Uyku Problemi Yaşayan İçerik Üreticisi Gözlerle Yapılan Uykuya Dalma Hilesini Anlattı

'Tüm dünyada viral olan bir uyku hilesinden bahsedeceğim size. Keşfette bir kadın çıktı karşıma. Kadın uykuyla ilgili bir metottan bahsediyor ve ben de uyku problemi yaşayan bir insan olduğum için birkaç gündür bunu kendi üzerimde uyguluyorum ve sonuçlar inanılmaz. Şimdi size nasıl yapıldığını anlatmak istiyorum ama bence bir kaydedin, mutlaka bir yerde işinize yarayacaktır.

Normalde bunu gözünüz kapalı yapmanız lazım ama şimdi ben size gözüm açık göstermek zorundayım. Önce yukarı bakıyoruz, sonra sağa, sonra sola, sonra aşağı. Sonra saat yönünde bir tur çeviriyoruz, sonra saat yönünün tersini de çeviriyoruz. Sonra gözünüzü ortada şaşı yapıyoruz. Bunu böyle gözünüz kapalı yapmanız gerekiyor.

Bu zaten bilimsel olarak da vagus sinir sistemini uyaran ve o kasları rahatlatan bir çalışmaymış aslında. Bu videoyu uyku problemi yaşayan bir arkadaşına göndermeyi unutma.'