6 Valiz Detayı Dikkat Çekti: Müge Anlı'da Aranan Yıldız Koca'nın Eşi O Akşamı Anlattı
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Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaklaşık iki haftadır haber alınamayan 2 çocuk annesi Yıldız Koca aranıyor. Babası İbrahim Yaşa damadından şüphelendiğini söyledi. Canlı yayına katılan eşi Yasin Koca ise eşinin 5 Kasım akşamı 6-7 valiz, altın ve parayla evden ayrıldığını öne sürdü. Yayında Yıldız Koca’nın eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı da ortaya çıktı.
Baba İbrahim Yaşa, 2 haftadır haber alamadığı kızı Yıldız Koca için Müge Anlı'ya başvurdu
Eşi Yasin Koca'ya göre Yıldız Koca, 5 Kasım akşamı 6-7 valizle evden ayrıldı
Evin görüntüleri ve uzaklaştırma kararı detayı dikkat çekti
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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