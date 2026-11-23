Çakallarla Dans'ın Fatma'sı Altı Üstü İstanbul'da Ortaya Çıktı: Didem Balçın'ın Son Hali Gündem Oldu!
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Kuruluş: Osman'daki Selcan Hatun ve Çakallarla Dans serisindeki Fatma rolleriyle tanınan Didem Balçın, atv'nin Pazartesi akşamı dizisi Altı Üstü İstanbul'un kadrosuna katıldı. Mahalleye sonradan gelen Gülten karakterini canlandıracak oyuncunun, kadro haberinin ardından son dönemdeki görüntüleri ve kilosuyla ilgili sözleri de yeniden anılıyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Didem Balçın'ı Kuruluş: Osman'daki Selcan Hatun ile Çakallarla Dans'taki Fatma'dan tanıyoruz.
Altı Üstü İstanbul'un Gülten'i Didem Balçın, Etiler'de objektiflere yansıyan zayıflığıyla da dikkat çekmişti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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