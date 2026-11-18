Yasin Koca'nın anlattıklarına göre Yıldız Koca, 5 Kasım akşamı saat 18.00 ile 18.30 arasında, kendisi uyurken evden çıktı. Kendisini çocukların uyandırdığını söyleyen Yasin Koca, eşinin yanında 6-7 valiz götürdüğünü o an fark ettiğini anlattı.

Üstelik iddialar bununla sınırlı kalmadı. Yasin Koca, eşinin evdeki altınları ve nakit parayı da yanına aldığını, evde biriktirdiği paranın büyük bölümünün eksik olduğunu öne sürdü. Çocuklardan birinin, annesinin sarı bir dolmuşa binerek gittiğini anlattığını da aktardı.

Yasin Koca, son dönemde eşiyle çocukların okulu ve ev işleri yüzünden anlaşmazlık yaşadıklarını savundu. Eşinin kendini bir odaya kapattığını, sürekli telefonla ilgilendiğini, kendisini ve ailesini sosyal medyada engellediğini iddia etti.