Turnuvalardan Men Edilen Batrakov'un Davet Aldığı Rusya Milli Takımı Neden Hâlâ Kadro Topluyor?
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Rusya Milli Futbol Takımı, Şubat 2022'den bu yana FIFA ve UEFA organizasyonlarından men edilmiş durumda. Buna rağmen Teknik Direktör Valery Karpin, milli ara dönemi için yine 36 kişilik geniş bir liste açıkladı. Kasım'da iki maç oynayacak takımın listesinde Galatasaray'ın genç orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov da yer alıyor.
Yasak 2022'de başladı, hâlâ kalkmadı.
Hazırlık maçları yasağın dışında kaldı.
Kasım'da Özbekistan ve Venezuela var.
Listedeki Galatasaraylı isim Batrakov.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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