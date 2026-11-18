O meşhur ‘bip-bip’ diye giren elektronik ritmi duyar duymaz omuzların kendiliğinden hareket etmeye başlıyor! Aslında 60'lardan kalma bir soul şarkısının cover'ı olsa da, Soft Cell onu öyle karanlık ve minimal bir synth-pop marşına dönüştürdü ki, bugün bile kulüplerin en havalı eşlikçisi!