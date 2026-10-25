İlkin Aydın Eski Takım Arkadaşı Eylül Akarçeşme'nin Sakatlığına Maç Sırasında Gözyaşlarıyla Tepki Gösterdi

Galatasaray Daikin ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı İlkin Aydın, karşılaşmanın ikinci setine gözyaşları içinde çıktı. Filenin Sultanları'nın smaçörünün ağlama nedeni maçın ilerleyen bölümlerinde anlaşıldı. Aydın'ın bu görüntüsü karşılaşmaya damga vuran anlardan biri oldu.