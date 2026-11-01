Galatasaray'ın Yıldızı İlkin Aydın Fenerbahçe Derbisinde Tribünlere Küfür Etmeyin Çağrısı Yaptı
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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray Daikin, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Fenerbahçe Medicana ile karşılaştı. Maç esnasında yapılan küfürlü tezahüratlar tepki çekerken Galatasaray takım kaptanı İlkin Aydın, t taraftarlara seslendi. İlkin'in uyarılarıyla tribünler tezahüratı durdurdu.
İlkin Aydın'ın çağrısı takdir topladı.
Küfür yok, lütfen rica ediyorum.
Derbi Burhan Felek'te oynandı.
Fenerbahçe Medicana 5'te 5 yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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