Günde Sadece Dört Saat Uykuyla Yaşayabilen İnsanların Sırrı Çözüldü: Hep Dinçler

Bernard genellikle saat 22.00 civarında yatıp 04.30 civarında uyanıyor. Bazen hemen uykuya dalamadığında toplamda yalnızca beş saat uyuyor. Buna rağmen köpeğini geziyor, spor salonunda bir saatlik yoğun antrenman yapıyor ve saat 08.00 olmadan bir buçuk saatlik iş çıkarmış oluyor. Babası ve erkek kardeşi de aynı uyku düzenine sahip.

ABD Ulusal Uyku Vakfı'nın güncel incelemesine göre 26-64 yaş arasındaki ortalama bir yetişkinin yedi ila dokuz saat uykuya ihtiyacı var. İnsanların ihtiyaç duyduğu uyku miktarındaki bu büyük çeşitlilik ise uzun süre çözülemeyen bir gizemdi.