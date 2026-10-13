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"Emir" Rahimcan Kapkap ve "Naz" Elçin Zehra İrem, Altı Üstü İstanbul'un Reyting Zaferini Cannes'ta Kutladı

"Emir" Rahimcan Kapkap ve "Naz" Elçin Zehra İrem, Altı Üstü İstanbul'un Reyting Zaferini Cannes'ta Kutladı

Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
13.10.2026 - 14:50
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ATV’nin pazartesi dizisi Altı Üstü İstanbul, iki haftalık aranın ardından yayınlanan 16. bölümüyle TOTAL, AB ve ABC1'de birinci oldu. Dizinin başrolleri Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem ise dönüş bölümü ekrandayken MIPCOM kapsamında Cannes’taydı. İkili, reyting zaferini Fransa’dan paylaştıkları fotoğraflarla kutladı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Altı Üstü İstanbul, 2 haftalık aranın ardından TOTAL'de 7,51 reytingle üç listenin de zirvesine çıktı.

Altı Üstü İstanbul, 2 haftalık aranın ardından TOTAL'de 7,51 reytingle üç listenin de zirvesine çıktı.

Milli maçlar nedeniyle iki hafta üst üste yayın akışından çıkarılan ATV dizisi, 12 Ekim Pazartesi akşamı 16. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Dönüş bölümü TOTAL'de 7,51, AB'de 4,80, ABC1'de ise 7,05 reyting aldı. Böylece Altı Üstü İstanbul üç kategoride de birinci oldu.

Dizinin son yeni bölümünü yayınladığı 21 Eylül akşamı TOTAL'de 7,10, AB'de 4,39, ABC1'de 5,90 reyting aldığı düşünülürse yükseliş dikkat çekiyor. En büyük sıçrama ise ABC1'de geldi. Dizi eylül ayında da reyting sıralamasında birinci olmuş, maç nedeniyle yeni bölüm yerine yayınlanan ön gösterimi bile rakiplerinin önüne geçmişti.

Emir ve Naz'ı canlandıran ikili, dönüş bölümü ekrandayken diziyi Cannes'ta tanıtıyordu.

Emir ve Naz'ı canlandıran ikili, dönüş bölümü ekrandayken diziyi Cannes'ta tanıtıyordu.

Dizide Emir'e hayat veren Rahimcan Kapkap ile Naz'ı canlandıran Elçin Zehra İrem, dünyanın en büyük televizyon içerik fuarlarından MIPCOM için Fransa'daydı. 12-15 Ekim tarihleri arasında düzenlenen fuarda ATV, 12 Ekim'de ikiliyi kanal ve platform yöneticileriyle özel bir etkinlikte buluşturdu.

Kızılcık Şerbeti'nin Metehan'ı olarak tanınan Rahimcan Kapkap, dizide Ziyankar Mahallesi'nde büyüyen ve futbolu yoksulluktan kurtuluş yolu olarak gören Emir'i canlandırıyor. İkilinin kamera önündeki uyumu kısa sürede dizinin en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Reyting sonuçları açıklandığında genç oyuncular henüz İstanbul'a dönmemişti. İkili, dizinin birinciliğini Cannes'tan paylaştıkları fotoğraflarla kutladı. Hayranların 'EmNaz' adını taktığı çiftin paylaşımı sosyal medyada dikkat çekti.

Uzak Şehir'i üç listede geride bırakan dizi, "Different Lives" adıyla dünya pazarına sunuluyor.

Uzak Şehir'i üç listede geride bırakan dizi, "Different Lives" adıyla dünya pazarına sunuluyor.

Aynı akşam yayınlanan Kanal D dizisi Uzak Şehir, 68. bölümüyle TOTAL'de 6,95, AB'de 4,47, ABC1'de 5,99 reyting aldı ve üç listede de ikinci sırada kaldı. İki dizi arasındaki fark ABC1'de 1,06 puana çıktı.

NTC Medya imzalı Altı Üstü İstanbul'un uluslararası lisans satışlarını ATV Distribution yürütüyor. Dizi yurt dışında 'Different Lives' adıyla pazarlanıyor.

Öte yandan dizinin 20 ülkede yayınlanacağı yaz aylarında duyurulmuştu. Cannes'taki tanıtımın ardından bu listenin uzayıp uzamayacağı ise merak konusu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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