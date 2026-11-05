UEFA'nın Maçın Oyuncusu Seçtiği Batrakov'a Yaptığı Tavır Tartışma Yarattı

Aynı ödülü alan Raphinha, Konrad Laimer, Bruno Fernandes ve Kasper Jörgensen, UEFA'nın Instagram ve X hesaplarında videolarla paylaşıldı. Batrakov için ise böyle bir paylaşım yapılmadı. UEFA'nın Şubat 2022'de Rus kulüplerini Avrupa kupalarından men ettiği ve geçtiğimiz haziran ayında bu yasağı 2026-27 sezonu için de uzattığı hatırlatılırken bazı yorumcular, Batrakov'a yönelik bu tavrın oyuncunun Rus pasaportuyla bağlantılı olduğunu öne sürdü.