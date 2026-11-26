At nalı, toynağı aşınmaya karşı korumak için altına çivilerle çakılan, U biçiminde bir demirdir. Atların sırtta yük, arabada koşum ya da tarlada saban çektiği dönemlerde nallı ayaklar herkesin her gün gördüğü sıradan bir ayrıntıydı.

Yere basan bir atın nalları neredeyse hiç görünmez, çamura ya da toprağa gömülü kalır. Ölen bir at sırtüstü devrildiğinde ise ayaklar havaya kalkar ve nallar en tepede, açıkça görünür hale gelir.

Deyimdeki 'dikmek' fiili tam olarak o anı anlatıyor. Nalların yukarıya dikilmesi, atın bir daha ayağa kalkmayacağının en net işaretiydi.