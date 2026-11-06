Altı Üstü İstanbul'un Emir'i Rahimcan Kapkap, Toprağa Gömüldüğü Sahnede Giydiği Ceketin Hikayesini Anlattı!

Emir ile Uzay'ın Hikmet'in adamları tarafından kaçırılıp toprağa gömüldüğü sahne, dizinin 21 Eylül'de ekrana gelen 15. bölümünde izleyicileri ekrana kilitlemişti. Ardından yayınlanan 16. bölüm fragmanındaki cenaze aracı, mezarlık ve morg görüntüleri de seyircinin aklına 'Emir öldü mü?' sorusunu düşürmüştü.

O sahneyi nasıl değerlendirdiği sorulan Rahimcan Kapkap, 'Valla zordu. Zor bir sahneydi ve benim rahmetli babamın ceketini giymiştim o sahnede. Onunla beraber gömülmek benim için ayrı bir kıymetliydi' diyerek çekimin kendisi için taşıdığı anlamı paylaştı. Ceketi bir hatıra olarak özellikle kendisinin isteyip istemediği sorusuna da 'Tabii, evet evet. Hoca da sağ olsun kırmıyor öyle yerlerde beni. Ben istedim' yanıtını verdi. Konuşma boyunca duygulandığı görülen oyuncu, muhabirin başsağlığı dileğine kısa bir teşekkürle karşılık verdi.