Altı Üstü İstanbul'un Melek'i Sena Mia Kalıp, Sette Gördüğü "Influencer" Muamelesini Anlattı
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Altı Üstü İstanbul'da Melek Toprak karakterine hayat veren Sena Mia Kalıp, oyunculuğa adım attığı ilk günlerde sette yaşadıklarını Bavela'ya anlattı. Sosyal medyadan tanınan genç oyuncu, kendisine uzun süre 'influencer' gözüyle bakıldığını söyledi. Peki Kalıp bu önyargıyı nasıl aştı?
KAYNAK: Bavela
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Sena Mia Kalıp, sete ilk girdiği gün "Bu kız influencer, ne yapacak?" bakışlarıyla karşılaştığını itiraf etti.
Sosyal medyada "Senamiaonline" olarak tanınan oyuncu, Ruhun Duymaz ve Bahar'ın ardından Altı Üstü İstanbul'la büyük bir çıkış yakaladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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