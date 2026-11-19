Bu Olayları Yerli ve Milli Sherlock'umuz Müge Anlı Bile Çözemedi! Sırrı Hâlâ Çözülemeyen 4 Olay
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Müge Anlı ile Tatlı Sert, yıllardır kayıp yakınlarının çaldığı ilk kapılardan biri. Pek çok dosya canlı yayında aydınlandı ama bazı aileler hâlâ yanıt bekliyor. 2020'de bu listeye aldığımız Konya'daki Metin ve Necla Büyükşen cinayeti örneğin artık çözülmüş durumda: Davada üç sanığa verilen ikişer ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Temmuz 2025'te Yargıtay'ca onandı. Kamuya yansıyan son bilgilere göre hâlâ yanıt bekleyen 4 dosyayı derledik. Buyurun, beraber bakalım! 👇
1. Arife Gökçe, Aralık 2022'den beri bulunamıyor
2. Hüsnü Şahin, 2019'dan beri kayıp
3. Nursel Doğan ve arkadaşı Deniz'den 2018'den beri haber yok
4. Mahir Ünlütaşkıran, 2008'den beri kayıp
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