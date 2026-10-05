Astrologlar Açıkladı: Ağzı Sıkı Olan 4 Doğum Ayı

Ocak ayı hem Oğlak hem de Kova burcuna ev sahipliği yapıyor ve astrolojide bu ayın yönetici gezegeni Satürn kabul ediliyor. Sorumluluk, karma ve kısıtlamanın gezegeni sayılan Satürn, Ocak doğumluların dilini de tutuyor.

Bu kişiler dedikodunun karmik bir bedeli olacağını düşündükleri için kime güvenip ne anlattıklarına çok dikkat ediyor. Üstelik bunu hiç zorlanmadan yapıyorlar; Satürn onları verdikleri söze bağlı tutuyor.