Müge Anlı'da Aranan Yıldız Koca 15 Gün Sonra Bulundu: Stüdyoya Paltosuyla Çıktı!
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaklaşık iki haftadır aranan iki çocuk annesi Yıldız Koca, kaybolmasının 15. gününde bulundu. İstanbul Esenyurt'ta bulunan Koca, stüdyoya siyah kapüşonlu paltosuyla geldi ve ısrarlara rağmen kapüşonunu çıkarmadı. Müge Anlı'nın bu görüntüyü Yaprak Dökümü'ndeki Leyla'ya benzetmesi de yayına damga vurdu.
Yıldız Koca'dan 5 Kasım akşamından beri haber alınamıyordu.
Esenyurt'ta bulunan Koca stüdyoya paltosuyla geldi.
Yıldız Koca stüdyoda eşine ve ailesine dair iddialarını anlattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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