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İlkin Aydın Eski Takım Arkadaşı Eylül Akarçeşme'nin Sakatlığına Maç Sırasında Gözyaşlarıyla Tepki Gösterdi

İlkin Aydın Eski Takım Arkadaşı Eylül Akarçeşme'nin Sakatlığına Maç Sırasında Gözyaşlarıyla Tepki Gösterdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
25.10.2026 - 23:33
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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında VakıfBank ile Galatasaray Daikin karşı karşıya geldi. Karşılaşma VakıfBank Spor Sarayı'nda oynandı ve maça Galatasaray'ın milli smaçörü İlkin Aydın'ın gözyaşları damga vurdu. Aydın ikinci sete gözyaşları içinde çıkarken ağlamasının nedeni sonradan ortaya çıktı.

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İlkin ikinci sete gözyaşları içinde başladı.

VakıfBank sahasında kazandı.

VakıfBank sahasında kazandı.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 25-20, 25-20 ve 25-22'lik setlerle 3-0 kazandı. Karşılaşma 88 dakika sürdü. Bu sonuçla sarı-siyahlı takım ligde 5 maçta 5 galibiyet aldı.

İlkin Aydın ikinci sete ağlayarak çıktı.

İlkin Aydın ikinci sete ağlayarak çıktı.

Galatasaray Daikin ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı İlkin Aydın, karşılaşmanın ikinci setine gözyaşları içinde çıktı. Filenin Sultanları'nın smaçörünün ağlama nedeni maçın ilerleyen bölümlerinde anlaşıldı. Aydın'ın bu görüntüsü karşılaşmaya damga vuran anlardan biri oldu.

Eylül Akarçeşme ilk sette sakatlandı.

Eylül Akarçeşme ilk sette sakatlandı.

VakıfBank'ın milli liberosu Eylül Akarçeşme Yatgın, ilk sette sol dizinden sakatlandı ve sahadan sedyeyle ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun maça devam edemeyeceği ve durumunun yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacağı duyuruldu. Akarçeşme'nin çapraz bağ sakatlığı yaşadığı belirtildi.

Galatasaray Daikin üçüncü yenilgisini aldı.

Galatasaray Daikin üçüncü yenilgisini aldı.

İlkin Aydın ile Eylül Akarçeşme bir dönem Galatasaray'da birlikte forma giymişti. Eski takım arkadaşının sakatlığı Aydın'ı derinden etkiledi. Galatasaray Daikin ise ligdeki üçüncü mağlubiyetini aldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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