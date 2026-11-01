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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk İstifa Etti: "Ölmüş Anneme Hakareti Kabul Edemem"

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk İstifa Etti: "Ölmüş Anneme Hakareti Kabul Edemem"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.11.2026 - 13:19 Son Güncelleme: 01.11.2026 - 15:25
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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, kulübün yönetim kurulundaki görevinden istifa ettiğini duyurdu. Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Galatasaray Yönetim Kurulu'nun yanı sıra bağlı şirketlerdeki yönetim kurulu üyeliklerinden de ayrıldığını belirtti.

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"Ne Galatasaray terbiyem ne annemden babamdan aldığım terbiyem el vermez."

"Ne Galatasaray terbiyem ne annemden babamdan aldığım terbiyem el vermez."

Öztürk, 27 Ekim tarihli yönetim kurulu toplantısında fiili bir saldırı yaşandığını ve vefat eden annesine hakaret edildiğini söyledi. Yaşananları kabullenmesinin mümkün olmadığını dile getiren Öztürk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'27 Ekim tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda gerçekleşen, fiili saldırıya ve ölmüş anneme hakarete dönüşen eylemi kabullenmeme ne Galatasaray terbiyem ne annemden babamdan aldığım terbiyem el vermez. Bugün itibarıyla Galatasaray Yönetim Kurulu ve bağlı şirketlerdeki Yönetim Kurulu üyeliklerimden istifa ediyorum. Saygılarımla.'

Öztürk'ün açıklamasında olayın kimin tarafından yapıldığına dair bir isim yer almadı. Galatasaray Kulübü'nden ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Öztürk istifasını bu tweetle duyurdu;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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