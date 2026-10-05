Antalya'da Çöp Ev Operasyonu: 8 Kamyon Atık Çıkarıldı
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Antalya'nın Kepez ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir ev çöp eve dönüştüğü gerekçesiyle belediye ekiplerince boşaltıldı. Operasyonda evden 8 kamyon dolusu atık çıkarıldı.
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Kaynak: IHA
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Kepez Belediyesi ekipleri, ev içinde biriken kullanım ömrünü tamamlamış eşya ve atıkları tek tek tahliye etti.
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Ev çevresi, yakındaki yeşil alanlar ve atıkların taşındığı güzergah da belediye ekiplerince temizlendi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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