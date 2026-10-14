Altı Üstü İstanbul'un Reytinglerde Zirveye Oturmasına Başrol Rahimcan Kapkap'tan İlk Yorum
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
ATV’nin pazartesi dizisi Altı Üstü İstanbul, 2 haftalık aranın ardından 12 Ekim akşamı TOTAL, AB ve ABC1'de birinci oldu. Dizide Emir’i canlandıran Rahimcan Kapkap, Cannes’taki MIPCOM fuarından döner dönmez muhabirlerin sorularını yanıtladı. Başarıyı “matematiksel bir yarış” olarak tanımlayan oyuncu, reyting kaygısıyla ilgili samimi bir itirafta da bulundu.
KAYNAK: 2. Sayfa
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altı Üstü İstanbul, 2 haftalık aranın ardından TOTAL'de 7,51 reytingle üç listenin de birincisi oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rahimcan Kapkap, birinciliği "matematiksel bir yarış" olarak tanımladı ve rakiplerine de iyi dileklerini iletti.
Reyting kaygısı sorusuna verdiği yanıt ise dikkat çekti: "Bence kaygı duymamalıyız ama maalesef duyuyoruz."
Buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın