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TFF, Vincenzo Montella ile Yola Devam Etmeme Kararı Aldı

TFF, Vincenzo Montella ile Yola Devam Etmeme Kararı Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
09.10.2026 - 18:35
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçemeyen ve Uluslar A Ligi'nde oynadığı dört maçın tamamını kaybeden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella ile yollar ayrıldı.

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Üst üste başarısız sonuçlar geldi.

Üst üste başarısız sonuçlar geldi.

EURO 2024’e katılan, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası vizesi alan ve Uluslar Ligi’nde A Ligi’ne yükselen A Milli Futbol Takımı, kısa sürede büyük bir düşüş yaşadı. Dünya Kupası’nda Avustralya’ya 2-0, Paraguay’a 1-0 yenilerek Haiti’nin ardından elenen ikinci ekip olan milliler, prestij maçında ABD’yi 3-2 mağlup etti. Uluslar A Ligi’nde ise Fransa’ya 1-0, İtalya’ya 4-1, Belçika’ya 3-0 ve İtalya’ya 3-1 kaybeden ay yıldızlılar, dört maçta puan alamadı. Bu sonuçlarla A Ligi’nde kalma ihtimali azalan Türkiye, FIFA dünya sıralamasında da 31. sıraya geriledi.

Seçim kararı beklenirken teknik direktör değişikliği kararı alındı.

Seçim kararı beklenirken teknik direktör değişikliği kararı alındı.

TFF, bugün olağanüstü toplandı. Seçim kararı görüşülen toplantıda 7'ye 5 yola devam kararı alındı. Daha sonra yapılan açıklamada, 'A Milli Takım Teknik Direktörümüz Sayın Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır.' denildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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