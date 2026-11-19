Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı bir köyde yaşayan 27 yaşındaki Mahir Ünlütaşkıran, 2008'de ortadan kayboldu. Dosya Şubat 2025'te Müge Anlı'da yeniden gündeme geldi, canlı yayında aile içinden birbiriyle çelişen iddialar konuşuldu. Programda, birkaç yıl sonra ölen babası Mesut Ünlütaşkıran'ın mezarının savcılık kararıyla açılacağı duyuruldu. Kamuya yansıyan son bilgilere göre dosya kapanmadı, Mahir Ünlütaşkıran'a ne olduğu ise hâlâ bilinmiyor.

Sizce bu dosyalar da Büyükşen cinayeti gibi bir gün aydınlanır mı? Hadi yorumlarda buluşalım!