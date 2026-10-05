Gece Uyumakta Zorlananlar İçin Uyku Kalitesini Destekleyebilecek 7 Besin
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Akşam yatağa girdiğiniz halde uykuya dalmanız uzun sürüyorsa bunun tek nedeni yoğun bir gün geçirmiş olmanız olmayabilir. Ekran kullanımı, düzensiz uyku saatleri, kafein tüketimi ve günlük stres kadar beslenme alışkanlıkları da uyku düzeniyle ilişkilendiriliyor. Bazı besinlerde bulunan melatonin, triptofan ve omega-3 gibi bileşenler nedeniyle beslenme ile uyku arasındaki ilişki uzun süredir araştırılıyor. Peki uyumaya yardımcı olabilecek besinler hangileri, yatmadan önce kivi veya süt tüketmek gerçekten işe yarıyor mu? Araştırmalarda uyku kalitesiyle ilişkilendirilen 7 besine yakından bakalım…
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Uyku Kalitesini Destekleyebilecek Besinler Hangileri?
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Kivi
Ekşi Kiraz
Süt
Yaban Mersini
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Muz
Yağlı Balıklar
Ceviz
Bu Besinleri Yemek Uykusuzluğu Çözer mi?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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