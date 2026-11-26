"Nalları Dikmek" Deyimi Nereden Geliyor?
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Birinin öldüğünü şakayla karışık anlatmak istediğimizde sık sık 'nalları dikti' deriz. Deyimin kökü, insanların yüzyıllarca atla yolculuk ettiği, tarla sürdüğü ve yük taşıdığı günlere uzanıyor. Ölen bir at sırtüstü yere düştüğünde ayakları havaya kalkar ve tırnaklarına çakılmış nallar gökyüzüne dönük kalır. Gündelik hayatta herkesin bildiği o manzara zamanla dile yerleşti ve ölmek anlamında kullanılan şakacı bir ifadeye dönüştü.
Ölen at sırtüstü düştüğünde nallı ayakları havaya dikilirdi.
Deyim bugün ölmek anlamına geliyor ama çoğunlukla şakacı bir tonla kullanılıyor.
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