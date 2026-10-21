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Uyku Problemi Yaşayan İçerik Üreticisi Gözlerle Yapılan Uykuya Dalma Hilesini Anlattı

Uyku Problemi Yaşayan İçerik Üreticisi Gözlerle Yapılan Uykuya Dalma Hilesini Anlattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
21.10.2026 - 12:50

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Uyku problemi yaşayan bir içerik üreticisi, sosyal medyada dolaşıma giren göz hareketli uykuya dalma hilesini birkaç gündür kendi üzerinde denediğini anlattı. İçerik üreticisi, yöntemi keşfette karşısına çıkan bir kadından öğrendiğini ve sonuçlardan çok memnun kaldığını söylüyor. Gözlerin yukarı, yanlara, aşağı ve dairesel yönlerde hareket ettirilmesine dayanan benzer bir teknik, geçen yıl cerrah Dr. Katelyn Tondo-Steele'in gece uyandığında 15 denemenin 14'ünde işe yaradığını söylediği Instagram videosuyla milyonlarca kişiye ulaşmıştı. Uzmanlar ise bu tür göz hareketlerinin uykuyu doğrudan tetiklediğine dair kanıt bulunmadığını, etkinin zihni gece düşüncelerinden uzaklaştırmasından gelebileceğini belirtiyor.

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Videodaki anlatım:

Videodaki anlatım:

'Tüm dünyada viral olan bir uyku hilesinden bahsedeceğim size. Keşfette bir kadın çıktı karşıma. Kadın uykuyla ilgili bir metottan bahsediyor ve ben de uyku problemi yaşayan bir insan olduğum için birkaç gündür bunu kendi üzerimde uyguluyorum ve sonuçlar inanılmaz. Şimdi size nasıl yapıldığını anlatmak istiyorum ama bence bir kaydedin, mutlaka bir yerde işinize yarayacaktır.

Normalde bunu gözünüz kapalı yapmanız lazım ama şimdi ben size gözüm açık göstermek zorundayım. Önce yukarı bakıyoruz, sonra sağa, sonra sola, sonra aşağı. Sonra saat yönünde bir tur çeviriyoruz, sonra saat yönünün tersini de çeviriyoruz. Sonra gözünüzü ortada şaşı yapıyoruz. Bunu böyle gözünüz kapalı yapmanız gerekiyor.

Bu zaten bilimsel olarak da vagus sinir sistemini uyaran ve o kasları rahatlatan bir çalışmaymış aslında. Bu videoyu uyku problemi yaşayan bir arkadaşına göndermeyi unutma.'

Uzmanlar yöntem hakkında ne diyor?

Uzmanlar yöntem hakkında ne diyor?

Gece uyandığında gözleri yavaşça hareket ettirme yöntemi, Tondo-Steele'in paylaşımından sonra HuffPost'a konuşan uzmanlar tarafından da değerlendirildi. Göz doktoru Gregg Feinerman, yavaş göz hareketlerinin uykuyu getirdiğine dair bilimsel bir kanıt bulunmadığını, rahatlamayı gözlerin değil beynin sağladığını söyledi. Psikiyatrist Ishdeep Narang ise yöntemin daha çok zihne saat ve kaygı yerine basit bir fiziksel iş vererek dikkat dağıttığını ifade etti. Uyku uzmanı Alex Dimitriu, tekniğin anekdot düzeyinde kaldığını ve uyku için ayrıca incelenmediğini belirtirken, kutu nefesi ve kademeli kas gevşetme gibi yöntemler için kanıtın daha güçlü olduğunu hatırlattı. Glokom ya da retina sorunu gibi göz rahatsızlığı olanların yöntemi denemeden önce doktora danışması öneriliyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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