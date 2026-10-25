Bir Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Uyku Pozisyonlarını 0'dan 10'a Puanladı

Sırtüstü yatmak, vücut ağırlığının sırt boyunca eşit dağıldığı ve omurganın en az zorlandığı pozisyon olarak kabul ediliyor. Dizlerin altına konan küçük bir yastık ya da rulo havlu belin doğal eğriliğini koruyarak bel kaslarının gevşemesine yardımcı oluyor. Ancak horlama ya da uyku apnesi şikayeti olanlarda bu pozisyon solunumu zorlaştırabildiği için bu kişilerin bir uzmana danışması gerekiyor.

Yan yatışta ise omurganın düz kalabilmesi için başın altındaki yastığın omuz ile kulak arasındaki boşluğu dolduracak yükseklikte olması gerekiyor. Dizlerin arasına yerleştirilen yastık, üstteki bacağın aşağı kayarak kalçayı ve beli döndürmesini engelliyor. Sol tarafa yatmak reflü şikayeti olanlara, hamilelerde ise dolaşım açısından daha uygun oluyor.

Yüzüstü uyumak ise bel çukurunu artırırken boynu saatlerce bir yana dönük bırakıyor. Sabahları boyun tutulmasıyla uyananlarda sık rastlanan nedenlerden biri de bu pozisyon oluyor. Dizleri karna çekerek kıvrılmak da omurgayı ve boynu öne eğik tuttuğu, göğüs kafesini daralttığı için uzun süre aynı şekilde kalındığında sırt ve boyun kaslarını yoruyor.

Sabahları sürekli ağrıyla uyanıyorsanız yalnızca yatış şeklinizi değil, yastığınızın yüksekliğini ve yatağınızın desteğini de gözden geçirmek gerekiyor. Günümüzün büyük bir bölümünün uykuda geçtiği düşünülünce bu, sandığımızdan daha fazla önem taşıyor.

Video bilgilendirme amaçlıdır. Doğru tanı ve tetkikler için bir uzmana başvurmanız önemli!