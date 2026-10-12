Üç Farklı Yapay Zekadan Galatasaray-Barcelona Maçını Tahmini: Üçü de Aynı Skoru Verdi
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 13 Ekim Salı günü saat 22.00'de RAMS Park'ta Barcelona'yı konuk edecek. Maç öncesinde Gemini, ChatGPT ve Claude'a aynı soruyu sorduk ve skor tahmini istedik. Galatasaray ilk haftanın ardından puansız 29. sırada, Barcelona ise 5-1'lik galibiyetle 3. sırada bulunuyor.
Üç yapay zeka robotu da aynı skoru vererek şaşırttı.
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Galatasaray puansız, Barcelona üç puanla maça çıkıyor.
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Gemini 2-1 Barcelona üstünlüğü öngördü.
ChatGPT'nin tahmini de 2-1'lik Barcelona galibiyeti oldu.
Claude'un tahmini de değişmedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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