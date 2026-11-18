Bugün Çıksa Yine Listeleri Altüst Edecek 80’lerin En İyi Synth-Pop Parçaları
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Bugün dinlediğimiz The Weeknd, Dua Lipa gibi pek çok yıldızın şarkılarında neden 80'ler esintisi var dersiniz? Çünkü 80'lerin o neon ışıklı synthesizer'ları ve elektronik davul ritimleri asla eskimiyor! Bugün yayınlansa TikTok'tan Spotify zirvesine kadar her yeri kasıp kavuracak o zamansız parçalara bakalım!
Depeche Mode – Enjoy the Silence
New Order – Blue Monday
A-ha – Take On Me
Eurythmics – Sweet Dreams (Are Made of This)
Tears for Fears – Everybody Wants to Rule the World
Soft Cell – Tainted Love
Pet Shop Boys – West End Girls
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