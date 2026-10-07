Reytinglerin Lideri Altı Üstü İstanbul Dünyaya Açılıyor: Başrol İkilisi Cannes'a Gidiyor

NTC Medya imzalı gençlik dizisi Altı Üstü İstanbul, pazartesi akşamları ATV ekranlarında yayınlanıyor. Futbol maçı yayınları nedeniyle iki hafta ara veren dizi, 16. bölümüyle 12 Ekim Pazartesi akşamı izleyicinin karşısına çıkacak.

Yaz sezonunda başlayan ve kısa sürede reytinglerin zirvesine yerleşen yapım, yeni sezonda da yükselişini sürdürdü. Dizi eylül ayında reyting sıralamasında birinci olmuştu. Maç nedeniyle yeni bölüm yerine yayınlanan ön gösterimi bile rakiplerinin önüne geçmişti.

Altı Üstü İstanbul, atv Distribution'ın uluslararası pazara sunduğu projeler arasında yer alıyor. Dizinin global tanıtımı da dünyanın en büyük televizyon içerik fuarlarından biri olan MIPCOM'da yapılacak. 12-15 Ekim tarihleri arasında Cannes'ta düzenlenecek fuarda diziyi başrol oyuncuları temsil edecek.

Her yıl ekim ayında Cannes'taki Palais des Festivals'te düzenlenen MIPCOM, dünyanın dört bir yanından yapımcı, dağıtımcı ve yayıncıyı bir araya getiriyor. Türk dizileri de son yıllarda fuarın en çok ilgi gören yapımları arasında yer alıyor.