Flaş Transfer: Ünlü Oyuncu Altı Üstü İstanbul'un Kadrosuna Dahil Oldu

Geçen yaz ekran yolculuğuna başlayan Altı Üstü İstanbul, kısa sürede Pazartesi akşamlarının en çok konuşulan dizilerinden biri oldu. NTC Medya imzalı atv yapımı, 19 Ekim Pazartesi akşamının reyting sonuçlarında da zirvede yer almıştı. Mahalle hikâyesiyle dikkat çeken dizide Emir'i Rahimcan Kapkap, Naz'ı Elçin Zehra İrem, Nihal'i Yüsra Geyik canlandırıyor; kadroda Nehir Erdoğan gibi güçlü isimler de yer alıyor.

Dizinin kadrosuna yeni bir isim daha eklendi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Didem Balçın, Altı Üstü İstanbul'un kadrosuna dahil oldu. Balçın, dizide Gülten karakterine hayat verecek.

Üstelik transfer haberi, reklam gelirlerindeki düşüş nedeniyle Kızılcık Şerbeti, Sevdiğim Sensin ve Halef gibi dizilerin yeni bölümleriyle ekrana gelemediği bir döneme denk geldi. Kriz ortamında kadrosunu genişleten Altı Üstü İstanbul, bu hamlesiyle de dikkat çekti.