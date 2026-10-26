article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde Son Düdükle Birlikte Büyük Bir Kavga çıktı

Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde Son Düdükle Birlikte Büyük Bir Kavga çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
26.10.2026 - 23:27 Son Güncelleme: 27.10.2026 - 00:39
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği maçın ardından saha karıştı. İki takım futbolcularının kavgasına güvenlik güçleri müdahale etti. Büyük bir polis kalabalığının sahaya girdiği anlarda Fenerbahçeli futbolcular polis eşliğinde soyunma odasına girdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tribün çekimlerinde ilk temasın Archie Brown ve Abdülkerim Bardakçı arasında olduğu görüldü.

Kerem ve Sallai de tartıştı.

Kerem ve Sallai de tartıştı.

Bir başka bölümde ise Kerem Aktürkoğlu ile Sallai'nin tartıştığı ve bu tartışmanın diğer isimlerin katılmasıyla kavgaya döndüğü yayıncı kuruluş ekranlarına yansıdı.

İki kavganın ardından Abdülkerim Bardakçı ve Brown kırmızı kart gördü. Kerem Aktürkoğlu ve Roland Sallai sarı kart gördü.

Sahaya bitiş düdüğüyle birlikte polisler de girdi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
34
13
3
3
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın