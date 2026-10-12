Barcelona'nın "İstanbul, Biz Geldik" Paylaşımına Gelen Komik Tepkiler
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, yarın akşam RAMS Park'ta Barcelona'yı konuk edecek. Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak, TRT 1'den şifresiz yayınlanacak ve maçı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Katalan ekibi bugün İstanbul'a indi ve kulübün resmi X hesabı kafilenin gelişini 'Hey, Istanbul. We've arrived.' diye duyurdu. Paylaşımın altı kısa sürede Galatasaraylıların karşılama yarışına döndü. Videolu montajlardan çizgi romana, eski Türk filmi sahnelerinden yabancı taraftarların kısa itirazlarına kadar pek çok yanıt geldi.
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İlk paylaşım şöyleydi:
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Milli mesele.
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Bazıları o kadar umutlu değildi.
Panik olanlar da var.
Meşhur Bayern tweetine de gönderme yapıldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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