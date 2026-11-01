Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk İstifa Etti: "Ölmüş Anneme Hakareti Kabul Edemem"

Öztürk, 27 Ekim tarihli yönetim kurulu toplantısında fiili bir saldırı yaşandığını ve vefat eden annesine hakaret edildiğini söyledi. Yaşananları kabullenmesinin mümkün olmadığını dile getiren Öztürk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'27 Ekim tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda gerçekleşen, fiili saldırıya ve ölmüş anneme hakarete dönüşen eylemi kabullenmeme ne Galatasaray terbiyem ne annemden babamdan aldığım terbiyem el vermez. Bugün itibarıyla Galatasaray Yönetim Kurulu ve bağlı şirketlerdeki Yönetim Kurulu üyeliklerimden istifa ediyorum. Saygılarımla.'

Öztürk'ün açıklamasında olayın kimin tarafından yapıldığına dair bir isim yer almadı. Galatasaray Kulübü'nden ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.