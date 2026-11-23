Ankara doğumlu Didem Balçın, televizyon izleyicisinin yakından tanıdığı oyunculardan biri. Kuruluş: Osman'da Selcan Hatun karakteriyle ekrana gelen oyuncu, Çakallarla Dans serisinde canlandırdığı Fatma ile komedi filmlerinin seyircisinin karşısına da çıktı ve hem dizide hem sinemada geniş bir hayran kitlesi edindi.

Şimdi bu kitlenin ilgisi, atv'nin Pazartesi akşamlarında ekrana gelen ve reyting sonuçlarında zirveyi gören Altı Üstü İstanbul'a çevrilmiş durumda. Çakallarla Dans'ın Fatma'sının dizinin kadrosuna dahil olduğu, Birsen Altuntaş'ın haberiyle duyuruldu.