Uyku Şekliniz, Kalp Rahatsızlıklarınızı 10 Yıl Önceden Ortaya Çıkarabilir
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Rüyalar geleceği söylemez ama uykudaki kalbiniz söyleyebilir. Yeni bir araştırma, uykunun ilk evrelerinde kalbin elektriksel aktivitesine bakarak kalp yetmezliği, inme ve ritim bozukluğu riskinin 10 yıl önceden tahmin edilebildiğini gösterdi. Tabii yapay zeka da bu işin içinde olmazsa olmaz.
Tek bir EKG kablosu ve yapay zeka yetiyor.
Yapay zeka yaklaşık 39 bin hastanın verisiyle eğitilip test edildi.
Risk puanı yükseldikçe kalp yetmezliği riski ikiye katlanabiliyor.
En kritik ipuçları uykunun en hafif evresinde.
Uyku testleri gelecekte kalp taramasına dönüşebilir.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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