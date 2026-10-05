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Astrologlar Açıkladı: Ağzı Sıkı Olan 4 Doğum Ayı

Astrologlar Açıkladı: Ağzı Sıkı Olan 4 Doğum Ayı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
05.10.2026 - 13:52
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Bazı insanlar kendilerine emanet edilen sırları saklamayı çok daha iyi biliyor. Doğum ayı astrolojisine göre Ocak, Nisan, Ağustos ve Ekim aylarında doğanlar bu konuda öne çıkıyor. Mahremiyete ve güvenilir olmaya büyük değer veren bu kişiler, kendilerinden istenmese bile verdikleri sözü tutuyor.

İşte sırrınızı gönül rahatlığıyla emanet edebileceğiniz o dört ay...

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Ocak doğumlular sır saklamayı kutsal bir görev olarak görüyor

Ocak doğumlular sır saklamayı kutsal bir görev olarak görüyor

Ocak ayı hem Oğlak hem de Kova burcuna ev sahipliği yapıyor ve astrolojide bu ayın yönetici gezegeni Satürn kabul ediliyor. Sorumluluk, karma ve kısıtlamanın gezegeni sayılan Satürn, Ocak doğumluların dilini de tutuyor.

Bu kişiler dedikodunun karmik bir bedeli olacağını düşündükleri için kime güvenip ne anlattıklarına çok dikkat ediyor. Üstelik bunu hiç zorlanmadan yapıyorlar; Satürn onları verdikleri söze bağlı tutuyor.

Nisan doğumlular açık sözlü görünse de neyi kime anlatacaklarını seçiyor

Nisan doğumlular açık sözlü görünse de neyi kime anlatacaklarını seçiyor

Nisan ayında doğanlar, tutkulu Koç ile kararlı Boğa'nın özelliklerini taşıyor. Ateşli ve canlı enerjileri yüzünden çoğu kişi onlardan bu kadar ketum olmalarını beklemiyor.

Astrolojiye göre inatçı ve sadık Boğa enerjisi, Nisan doğumluların bilgiyi kolay kolay ağızlarından kaçırmamasını sağlıyor. Hareketli kişilikleri de çevrelerini yanıltıyor; çoğu zaman kimsenin aklına onlardan hassas bir ayrıntı istemek gelmiyor. Yalnızca en yakınları, onların eğlencenin ortasındayken bile sır tutabildiğini biliyor.

Ağustos doğumlular sevdiklerinin sırrını gerekirse ömür boyu saklıyor

Ağustos doğumlular sevdiklerinin sırrını gerekirse ömür boyu saklıyor

Ağustos ayında doğanlar, Aslan'ın sadakatini ve gururunu, Başak'ın farkındalığını ve kaygısını bir arada taşıyor. Astrolojiye göre bu birleşim, onların sadakatini daha da güçlendiriyor.

İyi bir arkadaş ve partner olmayı çok ciddiye aldıkları için arkadan vuran biri olarak tanınmak istemiyorlar. Sır ne kadar ağır olursa olsun sevdiklerini dinlemekten geri durmuyorlar. Bir sırrı taşımanın zorlukları onları biraz kaygılandırsa da yine de sözlerinden dönmüyorlar.

Ekim doğumlular herkesle dost görünse de sırlar konusunda çok seçici

Ekim doğumlular herkesle dost görünse de sırlar konusunda çok seçici

Ekim ayı, sosyal ve adil Terazi ile gizemli ve yakalanması zor Akrep'e ev sahipliği yapıyor. Çekici ve sevimli tavırları nedeniyle, tıpkı Nisan doğumlularda olduğu gibi, pek çok kişi onların göründükleri kadar güvenilir olmadığını düşünebiliyor.

Oysa astrolojiye göre Ekim doğumlular hassas bilgileri dedikodu uğruna ya da sosyal çevrelerindeki yerlerini sağlamlaştırmak için asla paylaşmıyor. En sadık doğum ayı olduğu söylenebilecek Ekim doğumlular, sevdiklerinden de aynı ölçüde ketumluk bekliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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