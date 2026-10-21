Lille - Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, bu akşam Fransa'da Lille'in konuğu oluyor.
Sarı-kırmızılılar, lig aşamasında Sporting'e 3-1, Barcelona'ya deplasmanda 4-1 yenilmişti ve puanı bulunmuyor. Galibiyet için sahaya çıkacak olan Galatasaray'ın rakibi, Real Betis'e 3-2, Arsenal'e deplasmanda 3-0 yenilen Lille. Peki Lille - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte merak edilen tüm detaylar!
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Lille - Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
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Lille - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?
Lille - Galatasaray Maçı Nerede Oynanacak?
Lille - Galatasaray Maçının Hakemi Kim?
Lille - Galatasaray Maçında Eksikler Kimler?
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Lille ve Galatasaray Maça Nasıl Geliyor?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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