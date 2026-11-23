Bu Geceye Dikkat: Uyuyamazsanız Sebebi Gökyüzünde Olabilir!
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Bu gece uykuya dalmakta zorlanırsanız sebebi gökyüzünde olabilir.
Dolunay 24 Kasım'da Türkiye saatiyle 17.53'te gerçekleşiyor. Washington Üniversitesi araştırmacılarının Science Advances'te yayımladığı çalışmaya göre insanlar dolunaydan önceki gecelerde daha geç uyuyor ve daha az uyuyor. Ancak dolunayın uykuya etkisi bilim dünyasında henüz tartışmalı.
Dolunaydan önceki gecelerde uyku kısalıyor
Sebep akşam saatlerindeki ay ışığı olabilir
Laboratuvarda da benzer bir sonuç çıkmıştı
Ama herkes aynı fikirde değil
Uykuya dalmakta zorlanırsanız ne yapabilirsiniz?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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