TFF, Vincenzo Montella ile Yola Devam Etmeme Kararı Aldı
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçemeyen ve Uluslar A Ligi'nde oynadığı dört maçın tamamını kaybeden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella ile yollar ayrıldı.
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Üst üste başarısız sonuçlar geldi.
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Seçim kararı beklenirken teknik direktör değişikliği kararı alındı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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