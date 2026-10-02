Fenerbahçe'de Stat Tartışması: Nihat Özbağı 50 Milyon Euro'luk Yanlış Anlaşılmayı Düzeltti

Chobani Stadı'nda Anadolu Ajansı'na konuşan Özbağı, olağan mali ve idari genel kurulda stadın kapasitesinin artırılmasıyla ilgili yaptığı konuşmanın ardından projenin yaklaşık 50 milyon Euro'luk inşaat maliyetinin tamamını kendisinin üstleneceği yönünde bir algı oluştuğunu söyledi ve bu algının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Özbağı konuyu şu sözlerle açıkladı. 'Projenin tüm inşaat maliyetini şahsen karşılayacağım yönünde bir algı oluştuğunu gördüm. Bu yanlış anlaşılmayı düzeltmek istiyorum. Konuşmamda üstleneceğimi ifade ettiğim bedel aslında mimari, statik ve betonarme projelerinin tamamıdır. Yani yaklaşık 1 milyon dolarlık kısımdır.' dedi.