Uyku Şekliniz, Kalp Rahatsızlıklarınızı 10 Yıl Önceden Ortaya Çıkarabilir

Uyku bozukluklarının teşhisinde kullanılan polisomnografi testinde kalp de genellikle kaydediliyor, ancak ciddi bir sorun görünmedikçe bu veriler pek değerlendirilmiyor. Uyku EKG'sinin eklenmesi, mevcut risk modellerinin tahmin gücünü ritim bozukluğunda yüzde 6'ya, kalp yetmezliğinde yüzde 9'a ve ölüm riskinde yüzde 7'ye kadar artırdı.

NIH'e bağlı Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan Enstitüsü'nün başkan vekili David Goff, bu yaklaşımın gelecekte uyku testlerine bir tarama aracı olarak eklenebileceğini, ancak geleneksel risk tahminini ne kadar iyileştirdiğinin bir sonraki adımda değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor.