Uyku Problemi Yaşayan İçerik Üreticisi Gözlerle Yapılan Uykuya Dalma Hilesini Anlattı

Uyku problemi yaşayan bir içerik üreticisi, sosyal medyada dolaşıma giren göz hareketli uykuya dalma hilesini birkaç gündür kendi üzerinde denediğini anlattı. İçerik üreticisi, yöntemi keşfette karşısına çıkan bir kadından öğrendiğini ve sonuçlardan çok memnun kaldığını söylüyor. Gözlerin yukarı, yanlara, aşağı ve dairesel yönlerde hareket ettirilmesine dayanan benzer bir teknik, geçen yıl cerrah Dr. Katelyn Tondo-Steele'in gece uyandığında 15 denemenin 14'ünde işe yaradığını söylediği Instagram videosuyla milyonlarca kişiye ulaşmıştı. Uzmanlar ise bu tür göz hareketlerinin uykuyu doğrudan tetiklediğine dair kanıt bulunmadığını, etkinin zihni gece düşüncelerinden uzaklaştırmasından gelebileceğini belirtiyor.
Videodaki anlatım:
Uzmanlar yöntem hakkında ne diyor?
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