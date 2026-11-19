Metal Dünyasının En İyi Kadın Solistini Seçiyoruz!
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Metal dünyasında güçlü vokali, sahne enerjisi ve kendine özgü tarzıyla öne çıkan pek çok kadın solist var. Kimi temiz vokaliyle büyülerken kimi brutal vokaliyle dinleyiciyi kendine hayran bırakıyor. Peki sence metal dünyasının en iyi kadın solisti kim? 🤔
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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