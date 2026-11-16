Bilimsel Verilere Göre En İyi Uyku Pozisyonu Yan mı, Sırtüstü mü, Yüzüstü mü?
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Gece boyunca hangi pozisyonda yattığımız horlamadan reflüye, bel ağrısından hamilelik konforuna kadar pek çok şeyi etkiliyor. Londralı pratisyen Dr. Nish Manek, BBC Science Focus'a gelen bir okur sorusunu yanıtlarken sonucu baştan söylüyor: herkes için geçerli tek bir en iyi uyku pozisyonu yok, doğru olan kişinin durumuna göre değişiyor.
Kaynak: BBC Science Focus
En yaygın pozisyon olan yan yatış, horlama ve uyku apnesi yaşayanlar için en makul seçeneklerden biri.
Yüzüstü uyumak horlamayı azaltabiliyor ama boyun ve omurgayı yoruyor.
Sırtüstü yatış boyun ve bele binen yükü azaltıyor, fakat horlamayı artırabiliyor.
Hamilelikte ve bel ağrısında ise sol yan ile dizler arasına konan yastık öne çıkıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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