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Turnuvalardan Men Edilen Batrakov'un Davet Aldığı Rusya Milli Takımı Neden Hâlâ Kadro Topluyor?

Turnuvalardan Men Edilen Batrakov'un Davet Aldığı Rusya Milli Takımı Neden Hâlâ Kadro Topluyor?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
06.11.2026 - 21:18
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Rusya Milli Futbol Takımı, Şubat 2022'den bu yana FIFA ve UEFA organizasyonlarından men edilmiş durumda. Buna rağmen Teknik Direktör Valery Karpin, milli ara dönemi için yine 36 kişilik geniş bir liste açıkladı. Kasım'da iki maç oynayacak takımın listesinde Galatasaray'ın genç orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov da yer alıyor.

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Yasak 2022'de başladı, hâlâ kalkmadı.

Yasak 2022'de başladı, hâlâ kalkmadı.

FIFA ve UEFA, 28 Şubat 2022'de yaptıkları ortak açıklamayla Rus takımlarını kendi organizasyonlarından men etti. Rusya bu karar nedeniyle 2022 Dünya Kupası play-off'larından çıkarıldı, Euro 2024'te yer alamadı ve 2026 Dünya Kupası kura çekimine alınmadı. UEFA haziran ayında 2026/27 sezonu katılımcı listesini güncelleyerek Rus milli takımlarının ve kulüplerinin yasağını bir sezon daha sürdürdü. Ukrayna Futbol Federasyonu, Ulusal Olimpiyat Komitesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı da haziran başında FIFA ile UEFA'ya ortak başvuru yaparak yaptırımların değiştirilmemesini talep etti.

Hazırlık maçları yasağın dışında kaldı.

Hazırlık maçları yasağın dışında kaldı.

Yasak resmi turnuvaları kapsıyor, hazırlık maçları için ise FIFA ya da UEFA onayı gerekmiyor. Karpin'in takımı bu yüzden milli ara dönemlerde ağırlıklı olarak Batı dışındaki ülkelerle dostluk karşılaşmaları oynuyor. Rusya 2026'da Mart'ta Nikaragua'yı Krasnodar'da 3-1 yendi, Mali ile Sankt-Peterburg'da 0-0 berabere kaldı. Mayıs sonunda Mısır'a Kahire'de 1-0 yenilen takım, haziranda Burkina Faso'yu Volgograd'da, Trinidad ve Tobago'yu Kaliningrad'da 3-0 mağlup etti. Eylül ve Ekim aylarında ise İran'ı Kazan'da 2-0, Namibya'yı Yekaterinburg'da 6-0 geçti, Nijerya ile Nijni Novgorod'da 3-3 berabere kaldı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino yasağın etkisini sorgulayarak şu ifadeleri kullandı:

'Bu yasak hiçbir şey sağlamadı.'

FIFA yasak sürerken tüm üye federasyonlarını Ekim ayında Azerbaycan'da düzenlenen U-15 Dünya Kupası ve Festivali'ne de davet etmişti. Rusya Spor Bakanı Mikhail Degtyarev bu daveti Rus takımlarının uluslararası spora dönüşü yolunda önemli bir adım olarak yorumladı.

Kasım'da Özbekistan ve Venezuela var.

Kasım'da Özbekistan ve Venezuela var.

Rusya milli ara döneminde 12 Kasım'da Taşkent'te Özbekistan'la, 17 Kasım'da Krasnodar'da Venezuela ile karşılaşacak. Venezuela maçı Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Karpin önce 36 kişilik genişletilmiş listeyi, ardından iki maç için 28 kişilik kadroyu açıkladı. Teknik direktör rakiplere ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

'Rusların, son Dünya Kupası'nın katılımcısı olan Özbekistan milli takımına karşı oynaması zaten bir başarı. Rakipler çok değerli, hele ki günümüzde.'

Listedeki Galatasaraylı isim Batrakov.

Listedeki Galatasaraylı isim Batrakov.

Listenin en bilinen isimlerinden biri Galatasaray'ın 21 yaşındaki orta sahası Aleksey Batrakov. Batrakov Rusya formasını ilk kez 15 Kasım 2024'te Brunei karşısında giydi ve bu maçta gol attı, şimdiye kadar 15 maçta 4 gol kaydetti. Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü turunda haftanın en iyi 11'ine giren oyuncu, Karpin'in kadrosunda yer alan Galatasaraylı tek isim. Kalede PSG'den Matvey Safonov, hücumda Monaco'dan Aleksandr Golovin ve Atlanta United'dan Aleksey Miranchuk bulunuyor. Zenit'in forveti Aleksandr Sobolev ise 28 kişilik kadroya alınmadı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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