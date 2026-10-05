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Antalya'da Çöp Ev Operasyonu: 8 Kamyon Atık Çıkarıldı

Antalya'da Çöp Ev Operasyonu: 8 Kamyon Atık Çıkarıldı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.10.2026 - 14:03
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Antalya'nın Kepez ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir ev çöp eve dönüştüğü gerekçesiyle belediye ekiplerince boşaltıldı. Operasyonda evden 8 kamyon dolusu atık çıkarıldı.

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Kaynak: IHA

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Kepez Belediyesi ekipleri, ev içinde biriken kullanım ömrünü tamamlamış eşya ve atıkları tek tek tahliye etti.

Kepez Belediyesi ekipleri, ev içinde biriken kullanım ömrünü tamamlamış eşya ve atıkları tek tek tahliye etti.

Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çevre Sağlığı Birimi, Zabıta, Fen İşleri Müdürlüğü ve kolluk kuvvetlerinden oluşan ekipler, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki eve gitti. Ev içinde biriken, kullanım ömrünü tamamlamış çeşitli eşya ve atıklar tek tek tahliye edildi.

Toplam 8 kamyon dolusu atık evden çıkarılarak bölgeden uygun şekilde uzaklaştırıldı.

Ev çevresi, yakındaki yeşil alanlar ve atıkların taşındığı güzergah da belediye ekiplerince temizlendi.

Ev çevresi, yakındaki yeşil alanlar ve atıkların taşındığı güzergah da belediye ekiplerince temizlendi.

Çalışma yalnızca ev içiyle sınırlı kalmadı. Evin çevresi ile yakındaki yeşil alanlar temizlendi, yol güzergâhında oluşan çevresel kirlilik de belediye ekipleri tarafından giderildi.

Haberde evin sahibine dair bir bilgi yer almıyor. Genel olarak eşya ve atık biriktirme, ruh sağlığı literatüründe biriktirme bozukluğu olarak tanımlanıyor. Bozukluk, eşyaların değeri olmasa bile onlardan vazgeçmekte sürekli güçlük çekilmesi ve eşyaların zamanla yaşam alanlarının kullanımını sınırlamasıyla ortaya çıkıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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