TFF, Vincenzo Montella ile Yola Devam Etmeme Kararı Aldı

EURO 2024’e katılan, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası vizesi alan ve Uluslar Ligi’nde A Ligi’ne yükselen A Milli Futbol Takımı, kısa sürede büyük bir düşüş yaşadı. Dünya Kupası’nda Avustralya’ya 2-0, Paraguay’a 1-0 yenilerek Haiti’nin ardından elenen ikinci ekip olan milliler, prestij maçında ABD’yi 3-2 mağlup etti. Uluslar A Ligi’nde ise Fransa’ya 1-0, İtalya’ya 4-1, Belçika’ya 3-0 ve İtalya’ya 3-1 kaybeden ay yıldızlılar, dört maçta puan alamadı. Bu sonuçlarla A Ligi’nde kalma ihtimali azalan Türkiye, FIFA dünya sıralamasında da 31. sıraya geriledi.