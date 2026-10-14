Altı Üstü İstanbul'un Reytinglerde Zirveye Oturmasına Başrol Rahimcan Kapkap'tan İlk Yorum

Milli maçlar nedeniyle iki hafta üst üste yayın akışından çıkarılan ATV dizisi, 12 Ekim Pazartesi akşamı 16. bölümüyle ekrana döndü. Dönüş bölümü TOTAL'de 7,51, AB'de 4,80, ABC1'de ise 7,05 reyting aldı.

Aynı akşam yayınlanan Kanal D dizisi Uzak Şehir ise 68. bölümüyle TOTAL'de 6,95, AB'de 4,47, ABC1'de 5,99 reyting alarak üç listede de ikinci sırada kaldı. İki dizi arasındaki fark en çok ABC1'de açıldı ve 1,06 puana ulaştı.

Üstelik dizinin başrolleri bu zaferi ekran başında karşılamadı. Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem, dönüş bölümü yayındayken MIPCOM kapsamında Cannes'taydı ve birinciliği Fransa'dan paylaştıkları fotoğraflarla kutlamıştı.