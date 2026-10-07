Reytinglerin Lideri Altı Üstü İstanbul Dünyaya Açılıyor: Başrol İkilisi Cannes'a Gidiyor
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Maç arası nedeniyle iki hafta ekrana gelmeyen Altı Üstü İstanbul, 16. bölümüyle 12 Ekim Pazartesi akşamı dönüyor.
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Emir'i canlandıran Rahimcan Kapkap ile Naz'a hayat veren Elçin Zehra İrem, 11 Ekim'de Fransa'ya gidiyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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