Üç Farklı Yapay Zekadan Galatasaray-Barcelona Maçını Tahmini: Üçü de Aynı Skoru Verdi

Claude ise maç öncesi eksikleri, Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta sonuçlarını ve olası ilk 11'leri güncel haberlerden tarayarak tahminini şu ifadeleri kullandı:

'Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne Sporting deplasmanında 3-1 yenilerek başladı ve puansız 29. sırada Barcelona'yı ağırlıyor. Barcelona ise ilk maçta Feyenoord'u 5-1 geçti, Getafe'yi de 3-0 yendi ve Raphinha, Frenkie de Jong ile Andreas Christensen'den yoksun olmasına rağmen hücumda Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo ve Gabriel Jesus'la elini güçlü tutuyor. Victor Osimhen'in sakatlığın ardından ilk 11'e dönmesi Galatasaray'ın en büyük kozu ve Barcelona'nın yüksek savunma hattı Osimhen ile Leao'nun hızına karşı boşluk verebilir, bu yüzden Galatasaray'ın gol bulacağını düşünüyorum. Yine de Sporting karşısında yenen üç gol savunmanın Barcelona'nın kanat oyunu ve orta saha kontrolü karşısında zorlanacağını gösteriyor, bu yüzden mücadeleyi Barcelona'nın bir golle kazanacağını öngörüyorum. Skor tahminim Galatasaray 1-2 Barcelona.'