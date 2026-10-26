Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde Son Düdükle Birlikte Büyük Bir Kavga çıktı

Bir başka bölümde ise Kerem Aktürkoğlu ile Sallai'nin tartıştığı ve bu tartışmanın diğer isimlerin katılmasıyla kavgaya döndüğü yayıncı kuruluş ekranlarına yansıdı.

İki kavganın ardından Abdülkerim Bardakçı ve Brown kırmızı kart gördü. Kerem Aktürkoğlu ve Roland Sallai sarı kart gördü.