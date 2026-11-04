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Flaş Transfer: Ünlü Oyuncu Altı Üstü İstanbul'un Kadrosuna Dahil Oldu

Flaş Transfer: Ünlü Oyuncu Altı Üstü İstanbul'un Kadrosuna Dahil Oldu

Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
04.11.2026 - 15:01
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atv’nin Pazartesi akşamları ekrana gelen dizisi Altı Üstü İstanbul’un kadrosuna sürpriz bir isim katıldı. Kuruluş: Osman’daki Selcan Hatun ve Çakallarla Dans serisindeki Fatma rolleriyle tanınan Didem Balçın, dizide Gülten karakterine hayat verecek. Gülten’in mahalleye gelecek sürpriz bir isim olarak hikâyeye dahil olacağı aktarıldı. Transfer, reklam krizi nedeniyle birçok dizinin yayın akışından çıktığı bir döneme denk geldi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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atv'nin Pazartesi dizisi Altı Üstü İstanbul'un kadrosuna Didem Balçın katıldı.

atv'nin Pazartesi dizisi Altı Üstü İstanbul'un kadrosuna Didem Balçın katıldı.

Geçen yaz ekran yolculuğuna başlayan Altı Üstü İstanbul, kısa sürede Pazartesi akşamlarının en çok konuşulan dizilerinden biri oldu. NTC Medya imzalı atv yapımı, 19 Ekim Pazartesi akşamının reyting sonuçlarında da zirvede yer almıştı. Mahalle hikâyesiyle dikkat çeken dizide Emir'i Rahimcan Kapkap, Naz'ı Elçin Zehra İrem, Nihal'i Yüsra Geyik canlandırıyor; kadroda Nehir Erdoğan gibi güçlü isimler de yer alıyor.

Dizinin kadrosuna yeni bir isim daha eklendi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Didem Balçın, Altı Üstü İstanbul'un kadrosuna dahil oldu. Balçın, dizide Gülten karakterine hayat verecek.

Üstelik transfer haberi, reklam gelirlerindeki düşüş nedeniyle Kızılcık Şerbeti, Sevdiğim Sensin ve Halef gibi dizilerin yeni bölümleriyle ekrana gelemediği bir döneme denk geldi. Kriz ortamında kadrosunu genişleten Altı Üstü İstanbul, bu hamlesiyle de dikkat çekti.

Didem Balçın'ın canlandıracağı Gülten, mahalleye gelecek sürpriz bir isim olacak.

Didem Balçın'ın canlandıracağı Gülten, mahalleye gelecek sürpriz bir isim olacak.

Haberde Gülten'in mahalleye gelen sürpriz bir karakter olarak hikâyeye gireceği aktarıldı. Ancak karakterin kim olduğu, mahalledeki hangi isimlerle bağlantılı olduğu ve hangi bölümde ekrana çıkacağı henüz açıklanmadı. Transfere dair ayrıntıların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Emir ile Naz'ın hikâyesi ve Nihal'in ailesini ayakta tutma mücadelesi devam ederken Gülten'in mahalledeki dengeleri nasıl etkileyeceği şimdilik merak konusu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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