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Altı Üstü İstanbul'un Melek'i Sena Mia Kalıp, Sette Gördüğü "Influencer" Muamelesini Anlattı

Altı Üstü İstanbul'un Melek'i Sena Mia Kalıp, Sette Gördüğü "Influencer" Muamelesini Anlattı

Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
09.11.2026 - 23:46
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Altı Üstü İstanbul'da Melek Toprak karakterine hayat veren Sena Mia Kalıp, oyunculuğa adım attığı ilk günlerde sette yaşadıklarını Bavela'ya anlattı. Sosyal medyadan tanınan genç oyuncu, kendisine uzun süre 'influencer' gözüyle bakıldığını söyledi. Peki Kalıp bu önyargıyı nasıl aştı?

KAYNAK: Bavela

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Sena Mia Kalıp, sete ilk girdiği gün "Bu kız influencer, ne yapacak?" bakışlarıyla karşılaştığını itiraf etti.

Sena Mia Kalıp, sete ilk girdiği gün "Bu kız influencer, ne yapacak?" bakışlarıyla karşılaştığını itiraf etti.

ATV'nin reytinglerde zirveye yerleşen dizisi Altı Üstü İstanbul'un Melek'i Sena Mia Kalıp, Bavela'ya verdiği röportajda oyunculuk kariyerinin ilk günlerine dair dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Genç oyuncu, sete ilk adım attığı gün ekipteki bazı kişilerin kendisini daha önce sosyal medyadan tanıdığını, bu yüzden de oyunculuğuna önyargıyla yaklaşıldığını anlattı.

Kalıp o günleri şu sözlerle hatırladı:

'İlk sete girdiğim gün böyle bana bir influencer tanıyorlar çünkü sosyal medyadan görmüşler daha önce bu kız influencer ne yapacak şimdi sahnede gibi bakışlar, konuşmalar hep duyuyordum. Kendini göstermen gerekiyor oyunculukta da saygı duyulmak için.'

Sosyal medyada "Senamiaonline" olarak tanınan oyuncu, Ruhun Duymaz ve Bahar'ın ardından Altı Üstü İstanbul'la büyük bir çıkış yakaladı.

Sosyal medyada "Senamiaonline" olarak tanınan oyuncu, Ruhun Duymaz ve Bahar'ın ardından Altı Üstü İstanbul'la büyük bir çıkış yakaladı.

Sena Mia Kalıp, oyunculuğa başlamadan önce sosyal medyada 'Senamiaonline' adıyla paylaştığı içeriklerle geniş bir kitleye ulaşmıştı.

18 Mayıs 2000'de İstanbul'da doğan Kalıp, Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Oyunculuk eğitimini ise Akademi 35.5 ve Pelin Ermiş'ten aldı.

Kamera karşısına ilk kez 2023'te Ruhun Duymaz dizisindeki Elif rolüyle geçen oyuncu, asıl çıkışını Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'daki Parla karakteriyle yaptı.

2026 yazında Altı Üstü İstanbul'un kadrosuna katılan Kalıp, Melek Toprak rolüyle bu kez çok daha geniş bir izleyici kitlesinin karşısına çıktı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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