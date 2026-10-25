Bir Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Uyku Pozisyonlarını 0'dan 10'a Puanladı

Günün büyük bölümünü masa başında ya da telefon ekranına eğilerek geçiren bizler için geceleri omurgamıza gerçekten dinlenme fırsatı verip vermediğimiz çoğu zaman gözden kaçıyor. Oysa uyku sırasında aldığımız pozisyon, boyun ve bel ağrılarını hafifletebileceği gibi sabahları yorgun ve tutuk uyanmamıza da neden olabiliyor. Üstelik yastığın yüksekliği ve yatağın desteği de yatış şeklimiz kadar belirleyici oluyor.
Dr. Yıldız Gonca Doğru, paylaştığı videoda uyku pozisyonlarını omurgaya ve boyuna getirdikleri yük açısından puanladı. Bu puanların herkes için geçerli, kesin kurallar olmadığını da hatırlatan doktor, pek çok kişinin sabah neden ağrılarla uyandığı sorusunu da yanıtlanış oldu.
Peki hangi uyku pozisyonu omurga için daha uygun?
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