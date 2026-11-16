article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bilimsel Verilere Göre En İyi Uyku Pozisyonu Yan mı, Sırtüstü mü, Yüzüstü mü?

Bilimsel Verilere Göre En İyi Uyku Pozisyonu Yan mı, Sırtüstü mü, Yüzüstü mü?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.11.2026 - 11:43
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Gece boyunca hangi pozisyonda yattığımız horlamadan reflüye, bel ağrısından hamilelik konforuna kadar pek çok şeyi etkiliyor. Londralı pratisyen Dr. Nish Manek, BBC Science Focus'a gelen bir okur sorusunu yanıtlarken sonucu baştan söylüyor: herkes için geçerli tek bir en iyi uyku pozisyonu yok, doğru olan kişinin durumuna göre değişiyor.

Kaynak: BBC Science Focus

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

En yaygın pozisyon olan yan yatış, horlama ve uyku apnesi yaşayanlar için en makul seçeneklerden biri.

En yaygın pozisyon olan yan yatış, horlama ve uyku apnesi yaşayanlar için en makul seçeneklerden biri.

Yan yatmak en sık tercih edilen pozisyon. Dr. Manek'e göre bu duruş hava yollarını daha açık tuttuğu için horlama ve uyku apnesi belirtilerini hafifletebiliyor.

Sol yan konusunda ise sıkça duyulan 'sindirime iyi geliyor' fikri tam olarak doğru değil. Makalede, sol tarafa yatmanın sağa yatmaya kıyasla asit reflüsünü azaltabileceğine dair 'bazı kanıtlar' olduğu belirtiliyor. Ancak sindirimin pozisyondan bağımsız sürdüğü, reflü gibi özel bir sorunu olmayanlar için fark yaratmayabileceği de ekleniyor.

Yüzüstü uyumak horlamayı azaltabiliyor ama boyun ve omurgayı yoruyor.

Yüzüstü uyumak horlamayı azaltabiliyor ama boyun ve omurgayı yoruyor.

Yüzüstü yatmanın artısı, horlamayı ve uyku apnesi belirtilerini azaltabilmesi. Eksisi ise başın saatlerce yana çevrili kalması: bu da boyun ve omurgada gerilmeye yol açabiliyor.

Yani nefes almak için kazanılan rahatlık, sabah boyun ağrısıyla geri ödenebilir. Boynunda sorun yaşayanların bu pozisyondan uzak durması mantıklı görünüyor.

Sırtüstü yatış boyun ve bele binen yükü azaltıyor, fakat horlamayı artırabiliyor.

Sırtüstü yatış boyun ve bele binen yükü azaltıyor, fakat horlamayı artırabiliyor.

Sırtüstü uyumak boyun ve bel bölgesindeki baskıyı azalttığı için sık önerilen pozisyonlardan. Ama her şeyin bir bedeli var: sırtüstü yatınca dil geriye kayabiliyor ve hava yolunu kısmen tıkayabiliyor.

Bu yüzden horlaması olanlarda ya da uyku apnesi yaşayanlarda tablo ağırlaşabiliyor. Dr. Manek'in özeti net: aynı pozisyon biri için rahatlık, öbürü için sorun demek.

Hamilelikte ve bel ağrısında ise sol yan ile dizler arasına konan yastık öne çıkıyor.

Hamilelikte ve bel ağrısında ise sol yan ile dizler arasına konan yastık öne çıkıyor.

Hamilelikte sol yana yatmak, bebeğe giden kan akışını iyileştirdiği ve karaciğer üzerindeki baskıyı azalttığı için sık tavsiye ediliyor. Yine de sağ yana yatmanın da genellikle sorun çıkarmadığı vurgulanıyor.

Bel ya da leğen kemiği ağrısı çekenler için pratik bir ipucu da var: yan yatıp dizlerin arasına yastık koymak, özellikle gebelikte alt bel üzerindeki yükü hafifletiyor. Makalenin genel sonucu ise şu: mutlak bir en iyi pozisyon yok, konfor, omurga desteği ve kaliteli uyku çoğu kişi için belirleyici olan şeyler.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın