Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde Son Düdükle Birlikte Büyük Bir Kavga çıktı
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Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği maçın ardından saha karıştı. İki takım futbolcularının kavgasına güvenlik güçleri müdahale etti. Büyük bir polis kalabalığının sahaya girdiği anlarda Fenerbahçeli futbolcular polis eşliğinde soyunma odasına girdi.
Tribün çekimlerinde ilk temasın Archie Brown ve Abdülkerim Bardakçı arasında olduğu görüldü.
Kerem ve Sallai de tartıştı.
Sahaya bitiş düdüğüyle birlikte polisler de girdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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