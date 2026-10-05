article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Gece Uyumakta Zorlananlar İçin Uyku Kalitesini Destekleyebilecek 7 Besin

Gece Uyumakta Zorlananlar İçin Uyku Kalitesini Destekleyebilecek 7 Besin

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
05.10.2026 - 14:09
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Akşam yatağa girdiğiniz halde uykuya dalmanız uzun sürüyorsa bunun tek nedeni yoğun bir gün geçirmiş olmanız olmayabilir. Ekran kullanımı, düzensiz uyku saatleri, kafein tüketimi ve günlük stres kadar beslenme alışkanlıkları da uyku düzeniyle ilişkilendiriliyor. Bazı besinlerde bulunan melatonin, triptofan ve omega-3 gibi bileşenler nedeniyle beslenme ile uyku arasındaki ilişki uzun süredir araştırılıyor. Peki uyumaya yardımcı olabilecek besinler hangileri, yatmadan önce kivi veya süt tüketmek gerçekten işe yarıyor mu? Araştırmalarda uyku kalitesiyle ilişkilendirilen 7 besine yakından bakalım…

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uyku Kalitesini Destekleyebilecek Besinler Hangileri?

Uyku Kalitesini Destekleyebilecek Besinler Hangileri?

Uyku üzerinde yatış-kalkış saatlerinden ışık maruziyetine, stresten kafein tüketimine kadar birçok unsur etkili. Bununla birlikte bazı çalışmalar belirli yiyeceklerin içerdiği melatonin, triptofan, omega-3 ve çeşitli mikro besinler nedeniyle uyku sürecini destekleyebileceğine işaret ediyor. Bilimsel kanıtın gücü her besin için aynı olmasa da kivi, ekşi kiraz ve bazı süt ürünleri bu konuda en fazla araştırılan seçenekler arasında.

Kivi

Kivi

Kivi, uyku konusunda en fazla araştırılan meyvelerden biri. Küçük çaplı bir çalışmada uyku problemi yaşayan yetişkinlerin dört hafta boyunca yatmadan yaklaşık bir saat önce iki kivi tüketmesinin uykuya dalma süresi, toplam uyku süresi ve uyku verimliliğinde iyileşmeyle ilişkili olduğu görüldü. Ancak araştırmanın katılımcı sayısının sınırlı olduğunu da unutmamak gerekiyor.

Ekşi Kiraz

Ekşi Kiraz

Ekşi kiraz ve özellikle Montmorency tipi ekşi kiraz suyu, doğal melatonin içeriği nedeniyle uyku araştırmalarında sıkça karşımıza çıkıyor. Melatonin, vücudun gece-gündüz döngüsünün düzenlenmesinde görev yapan hormonlardan biri.

Kontrollü bir çalışmada ekşi kiraz suyu tüketiminin melatonin düzeyleri ve bazı uyku ölçümleriyle olumlu ilişki gösterdiği görüldü. Yine de bu sonuç, bir bardak kiraz suyunun herkeste aynı etkiyi göstereceği anlamına gelmiyor.

Süt

Süt

Uyumadan önce bir bardak süt içmek yıllardır uygulanan alışkanlıklardan biri. Bunun arkasında yalnızca sütün sıcak ve rahatlatıcı olması yok. Süt ürünleri, serotonin ve melatonin üretiminde kullanılan amino asitlerden biri olan triptofanı da içeriyor.

2025 yılında yayımlanan bir sistematik inceleme ve meta-analiz, süt ve süt ürünleri tüketiminin bazı çalışmalarda uyku kalitesindeki iyileşmeyle ilişkili olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar bununla birlikte daha güçlü ve kapsamlı insan çalışmalarına ihtiyaç olduğunu da belirtiyor.

Yaban Mersini

Yaban Mersini

Yaban mersini, antosiyanin başta olmak üzere çeşitli antioksidan bileşenler açısından zengin bir meyve. Ancak diğer bazı besinlerden farklı olarak yaban mersininin tek başına uykuya dalmayı kolaylaştırdığına ilişkin güçlü doğrudan insan araştırmaları henüz sınırlı.

Bu nedenle yaban mersinini doğrudan “uyku getiren besin” olarak tanımlamak yerine dengeli beslenmenin parçası olarak değerlendirmek daha doğru. Akşam tatlı veya şeker oranı yüksek atıştırmalıklar yerine meyve tercih etmek isteyenler için alternatiflerden biri olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Muz

Muz

Muz potasyum ve magnezyum içeriğinin yanı sıra triptofan içeren besinlerden biri. Triptofan ise vücutta serotonin ve melatonin üretiminde kullanılan amino asitlerden. Triptofan ile uyku arasındaki ilişki üzerine yapılan araştırmalar, yeterli miktarda alımın bazı uyku ölçümlerini destekleyebileceğini gösteriyor.

Yağlı Balıklar

Yağlı Balıklar

Somon, sardalya, uskumru ve alabalık gibi yağlı balıklar omega-3 yağ asitleri açısından zengin. Omega-3 yağları ile uyku arasındaki bağlantıyı inceleyen çalışmalar da bulunuyor. Bazı kontrollü araştırmalarda omega-3 alımı ve yağlı balık tüketiminin belirli uyku ölçümleriyle olumlu ilişkiler gösterdiği görüldü.

Ceviz

Ceviz

Ceviz yalnızca omega-3 içeriği nedeniyle değil, melatonin de içeren besinlerden biri olması nedeniyle uyku listelerinde sıkça yer alıyor.

Ancak cevizin doğrudan uyku süresini veya kalitesini artırdığına ilişkin insan çalışmalarının kivi ve ekşi kiraz kadar güçlü olmadığını belirtmek gerekiyor. Bu nedenle cevizi bir “uyku ilacı” gibi düşünmek yerine akşam saatlerinde ölçülü tüketilebilecek besleyici bir atıştırmalık olarak değerlendirmek daha doğru.

Bu Besinleri Yemek Uykusuzluğu Çözer mi?

Bu Besinleri Yemek Uykusuzluğu Çözer mi?

Hayır. Bazı yiyeceklerle daha iyi uyku arasında bağlantı bulunması, bunların uykusuzluğu tedavi ettiği anlamına gelmiyor. Uyku düzeninde ekran kullanımı, kafein ve alkol tüketimi, yatış saatleri, fiziksel aktivite ve stres gibi birçok faktör birlikte rol oynuyor. Araştırmalar da genel olarak dengeli bir beslenme düzeninin, tek bir “mucize besinden” daha önemli olduğuna işaret ediyor.

Uykuya dalmakta güçlük çekme, gece boyunca sık uyanma veya yeterince uyuduğunuz halde dinlenememe sorunu uzun süredir devam ediyorsa yalnızca beslenme değişikliğine güvenmek yerine bir sağlık uzmanına danışmak daha doğru olabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın