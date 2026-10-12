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Barcelona'nın "İstanbul, Biz Geldik" Paylaşımına Gelen Komik Tepkiler

Barcelona'nın "İstanbul, Biz Geldik" Paylaşımına Gelen Komik Tepkiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.10.2026 - 16:48
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, yarın akşam RAMS Park'ta Barcelona'yı konuk edecek. Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak, TRT 1'den şifresiz yayınlanacak ve maçı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Katalan ekibi bugün İstanbul'a indi ve kulübün resmi X hesabı kafilenin gelişini 'Hey, Istanbul. We've arrived.' diye duyurdu. Paylaşımın altı kısa sürede Galatasaraylıların karşılama yarışına döndü. Videolu montajlardan çizgi romana, eski Türk filmi sahnelerinden yabancı taraftarların kısa itirazlarına kadar pek çok yanıt geldi.

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İlk paylaşım şöyleydi:

İlk paylaşım şöyleydi:
twitter.com

Hatırlatma yapıldı.

İddialı olanlar da var...

Milli mesele.

Milli mesele.
twitter.com

Heyet hazır.

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Bekleyenler de var.

Osimhen'e güvenenler...

Bazıları o kadar umutlu değildi.

Bazıları o kadar umutlu değildi.
twitter.com

Panik olanlar da var.

Panik olanlar da var.
twitter.com

Meşhur Bayern tweetine de gönderme yapıldı.

Meşhur Bayern tweetine de gönderme yapıldı.
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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