Gece Uyumakta Zorlananlar İçin Uyku Kalitesini Destekleyebilecek 7 Besin

Uyumadan önce bir bardak süt içmek yıllardır uygulanan alışkanlıklardan biri. Bunun arkasında yalnızca sütün sıcak ve rahatlatıcı olması yok. Süt ürünleri, serotonin ve melatonin üretiminde kullanılan amino asitlerden biri olan triptofanı da içeriyor.

2025 yılında yayımlanan bir sistematik inceleme ve meta-analiz, süt ve süt ürünleri tüketiminin bazı çalışmalarda uyku kalitesindeki iyileşmeyle ilişkili olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar bununla birlikte daha güçlü ve kapsamlı insan çalışmalarına ihtiyaç olduğunu da belirtiyor.