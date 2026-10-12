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Üç Farklı Yapay Zekadan Galatasaray-Barcelona Maçını Tahmini: Üçü de Aynı Skoru Verdi

Üç Farklı Yapay Zekadan Galatasaray-Barcelona Maçını Tahmini: Üçü de Aynı Skoru Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
12.10.2026 - 18:40
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 13 Ekim Salı günü saat 22.00'de RAMS Park'ta Barcelona'yı konuk edecek. Maç öncesinde Gemini, ChatGPT ve Claude'a aynı soruyu sorduk ve skor tahmini istedik. Galatasaray ilk haftanın ardından puansız 29. sırada, Barcelona ise 5-1'lik galibiyetle 3. sırada bulunuyor.

Üç yapay zeka robotu da aynı skoru vererek şaşırttı.

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Galatasaray puansız, Barcelona üç puanla maça çıkıyor.

Galatasaray puansız, Barcelona üç puanla maça çıkıyor.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Sporting'e deplasmanda 1-0 öne geçmesine rağmen 3-1 yenildi ve puansız ikinci haftaya girdi. Barcelona ise lig aşamasına Feyenoord'u 5-1 yenerek başladı ve Galatasaray maçı öncesindeki son resmî karşılaşmasında Getafe'yi 3-0 geçti. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle Sporting maçında forma giyemeyen Victor Osimhen'in ilk 11'e döneceği yazılıyor, Wilfried Singo'nun durumu takip ediliyor ve Lesley Ugochukwu cezalı olduğu için oynayamayacak. Barcelona'da Raphinha, Frenkie de Jong, Andreas Christensen ve Roony Bardghji eksik, Lamine Yamal, Pedri ve Gabriel Jesus ise İstanbul kafilesinde.

Gemini 2-1 Barcelona üstünlüğü öngördü.

Gemini 2-1 Barcelona üstünlüğü öngördü.

Gemini, maçı Barcelona lehine değerlendirirken Galatasaray'ın iç saha atmosferine de yer verdi ve tahminini şu ifadeleri kullandı:

'Son haftalarda savunmada dalgalı bir grafik çizen ve Victor Osimhen gibi önemli hücum silahlarının durumunun belirsiz olduğu Galatasaray, buna karşın son dönemde yakaladığı kusursuz galibiyet serisi ve Lamine Yamal, Pedri gibi formda yıldızlarıyla göz dolduran güçlü Barcelona'yı RAMS Park'ta konuk edecek; Katalan devinin hücum hattındaki olağanüstü üretkenliği ve kadro kalitesi ibreyi konuk ekibe çevirse de, sarı-kırmızıların ateşli iç saha atmosferiyle direneceği bu zorlu mücadelenin karşılıklı gollerle 1-2'lik Barcelona üstünlüğüyle biteceği tahmin ediliyor.'

ChatGPT'nin tahmini de 2-1'lik Barcelona galibiyeti oldu.

ChatGPT'nin tahmini de 2-1'lik Barcelona galibiyeti oldu.

ChatGPT de Barcelona'yı bir adım önde görürken Galatasaray'ın iç saha avantajının maçı dengeleyebileceğini ifade etti ve tahminini şu ifadeleri kullandı:

'Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde yarın İstanbul’da Barcelona’yı konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarının desteğiyle rakibine karşı avantaj yakalamayı hedeflerken Barcelona’nın hücum gücü ve yüksek tempolu oyunu maçın en önemli belirleyicilerinden biri olacak. Galatasaray’da Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün’ün hücumdaki etkinliği büyük önem taşırken Barcelona’nın Lamine Yamal ve Pedri gibi yıldızlarıyla oyunun kontrolünü elinde tutmaya çalışması bekleniyor. İki takımın kadro kalitesi ve oyun yapısı değerlendirildiğinde Barcelona bir adım önde görünse de Galatasaray’ın iç saha avantajı karşılaşmayı dengeli hale getirebilir. Sarı-kırmızılıların gol bulabileceğini, ancak Barcelona’nın hücum gücüyle sonuca ulaşabileceğini düşünüyorum. Skor tahminim: Galatasaray 1-2 Barcelona.'

Claude'un tahmini de değişmedi.

Claude'un tahmini de değişmedi.

Claude ise maç öncesi eksikleri, Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta sonuçlarını ve olası ilk 11'leri güncel haberlerden tarayarak tahminini şu ifadeleri kullandı:

'Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne Sporting deplasmanında 3-1 yenilerek başladı ve puansız 29. sırada Barcelona'yı ağırlıyor. Barcelona ise ilk maçta Feyenoord'u 5-1 geçti, Getafe'yi de 3-0 yendi ve Raphinha, Frenkie de Jong ile Andreas Christensen'den yoksun olmasına rağmen hücumda Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo ve Gabriel Jesus'la elini güçlü tutuyor. Victor Osimhen'in sakatlığın ardından ilk 11'e dönmesi Galatasaray'ın en büyük kozu ve Barcelona'nın yüksek savunma hattı Osimhen ile Leao'nun hızına karşı boşluk verebilir, bu yüzden Galatasaray'ın gol bulacağını düşünüyorum. Yine de Sporting karşısında yenen üç gol savunmanın Barcelona'nın kanat oyunu ve orta saha kontrolü karşısında zorlanacağını gösteriyor, bu yüzden mücadeleyi Barcelona'nın bir golle kazanacağını öngörüyorum. Skor tahminim Galatasaray 1-2 Barcelona.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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