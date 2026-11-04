Flaş Transfer: Ünlü Oyuncu Altı Üstü İstanbul'un Kadrosuna Dahil Oldu
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atv’nin Pazartesi akşamları ekrana gelen dizisi Altı Üstü İstanbul’un kadrosuna sürpriz bir isim katıldı. Kuruluş: Osman’daki Selcan Hatun ve Çakallarla Dans serisindeki Fatma rolleriyle tanınan Didem Balçın, dizide Gülten karakterine hayat verecek. Gülten’in mahalleye gelecek sürpriz bir isim olarak hikâyeye dahil olacağı aktarıldı. Transfer, reklam krizi nedeniyle birçok dizinin yayın akışından çıktığı bir döneme denk geldi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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atv'nin Pazartesi dizisi Altı Üstü İstanbul'un kadrosuna Didem Balçın katıldı.
Didem Balçın'ın canlandıracağı Gülten, mahalleye gelecek sürpriz bir isim olacak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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