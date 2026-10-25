İlkin Aydın Eski Takım Arkadaşı Eylül Akarçeşme'nin Sakatlığına Maç Sırasında Gözyaşlarıyla Tepki Gösterdi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında VakıfBank ile Galatasaray Daikin karşı karşıya geldi. Karşılaşma VakıfBank Spor Sarayı'nda oynandı ve maça Galatasaray'ın milli smaçörü İlkin Aydın'ın gözyaşları damga vurdu. Aydın ikinci sete gözyaşları içinde çıkarken ağlamasının nedeni sonradan ortaya çıktı.
İlkin ikinci sete gözyaşları içinde başladı.
VakıfBank sahasında kazandı.
İlkin Aydın ikinci sete ağlayarak çıktı.
Eylül Akarçeşme ilk sette sakatlandı.
Galatasaray Daikin üçüncü yenilgisini aldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın