin tamamını kendisinin üstleneceği yönünde bir algı oluştuğunu söyledi ve bu algının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Özbağı konuyu şu sözlerle açıkladı. 'Projenin tüm inşaat maliyetini şahsen karşılayacağım yönünde bir algı oluştuğunu gördüm. Bu yanlış anlaşılmayı düzeltmek istiyorum. Konuşmamda üstleneceğimi ifade ettiğim bedel aslında mimari, statik ve betonarme projelerinin tamamıdır. Yani yaklaşık 1 milyon dolarlık kısımdır.' dedi.

Maliyet kulüp gelirlerinden karşılanacak.

Maliyet kulüp gelirlerinden karşılanacak.

Asıl inşaat bedelinin nereden çıkacağını da anlatan Özbağı, sözlerini şöyle sürdürdü. 'Yaklaşık 50 milyon Euro olarak öngörülen inşaat harcamasının ise kulübümüz tarafından sponsorluk, loca ve kombine satışlarından elde edilecek gelirlerle karşılanması planlanmaktadır. Şahsen karşılayacağımı belirttiğim tutar ise mimari, statik ve betonarme projelerinin hazırlanma bedelidir. Ben her zaman Fenerbahçe'ye destek vermekten onur duyuyorum.' dedi.

Proje Yıldırım'ın talebinden doğdu.

Proje Yıldırım'ın talebinden doğdu.

Kulübün seçimli olağanüstü genel kurulunda stat kapasitesinin artırılmasına yönelik projeyi tanıttıklarını hatırlatan Özbağı, projenin önemli bir ihtiyaçtan doğduğunu aktardı. 'Başkanımız Aziz Yıldırım, bizlere stadımızın yeterli olmadığını, kapasitesinin düşük olduğunu, akustiğinin iyi olmadığını ve bunu düzeltmemiz gerektiğini söyledi. Böyle bir proje geliştirdik. Kongrede bunu sunduk. Proje, büyük beğeni topladı. Kongreyi de kazandıktan sonra kapasite artışına ve stadımızın büyütülmesine başladık.' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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