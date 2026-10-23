article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Uyku Şekliniz, Kalp Rahatsızlıklarınızı 10 Yıl Önceden Ortaya Çıkarabilir

Uyku Şekliniz, Kalp Rahatsızlıklarınızı 10 Yıl Önceden Ortaya Çıkarabilir

Yapay Zeka Uyku
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 09:54
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Rüyalar geleceği söylemez ama uykudaki kalbiniz söyleyebilir. Yeni bir araştırma, uykunun ilk evrelerinde kalbin elektriksel aktivitesine bakarak kalp yetmezliği, inme ve ritim bozukluğu riskinin 10 yıl önceden tahmin edilebildiğini gösterdi. Tabii yapay zeka da bu işin içinde olmazsa olmaz.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tek bir EKG kablosu ve yapay zeka yetiyor.

Tek bir EKG kablosu ve yapay zeka yetiyor.

Araştırmacılar, uyku sırasında göğse yerleştirilen tek bir elektrokardiyografi (EKG) kablosundan alınan verinin yeterli olduğunu gösterdi. Bu veriyi inceleyen yapay zeka; düzensiz kalp ritmi, inme, kalp yetmezliği ve herhangi bir nedenle ölüm riskini önümüzdeki 10 yıl için tahmin edebiliyor. Bulgular, ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin (NIH) desteğiyle SLEEP dergisinde yayımlandı.

Yapay zeka yaklaşık 39 bin hastanın verisiyle eğitilip test edildi.

Yapay zeka yaklaşık 39 bin hastanın verisiyle eğitilip test edildi.

Emory Üniversitesi liderliğindeki ekip, derin öğrenme modelini önce Boston'daki Massachusetts General Hospital'da uyku çalışmasına katılan yaklaşık 16 bin hastanın verisiyle eğitti. Model daha sonra Emory Üniversitesi Hastanesi'nden yaklaşık 10 bin ve Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi'nden 13 bin hastanın verisiyle test edildi. Sonuçta yapay zeka, katılımcıları uzun vadeli kalp-damar riskine göre farklı gruplara ayırabildi.

Risk puanı yükseldikçe kalp yetmezliği riski ikiye katlanabiliyor.

Risk puanı yükseldikçe kalp yetmezliği riski ikiye katlanabiliyor.

Yaş, cinsiyet, diyabet, yüksek tansiyon ve sigara gibi bilinen risk faktörleri hesaba katıldıktan sonra bile model güçlü sonuçlar verdi. Yapay zekanın risk puanındaki her bir standart sapmalık artış; atriyal fibrilasyon denen ritim bozukluğu riskinde yüzde 103 ile 172, kalp yetmezliği riskinde yüzde 69 ile 133, inme riskinde yüzde 19 ile 40 ve herhangi bir nedenle ölüm riskinde yüzde 65 ile 82 arasında artışla ilişkili bulundu. Kalp krizi riskinde ise yalnızca bir hasta grubunda belirgin bir artış görüldü.

En kritik ipuçları uykunun en hafif evresinde.

En kritik ipuçları uykunun en hafif evresinde.

Kalp-damar riskini hesaplayan geleneksel modeller genellikle uyanıkken çekilen EKG'leri kullanıyor. Oysa uyku sırasında sinir sistemi hızlı değişimlerden geçiyor. Araştırmaya göre özellikle uykunun en hafif evresinde kalp atış düzenindeki ve elektriksel iletimdeki değişimler, gelecekteki sağlık risklerine dair en güçlü ipuçlarını veriyor. Yazarlar, bu hızlı dalgalanmaların kalpteki küçük anormallikleri daha görünür hale getirebileceğini düşünüyor.

Uyku testleri gelecekte kalp taramasına dönüşebilir.

Uyku testleri gelecekte kalp taramasına dönüşebilir.

Uyku bozukluklarının teşhisinde kullanılan polisomnografi testinde kalp de genellikle kaydediliyor, ancak ciddi bir sorun görünmedikçe bu veriler pek değerlendirilmiyor. Uyku EKG'sinin eklenmesi, mevcut risk modellerinin tahmin gücünü ritim bozukluğunda yüzde 6'ya, kalp yetmezliğinde yüzde 9'a ve ölüm riskinde yüzde 7'ye kadar artırdı. 

NIH'e bağlı Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan Enstitüsü'nün başkan vekili David Goff, bu yaklaşımın gelecekte uyku testlerine bir tarama aracı olarak eklenebileceğini, ancak geleneksel risk tahminini ne kadar iyileştirdiğinin bir sonraki adımda değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın