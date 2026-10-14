article/comments
article/share
Haberler
TV
Altı Üstü İstanbul'un Reytinglerde Zirveye Oturmasına Başrol Rahimcan Kapkap'tan İlk Yorum

Altı Üstü İstanbul'un Reytinglerde Zirveye Oturmasına Başrol Rahimcan Kapkap'tan İlk Yorum

Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
14.10.2026 - 15:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

ATV’nin pazartesi dizisi Altı Üstü İstanbul, 2 haftalık aranın ardından 12 Ekim akşamı TOTAL, AB ve ABC1'de birinci oldu. Dizide Emir’i canlandıran Rahimcan Kapkap, Cannes’taki MIPCOM fuarından döner dönmez muhabirlerin sorularını yanıtladı. Başarıyı “matematiksel bir yarış” olarak tanımlayan oyuncu, reyting kaygısıyla ilgili samimi bir itirafta da bulundu.

KAYNAK: 2. Sayfa

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Altı Üstü İstanbul, 2 haftalık aranın ardından TOTAL'de 7,51 reytingle üç listenin de birincisi oldu.

Altı Üstü İstanbul, 2 haftalık aranın ardından TOTAL'de 7,51 reytingle üç listenin de birincisi oldu.

Milli maçlar nedeniyle iki hafta üst üste yayın akışından çıkarılan ATV dizisi, 12 Ekim Pazartesi akşamı 16. bölümüyle ekrana döndü. Dönüş bölümü TOTAL'de 7,51, AB'de 4,80, ABC1'de ise 7,05 reyting aldı.

Aynı akşam yayınlanan Kanal D dizisi Uzak Şehir ise 68. bölümüyle TOTAL'de 6,95, AB'de 4,47, ABC1'de 5,99 reyting alarak üç listede de ikinci sırada kaldı. İki dizi arasındaki fark en çok ABC1'de açıldı ve 1,06 puana ulaştı.

Üstelik dizinin başrolleri bu zaferi ekran başında karşılamadı. Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem, dönüş bölümü yayındayken MIPCOM kapsamında Cannes'taydı ve birinciliği Fransa'dan paylaştıkları fotoğraflarla kutlamıştı.

Rahimcan Kapkap, birinciliği "matematiksel bir yarış" olarak tanımladı ve rakiplerine de iyi dileklerini iletti.

Rahimcan Kapkap, birinciliği "matematiksel bir yarış" olarak tanımladı ve rakiplerine de iyi dileklerini iletti.

Cannes dönüşü muhabirlerin karşısına geçen Rahimcan Kapkap, Altı Üstü İstanbul'un reyting başarısıyla ilgili soruları yanıtladı. Oyuncu, birinciliği şu sözlerle değerlendirdi:

'Maşallah diyelim. Onlar da çalıştı, setimiz vardı. Valla şükür birinci olduk ama bu bir matematiksel yarış. Herkesin yolu açık olsun. Uzun yıllar devam edelim.'

Genç oyuncu birinciliği sevinçle karşılasa da sonucu bir zafer gösterisine dönüştürmedi. 'Herkesin yolu açık olsun' sözleriyle aynı akşam kıyasıya rekabet edilen diğer dizilere de iyi dileklerini iletmeyi ihmal etmedi.

Reyting kaygısı sorusuna verdiği yanıt ise dikkat çekti: "Bence kaygı duymamalıyız ama maalesef duyuyoruz."

Reyting kaygısı sorusuna verdiği yanıt ise dikkat çekti: "Bence kaygı duymamalıyız ama maalesef duyuyoruz."

Rahimcan Kapkap'ın açıklamasının en dikkat çekici kısmı ise reyting kaygısına dair sözleri oldu. Oyuncu, 'Bence reyting kaygısı duymamalıyız ama maalesef duyuyoruz' diyerek her hafta açıklanan sonuçların oyuncular üzerindeki baskısını açık yüreklilikle dile getirdi.

Kızılcık Şerbeti'nin Metehan'ı olarak tanınan Kapkap, Altı Üstü İstanbul'da Ziyankar Mahallesi'nde büyüyen ve futbolu yoksulluktan kurtuluş yolu olarak gören Emir'i canlandırıyor. Elçin Zehra İrem'le birlikte hayranların 'EmNaz' adını taktığı çift, dizinin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor.

Öte yandan NTC Medya imzalı dizi, yurt dışında 'Different Lives' adıyla pazarlanıyor. Altı Üstü İstanbul'un 20 ülkede yayınlanacağı yaz aylarında duyurulmuştu. Cannes'taki tanıtımın ardından bu listenin uzayıp uzamayacağı ise merakla bekleniyor.

Buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın