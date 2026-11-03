Günde Sadece Dört Saat Uykuyla Yaşayabilen İnsanların Sırrı Çözüldü: Hep Dinçler
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Colorado Üniversitesi'nde immünoloji profesörü olan Aimee Pugh Bernard, gecede yalnızca dört ila beş saat uyuyor ve ertesi gün hala enerjik kalıyor. Bilim insanları, bazı insanların neden bu kadar az uykuyla yetindiğinin yanıtını genetikte buldu. Ancak uzmanlar, bunun herkes için aynı anlama gelmediği konusunda uyarıyor.
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Kaynak: BBC
Colorado Üniversitesi'nde profesör olan Aimee Pugh Bernard, gecede dört ila beş saat uykuyla gün boyu dinç kalabiliyor.
Bilim insanları kısa uykuyla bağlantılı nadir bir mutasyon ve yüzlerce yaygın genetik varyant tespit etti.
Az uykuyla iyi olduğunu düşünenler durumlarını her zaman doğru değerlendiremiyor, uzmanlar temkinli olunması gerektiğini söylüyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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