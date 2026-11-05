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UEFA'nın Maçın Oyuncusu Seçtiği Batrakov'a Yaptığı Tavır Tartışma Yarattı

UEFA'nın Maçın Oyuncusu Seçtiği Batrakov'a Yaptığı Tavır Tartışma Yarattı

galatasaray
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
05.11.2026 - 19:21
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Galatasaray'ın 21 yaşındaki Rus orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov, Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle Avrupa'da adından söz ettiriyor. Stuttgart karşısında UEFA tarafından maçın oyuncusu seçilen genç yıldızın ödülü, organizasyonun sosyal medya hesaplarında diğer kazananlar gibi paylaşılmadı. UEFA'nın bu tutumu, Batrakov'un Rus pasaportuyla ilişkilendirilerek tartışma konusu oldu.

Kaynak - Türkiye Gazetesi

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Batrakov Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 4 gol attı.

Batrakov Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 4 gol attı.

Batrakov, Galatasaray'ın Barcelona'ya 4-1 yenildiği maçta takımının tek golünü attı. Sarı-kırmızılıların Lille deplasmanında 4-2 kazandığı maçta da ağları sarsan Rus oyuncu, RAMS Park'ta Stuttgart'ın 2-0 yenildiği karşılaşmada iki golü de kaydetti. Batrakov, 12. ve 15. dakikalarda bulduğu gollerle kulübün Avrupa tarihinde bir maçın ilk 15 dakikasında iki gol atan tek futbolcu oldu. 21 yaş 147 günlük oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta iki gol atan en genç Galatasaraylı unvanını da elde etti.

Lille maçında ödül Osimhen'e gitti.

Lille maçında ödül Osimhen'e gitti.

Galatasaray'ın 21 Ekim'de Lille'i deplasmanda 4-2 yendiği maçta gol atan Batrakov'un maçın oyuncusu seçilmesi bekleniyordu. Ancak UEFA'nın Maçın Oyuncusu ödülü Victor Osimhen'e verildi. Bu karar, Batrakov'un performansını takip eden çevrelerde ilk tartışmayı başlatmıştı.

Stuttgart'ta maçın oyuncusu Batrakov seçildi.

Stuttgart'ta maçın oyuncusu Batrakov seçildi.

Stuttgart maçında ise UEFA'nın Maçın Oyuncusu ödülü Batrakov'a verildi. Galatasaray'ın RAMS Park'ta 2-0 kazandığı maçta iki golü de atan Rus orta saha, rakip oyunculardan üçüne sarı kart gördürdü ve hem orta sahada hem savunmada takımına önemli katkı sağladı.

UEFA'nın paylaşımlarında Batrakov yok.

UEFA'nın paylaşımlarında Batrakov yok.

Aynı ödülü alan Raphinha, Konrad Laimer, Bruno Fernandes ve Kasper Jörgensen, UEFA'nın Instagram ve X hesaplarında videolarla paylaşıldı. Batrakov için ise böyle bir paylaşım yapılmadı. UEFA'nın Şubat 2022'de Rus kulüplerini Avrupa kupalarından men ettiği ve geçtiğimiz haziran ayında bu yasağı 2026-27 sezonu için de uzattığı hatırlatılırken bazı yorumcular, Batrakov'a yönelik bu tavrın oyuncunun Rus pasaportuyla bağlantılı olduğunu öne sürdü.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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