"Emir" Rahimcan Kapkap ve "Naz" Elçin Zehra İrem, Altı Üstü İstanbul'un Reyting Zaferini Cannes'ta Kutladı
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ATV’nin pazartesi dizisi Altı Üstü İstanbul, iki haftalık aranın ardından yayınlanan 16. bölümüyle TOTAL, AB ve ABC1'de birinci oldu. Dizinin başrolleri Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem ise dönüş bölümü ekrandayken MIPCOM kapsamında Cannes’taydı. İkili, reyting zaferini Fransa’dan paylaştıkları fotoğraflarla kutladı.
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Altı Üstü İstanbul, 2 haftalık aranın ardından TOTAL'de 7,51 reytingle üç listenin de zirvesine çıktı.
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Emir ve Naz'ı canlandıran ikili, dönüş bölümü ekrandayken diziyi Cannes'ta tanıtıyordu.
Uzak Şehir'i üç listede geride bırakan dizi, "Different Lives" adıyla dünya pazarına sunuluyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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