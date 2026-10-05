Astrologlar Açıkladı: Ağzı Sıkı Olan 4 Doğum Ayı
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Bazı insanlar kendilerine emanet edilen sırları saklamayı çok daha iyi biliyor. Doğum ayı astrolojisine göre Ocak, Nisan, Ağustos ve Ekim aylarında doğanlar bu konuda öne çıkıyor. Mahremiyete ve güvenilir olmaya büyük değer veren bu kişiler, kendilerinden istenmese bile verdikleri sözü tutuyor.
İşte sırrınızı gönül rahatlığıyla emanet edebileceğiniz o dört ay...
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Ocak doğumlular sır saklamayı kutsal bir görev olarak görüyor
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Nisan doğumlular açık sözlü görünse de neyi kime anlatacaklarını seçiyor
Ağustos doğumlular sevdiklerinin sırrını gerekirse ömür boyu saklıyor
Ekim doğumlular herkesle dost görünse de sırlar konusunda çok seçici
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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