Altı Üstü İstanbul'un Melek'i Sena Mia Kalıp, Sette Gördüğü "Influencer" Muamelesini Anlattı

ATV'nin reytinglerde zirveye yerleşen dizisi Altı Üstü İstanbul'un Melek'i Sena Mia Kalıp, Bavela'ya verdiği röportajda oyunculuk kariyerinin ilk günlerine dair dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Genç oyuncu, sete ilk adım attığı gün ekipteki bazı kişilerin kendisini daha önce sosyal medyadan tanıdığını, bu yüzden de oyunculuğuna önyargıyla yaklaşıldığını anlattı.

Kalıp o günleri şu sözlerle hatırladı:

'İlk sete girdiğim gün böyle bana bir influencer tanıyorlar çünkü sosyal medyadan görmüşler daha önce bu kız influencer ne yapacak şimdi sahnede gibi bakışlar, konuşmalar hep duyuyordum. Kendini göstermen gerekiyor oyunculukta da saygı duyulmak için.'