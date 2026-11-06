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Altı Üstü İstanbul'un Emir'i Rahimcan Kapkap, Toprağa Gömüldüğü Sahnede Giydiği Ceketin Hikayesini Anlattı!

Altı Üstü İstanbul'un Emir'i Rahimcan Kapkap, Toprağa Gömüldüğü Sahnede Giydiği Ceketin Hikayesini Anlattı!

Atv yerli dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
06.11.2026 - 08:27
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Altı Üstü İstanbul'da Emir'i canlandıran Rahimcan Kapkap, izleyicileri ekran başında nefessiz bırakan toprağa gömülme sahnesinin perde arkasını ilk ağızdan anlattı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan genç oyuncu, o zorlu çekimde üzerinde taşıdığı ceketin kendisi için neden bu kadar değerli olduğunu açıkladı. Sohbetin sonunda gelen başsağlığı dileği ise oyuncunun duygularını saklayamadığı bir ana dönüştü.

Kaynak: TV Dünyası

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Rahimcan Kapkap, Konya'dan İstanbul'a uzanan yolculuğunda ilk başrolünü Altı Üstü İstanbul'un Emir'iyle aldı.

Rahimcan Kapkap, Konya'dan İstanbul'a uzanan yolculuğunda ilk başrolünü Altı Üstü İstanbul'un Emir'iyle aldı.

Sinema ve televizyon eğitimi almak için 2017'de Konya'dan İstanbul'a gelen Rahimcan Kapkap, kamera karşısına ilk kez 2021'de El Kızı dizisiyle geçti. Kızılcık Şerbeti'nde Metehan karakteriyle de izleyicinin tanıdığı genç oyuncu, ATV'nin reytinglerde zirveye yerleşen dizisi Altı Üstü İstanbul'da Emir rolüyle kariyerindeki ilk başrolü üstlendi.

Ağustos ayında Günaydın'a verdiği röportajda babasını üç yıl önce kaybettiğini anlatan Kapkap, 'Babam şu an bir saat bile olsa benim bu günümü, işimi, oynayış şeklimi, başarımı görseydi keşke diyorum' sözleriyle o boşluğu hâlâ içinde taşıdığını dile getirmişti. Babasına duyduğu bu özlem, dizide çektiği en zorlu sahnelerden birine de sessizce eşlik etti.

Emir ile Uzay'ın toprağa gömüldüğü sahnede Rahimcan Kapkap'ın üzerindeki ceket rahmetli babasına aitti.

Emir ile Uzay'ın toprağa gömüldüğü sahnede Rahimcan Kapkap'ın üzerindeki ceket rahmetli babasına aitti.

Emir ile Uzay'ın Hikmet'in adamları tarafından kaçırılıp toprağa gömüldüğü sahne, dizinin 21 Eylül'de ekrana gelen 15. bölümünde izleyicileri ekrana kilitlemişti. Ardından yayınlanan 16. bölüm fragmanındaki cenaze aracı, mezarlık ve morg görüntüleri de seyircinin aklına 'Emir öldü mü?' sorusunu düşürmüştü.

O sahneyi nasıl değerlendirdiği sorulan Rahimcan Kapkap, 'Valla zordu. Zor bir sahneydi ve benim rahmetli babamın ceketini giymiştim o sahnede. Onunla beraber gömülmek benim için ayrı bir kıymetliydi' diyerek çekimin kendisi için taşıdığı anlamı paylaştı. Ceketi bir hatıra olarak özellikle kendisinin isteyip istemediği sorusuna da 'Tabii, evet evet. Hoca da sağ olsun kırmıyor öyle yerlerde beni. Ben istedim' yanıtını verdi. Konuşma boyunca duygulandığı görülen oyuncu, muhabirin başsağlığı dileğine kısa bir teşekkürle karşılık verdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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