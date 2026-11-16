Bilimsel Verilere Göre En İyi Uyku Pozisyonu Yan mı, Sırtüstü mü, Yüzüstü mü?

Yan yatmak en sık tercih edilen pozisyon. Dr. Manek'e göre bu duruş hava yollarını daha açık tuttuğu için horlama ve uyku apnesi belirtilerini hafifletebiliyor.

Sol yan konusunda ise sıkça duyulan 'sindirime iyi geliyor' fikri tam olarak doğru değil. Makalede, sol tarafa yatmanın sağa yatmaya kıyasla asit reflüsünü azaltabileceğine dair 'bazı kanıtlar' olduğu belirtiliyor. Ancak sindirimin pozisyondan bağımsız sürdüğü, reflü gibi özel bir sorunu olmayanlar için fark yaratmayabileceği de ekleniyor.