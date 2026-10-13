"Emir" Rahimcan Kapkap ve "Naz" Elçin Zehra İrem, Altı Üstü İstanbul'un Reyting Zaferini Cannes'ta Kutladı

Milli maçlar nedeniyle iki hafta üst üste yayın akışından çıkarılan ATV dizisi, 12 Ekim Pazartesi akşamı 16. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Dönüş bölümü TOTAL'de 7,51, AB'de 4,80, ABC1'de ise 7,05 reyting aldı. Böylece Altı Üstü İstanbul üç kategoride de birinci oldu.

Dizinin son yeni bölümünü yayınladığı 21 Eylül akşamı TOTAL'de 7,10, AB'de 4,39, ABC1'de 5,90 reyting aldığı düşünülürse yükseliş dikkat çekiyor. En büyük sıçrama ise ABC1'de geldi. Dizi eylül ayında da reyting sıralamasında birinci olmuş, maç nedeniyle yeni bölüm yerine yayınlanan ön gösterimi bile rakiplerinin önüne geçmişti.