Yıldız Koca, eşinin öne sürdüğü 6-7 valiz iddiasını reddetti. Evden lacivert ve gri iki valizle ayrıldığını söyleyen Koca, uzun süredir eşiyle aynı evde ayrı odalarda yaşadıklarını anlattı. Fiziksel şiddet görmediğini ancak tehdit edildiğini belirten Koca, KADES üzerinden uzaklaştırma kararı aldırdığını da söyledi.

Koca, boşanma kararından vazgeçmeyeceğini ve eşinin yanına dönmeyeceğini dile getirdi. Çocuklarını yanına almak istediğini ancak önce yeni bir düzen kuracağını söyledi. Yeni evi tekstil işlerinde biriktirdiği parayla tuttuğunu anlatan Koca'ya, kira sözleşmesinin kendi adına olmadığı ve yalnız yaşamadığı yönünde sorular da yöneltildi.

Eşi Yasin Koca ise evin bakımsız olduğunu kabul ederek eşinin dönebileceğini söyledi. Baba İbrahim Yaşa, kızının bulunmasına sevindiğini dile getirdi.

Program sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Evdeki hijyen ve sağlık koşulları nedeniyle iki çocuk devlet korumasına alındı. Sultangazi Kaymakamlığı ve Sultangazi Belediyesi ekipleri evde temizlik, ilaçlama ve boya çalışması yaptı.