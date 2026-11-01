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Galatasaray'ın Yıldızı İlkin Aydın Fenerbahçe Derbisinde Tribünlere Küfür Etmeyin Çağrısı Yaptı

Galatasaray'ın Yıldızı İlkin Aydın Fenerbahçe Derbisinde Tribünlere Küfür Etmeyin Çağrısı Yaptı

Fenerbahçe galatasaray
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
01.11.2026 - 23:18
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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray Daikin, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Fenerbahçe Medicana ile karşılaştı. Maç esnasında yapılan küfürlü tezahüratlar tepki çekerken Galatasaray takım kaptanı İlkin Aydın, t taraftarlara seslendi. İlkin'in uyarılarıyla tribünler tezahüratı durdurdu. 

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İlkin Aydın'ın çağrısı takdir topladı.

Küfür yok, lütfen rica ediyorum.

Küfür yok, lütfen rica ediyorum.

İlkin'in çağrısı büyük beğeni topladı. İlkin servis esnasında tribünlere dönerek şu sözleri söyledi: 

“Küfür yok, lütfen rica ediyorum. Rica ediyorum küfür yok lütfen.”

Derbi Burhan Felek'te oynandı.

Derbi Burhan Felek'te oynandı.

Derbi 1 Kasım Pazar günü TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynandı ve 84 dakika sürdü. Maçı Caner Çildir ile Selçuk Görmen yönetti. Fenerbahçe Medicana, setleri 22-25, 18-25 ve 18-25 kazanarak deplasmanda Galatasaray Daikin'i 3-0 yendi. Galatasaray Daikin, maça Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Akimova, Sylla ve Janset Cemre Erkul'un oluşturduğu ilk altılıyla başladı. Fenerbahçe Medicana ise Eda Erdem Dündar, Orro, Federovtseva, Jack Kısal, Melissa Vargas ve De Souza ile sahaya çıktı.

Fenerbahçe Medicana 5'te 5 yaptı.

Fenerbahçe Medicana 5'te 5 yaptı.

Fenerbahçe Medicana bu sonuçla ligde oynadığı beş maçın beşini de kazandı ve puanını 14'e yükselterek ikinci sıradaki yerini korudu. Sarı-lacivertli ekibin bir maçı eksik. Galatasaray Daikin ise 6 haftada 2 galibiyet ve 4 yenilgi alarak 8 puanda kaldı. Derbi öncesinde 7. sırada bulunan Galatasaray Daikin, ligdeki dördüncü yenilgisini yaşadı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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