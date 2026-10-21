Lille - Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, bu akşam Fransa'da Lille'in konuğu oluyor.

Sarı-kırmızılılar, lig aşamasında Sporting'e 3-1, Barcelona'ya deplasmanda 4-1 yenilmişti ve puanı bulunmuyor. Galibiyet için sahaya çıkacak olan Galatasaray'ın rakibi, Real Betis'e 3-2, Arsenal'e deplasmanda 3-0 yenilen Lille. Peki Lille - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte merak edilen tüm detaylar!