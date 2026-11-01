Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk İstifa Etti: "Ölmüş Anneme Hakareti Kabul Edemem"
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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, kulübün yönetim kurulundaki görevinden istifa ettiğini duyurdu. Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Galatasaray Yönetim Kurulu'nun yanı sıra bağlı şirketlerdeki yönetim kurulu üyeliklerinden de ayrıldığını belirtti.
"Ne Galatasaray terbiyem ne annemden babamdan aldığım terbiyem el vermez."
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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