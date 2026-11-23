Araştırmacılar, Arjantin'de yaşayan Toba/Qom topluluklarından gönüllülerin uykusunu bileğe takılan cihazlarla ölçtü. Bu toplulukların biri hiç elektriğe erişemiyor, biri kısıtlı erişime sahip, biri ise şehirde yaşıyor. Aynı analizi Seattle'daki Washington Üniversitesi'nden 464 öğrencinin uyku kayıtlarında da yaptılar.

Her iki grupta da uyku, dolunaydan önceki günlerde daha geç başladı ve kısaldı. Toba/Qom katılımcılarının uyku süresi ay döngüsü boyunca ortalama 46 ile 58 dakika arasında değişti. Uykuya dalma saati ise ortalama 30 dakika kadar kaydı.