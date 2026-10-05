Antalya'da Çöp Ev Operasyonu: 8 Kamyon Atık Çıkarıldı

Çalışma yalnızca ev içiyle sınırlı kalmadı. Evin çevresi ile yakındaki yeşil alanlar temizlendi, yol güzergâhında oluşan çevresel kirlilik de belediye ekipleri tarafından giderildi.

Haberde evin sahibine dair bir bilgi yer almıyor. Genel olarak eşya ve atık biriktirme, ruh sağlığı literatüründe biriktirme bozukluğu olarak tanımlanıyor. Bozukluk, eşyaların değeri olmasa bile onlardan vazgeçmekte sürekli güçlük çekilmesi ve eşyaların zamanla yaşam alanlarının kullanımını sınırlamasıyla ortaya çıkıyor.