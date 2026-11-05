UEFA'nın Maçın Oyuncusu Seçtiği Batrakov'a Yaptığı Tavır Tartışma Yarattı
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Galatasaray'ın 21 yaşındaki Rus orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov, Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle Avrupa'da adından söz ettiriyor. Stuttgart karşısında UEFA tarafından maçın oyuncusu seçilen genç yıldızın ödülü, organizasyonun sosyal medya hesaplarında diğer kazananlar gibi paylaşılmadı. UEFA'nın bu tutumu, Batrakov'un Rus pasaportuyla ilişkilendirilerek tartışma konusu oldu.
Batrakov Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 4 gol attı.
Lille maçında ödül Osimhen'e gitti.
Stuttgart'ta maçın oyuncusu Batrakov seçildi.
UEFA'nın paylaşımlarında Batrakov yok.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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