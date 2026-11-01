Galatasaray'ın Yıldızı İlkin Aydın Fenerbahçe Derbisinde Tribünlere Küfür Etmeyin Çağrısı Yaptı

Derbi 1 Kasım Pazar günü TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynandı ve 84 dakika sürdü. Maçı Caner Çildir ile Selçuk Görmen yönetti. Fenerbahçe Medicana, setleri 22-25, 18-25 ve 18-25 kazanarak deplasmanda Galatasaray Daikin'i 3-0 yendi. Galatasaray Daikin, maça Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Akimova, Sylla ve Janset Cemre Erkul'un oluşturduğu ilk altılıyla başladı. Fenerbahçe Medicana ise Eda Erdem Dündar, Orro, Federovtseva, Jack Kısal, Melissa Vargas ve De Souza ile sahaya çıktı.