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Bir Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Uyku Pozisyonlarını 0'dan 10'a Puanladı

Bir Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Uyku Pozisyonlarını 0'dan 10'a Puanladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.10.2026 - 12:18

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Günün büyük bölümünü masa başında ya da telefon ekranına eğilerek geçiren bizler için geceleri omurgamıza gerçekten dinlenme fırsatı verip vermediğimiz çoğu zaman gözden kaçıyor. Oysa uyku sırasında aldığımız pozisyon, boyun ve bel ağrılarını hafifletebileceği gibi sabahları yorgun ve tutuk uyanmamıza da neden olabiliyor. Üstelik yastığın yüksekliği ve yatağın desteği de yatış şeklimiz kadar belirleyici oluyor.

Dr. Yıldız Gonca Doğru, paylaştığı videoda uyku pozisyonlarını omurgaya ve boyuna getirdikleri yük açısından puanladı. Bu puanların herkes için geçerli, kesin kurallar olmadığını da hatırlatan doktor, pek çok kişinin sabah neden ağrılarla uyandığı sorusunu da yanıtlanış oldu. 

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Peki hangi uyku pozisyonu omurga için daha uygun?

Peki hangi uyku pozisyonu omurga için daha uygun?

Sırtüstü yatmak, vücut ağırlığının sırt boyunca eşit dağıldığı ve omurganın en az zorlandığı pozisyon olarak kabul ediliyor. Dizlerin altına konan küçük bir yastık ya da rulo havlu belin doğal eğriliğini koruyarak bel kaslarının gevşemesine yardımcı oluyor. Ancak horlama ya da uyku apnesi şikayeti olanlarda bu pozisyon solunumu zorlaştırabildiği için bu kişilerin bir uzmana danışması gerekiyor.

Yan yatışta ise omurganın düz kalabilmesi için başın altındaki yastığın omuz ile kulak arasındaki boşluğu dolduracak yükseklikte olması gerekiyor. Dizlerin arasına yerleştirilen yastık, üstteki bacağın aşağı kayarak kalçayı ve beli döndürmesini engelliyor. Sol tarafa yatmak reflü şikayeti olanlara, hamilelerde ise dolaşım açısından daha uygun oluyor.

Yüzüstü uyumak ise bel çukurunu artırırken boynu saatlerce bir yana dönük bırakıyor. Sabahları boyun tutulmasıyla uyananlarda sık rastlanan nedenlerden biri de bu pozisyon oluyor. Dizleri karna çekerek kıvrılmak da omurgayı ve boynu öne eğik tuttuğu, göğüs kafesini daralttığı için uzun süre aynı şekilde kalındığında sırt ve boyun kaslarını yoruyor.

Sabahları sürekli ağrıyla uyanıyorsanız yalnızca yatış şeklinizi değil, yastığınızın yüksekliğini ve yatağınızın desteğini de gözden geçirmek gerekiyor. Günümüzün büyük bir bölümünün uykuda geçtiği düşünülünce bu, sandığımızdan daha fazla önem taşıyor. 

Video bilgilendirme amaçlıdır. Doğru tanı ve tetkikler için bir uzmana başvurmanız önemli!

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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