Altı Üstü İstanbul'un Emir'i Rahimcan Kapkap, Toprağa Gömüldüğü Sahnede Giydiği Ceketin Hikayesini Anlattı!
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Altı Üstü İstanbul'da Emir'i canlandıran Rahimcan Kapkap, izleyicileri ekran başında nefessiz bırakan toprağa gömülme sahnesinin perde arkasını ilk ağızdan anlattı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan genç oyuncu, o zorlu çekimde üzerinde taşıdığı ceketin kendisi için neden bu kadar değerli olduğunu açıkladı. Sohbetin sonunda gelen başsağlığı dileği ise oyuncunun duygularını saklayamadığı bir ana dönüştü.
Kaynak: TV Dünyası
Rahimcan Kapkap, Konya'dan İstanbul'a uzanan yolculuğunda ilk başrolünü Altı Üstü İstanbul'un Emir'iyle aldı.
Emir ile Uzay'ın toprağa gömüldüğü sahnede Rahimcan Kapkap'ın üzerindeki ceket rahmetli babasına aitti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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