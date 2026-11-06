Turnuvalardan Men Edilen Batrakov'un Davet Aldığı Rusya Milli Takımı Neden Hâlâ Kadro Topluyor?

Yasak resmi turnuvaları kapsıyor, hazırlık maçları için ise FIFA ya da UEFA onayı gerekmiyor. Karpin'in takımı bu yüzden milli ara dönemlerde ağırlıklı olarak Batı dışındaki ülkelerle dostluk karşılaşmaları oynuyor. Rusya 2026'da Mart'ta Nikaragua'yı Krasnodar'da 3-1 yendi, Mali ile Sankt-Peterburg'da 0-0 berabere kaldı. Mayıs sonunda Mısır'a Kahire'de 1-0 yenilen takım, haziranda Burkina Faso'yu Volgograd'da, Trinidad ve Tobago'yu Kaliningrad'da 3-0 mağlup etti. Eylül ve Ekim aylarında ise İran'ı Kazan'da 2-0, Namibya'yı Yekaterinburg'da 6-0 geçti, Nijerya ile Nijni Novgorod'da 3-3 berabere kaldı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino yasağın etkisini sorgulayarak şu ifadeleri kullandı:

'Bu yasak hiçbir şey sağlamadı.'

FIFA yasak sürerken tüm üye federasyonlarını Ekim ayında Azerbaycan'da düzenlenen U-15 Dünya Kupası ve Festivali'ne de davet etmişti. Rusya Spor Bakanı Mikhail Degtyarev bu daveti Rus takımlarının uluslararası spora dönüşü yolunda önemli bir adım olarak yorumladı.