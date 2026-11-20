Maçın en çok konuşulan görüntüsü kalecideki değişiklik oldu. Matvey Safonov, tümüyle siyah bir kaleci takımı giydi ve başına, Sovyet kalesinin efsanevi ismi Lev Yashin'in sahada taktığı kasketi andıran bir kasket geçirdi. Yashin hâlâ tarihin en iyi kalecilerinden biri sayıldığı için bu görüntü, retro formanın en dikkat çeken bölümü haline geldi.