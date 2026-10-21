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Lille - Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Lille - Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Şampiyonlar Ligi galatasaray
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
21.10.2026 - 10:47
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, bu akşam Fransa'da Lille'in konuğu oluyor.

Sarı-kırmızılılar, lig aşamasında Sporting'e 3-1, Barcelona'ya deplasmanda 4-1 yenilmişti ve puanı bulunmuyor. Galibiyet için sahaya çıkacak olan Galatasaray'ın rakibi, Real Betis'e 3-2, Arsenal'e deplasmanda 3-0 yenilen Lille. Peki Lille - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte merak edilen tüm detaylar!

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Lille - Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Lille - Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Lille - Galatasaray maçı bugün, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasındaki karşılaşma, Galatasaray'ın deplasmanda oynayacağı maç olacak.

Lille - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Lille - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Lille - Galatasaray maçı TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak. Yani karşılaşmayı izlemek için herhangi bir dijital platform aboneliğine gerek yok.

Maçı televizyon başında izleyemeyecek olanlar için TRT'nin dijital platformu tabii de karşılaşmayı canlı yayınlayacak.

TRT 1 Canlı İzlemek İçin Buraya Tıklayınız.

Lille - Galatasaray Maçı Nerede Oynanacak?

Lille - Galatasaray Maçı Nerede Oynanacak?

Lille - Galatasaray maçına Fransa'nın Villeneuve d'Ascq kentindeki Pierre Mauroy Stadı ev sahipliği yapacak. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçını deplasmanda oynayacak.

Lille - Galatasaray Maçının Hakemi Kim?

Lille - Galatasaray Maçının Hakemi Kim?

Lille - Galatasaray karşılaşmasını Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek.

Lille - Galatasaray Maçında Eksikler Kimler?

Lille - Galatasaray Maçında Eksikler Kimler?

Galatasaray'ın Eksikleri Kimler?

Galatasaray'da Rafael Leao kasık adale gerilmesi nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

Lille'in Eksikleri Kimler?

Lille'de Ethan Mbappe, aldığı 3 maçlık ceza nedeniyle sahada olmayacak. Tiago Santos ise çapraz bağ sakatlığı nedeniyle maçta yer almayacak.

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Lille ve Galatasaray Maça Nasıl Geliyor?

Lille ve Galatasaray Maça Nasıl Geliyor?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e 3-1, Barcelona'ya deplasmanda 4-1 yenildi.

Lille ise Real Betis'e sahasında 3-2, Arsenal'e deplasmanda 3-0 yenildi. İki takımın da lig aşamasında puanı bulunmuyor.

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, 2019-2020 sezonunda forma giydiği eski takımı Lille'e karşı sahaya çıkacak. Lille kalecisi Berke Özer de Türk futbolcu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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