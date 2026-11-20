Rusya Milli Takımı Venezuela Maçına Sovyetler Birliği Formalarını Andıran Tasarımla Çıktı
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Rusya Millî Futbol Takımı, Venezuela ile oynadığı hazırlık maçında 1950'ler ve 1960'larda Sovyetler Birliği oyuncularının giydiği kıyafetlere gönderme yapan retro formayla sahaya çıktı. Kırmızı uzun kollu formalar beyaz şortlarla tamamlandı ve sırtlarda soyadları yerine büyük numaralar yer aldı. Kaleci Matvey Safonov ise siyah kaleci forması ve klasik kasketiyle Lev Yashin'i andı.
Forma 1950'ler ve 1960'lardan esinlendi.
Safonov Yashin'i andı.
Batrakov da Sovyet temalı formayla çıktı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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