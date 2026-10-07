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Reytinglerin Lideri Altı Üstü İstanbul Dünyaya Açılıyor: Başrol İkilisi Cannes'a Gidiyor

Reytinglerin Lideri Altı Üstü İstanbul Dünyaya Açılıyor: Başrol İkilisi Cannes'a Gidiyor

Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
07.10.2026 - 15:13
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Altı Üstü İstanbul yeni bölümüyle ekrana dönmeye hazırlanırken başrol ikilisinden dikkat çekici bir haber geldi. Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem diziyi Cannes'ta temsil edecek. Üstelik ikili, yeni bölümün yayınlanacağı akşam Fransa'da olacak.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Maç arası nedeniyle iki hafta ekrana gelmeyen Altı Üstü İstanbul, 16. bölümüyle 12 Ekim Pazartesi akşamı dönüyor.

Maç arası nedeniyle iki hafta ekrana gelmeyen Altı Üstü İstanbul, 16. bölümüyle 12 Ekim Pazartesi akşamı dönüyor.

NTC Medya imzalı gençlik dizisi Altı Üstü İstanbul, pazartesi akşamları ATV ekranlarında yayınlanıyor. Futbol maçı yayınları nedeniyle iki hafta ara veren dizi, 16. bölümüyle 12 Ekim Pazartesi akşamı izleyicinin karşısına çıkacak.

Yaz sezonunda başlayan ve kısa sürede reytinglerin zirvesine yerleşen yapım, yeni sezonda da yükselişini sürdürdü. Dizi eylül ayında reyting sıralamasında birinci olmuştu. Maç nedeniyle yeni bölüm yerine yayınlanan ön gösterimi bile rakiplerinin önüne geçmişti.

Altı Üstü İstanbul, atv Distribution'ın uluslararası pazara sunduğu projeler arasında yer alıyor. Dizinin global tanıtımı da dünyanın en büyük televizyon içerik fuarlarından biri olan MIPCOM'da yapılacak. 12-15 Ekim tarihleri arasında Cannes'ta düzenlenecek fuarda diziyi başrol oyuncuları temsil edecek.

Her yıl ekim ayında Cannes'taki Palais des Festivals'te düzenlenen MIPCOM, dünyanın dört bir yanından yapımcı, dağıtımcı ve yayıncıyı bir araya getiriyor. Türk dizileri de son yıllarda fuarın en çok ilgi gören yapımları arasında yer alıyor.

Emir'i canlandıran Rahimcan Kapkap ile Naz'a hayat veren Elçin Zehra İrem, 11 Ekim'de Fransa'ya gidiyor.

Emir'i canlandıran Rahimcan Kapkap ile Naz'a hayat veren Elçin Zehra İrem, 11 Ekim'de Fransa'ya gidiyor.

Rahimcan Kapkap ile Elçin Zehra İrem, 11 Ekim Pazar günü Fransa'ya gidecek. Genç oyuncular 12 Ekim'de düzenlenecek etkinliklere katılacak ve 13 Ekim Salı günü İstanbul'a dönecek. 

Kızılcık Şerbeti'nin Metehan'ı olarak tanınan Rahimcan Kapkap, dizide Ziyankar Mahallesi'nde büyüyen ve futbolu yoksulluktan kurtuluş yolu olarak gören Emir'i canlandırıyor. Hayranların 'EmNaz' adını taktığı ikilinin kamera önündeki uyumu kısa sürede dizinin en çok konuşulan konularından biri oldu.

İkili geçtiğimiz günlerde verdikleri röportajla da gündem olmuştu. Cenaze sahnesinde çok bağırdığı için sesi kısılan Elçin Zehra İrem sorulara yanıt veremeyince röportajı partneri Rahimcan Kapkap devralmıştı.

Öte yandan Altı Üstü İstanbul'un yurt dışı yolculuğu yeni değil. Dizinin 20 ülkede yayınlanacağı yaz aylarında duyurulmuştu. Cannes'taki tanıtımın ardından bu listenin uzayıp uzamayacağı ise merak konusu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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