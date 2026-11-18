Bern Üniversitesi'nden Ghibellini ve Meier, 2025'te Humanities and Social Sciences Communications dergisinde yayımlanan meta-analizde yaklaşık bir asırlık deneyleri bir araya getirdi. Yarıda kalan işleri daha iyi hatırladığımıza dair genel bir üstünlük bulamadılar. Araştırmacılara göre etki, görevin kişiyi ne kadar sardığı ve deneyin nasıl kurulduğu gibi koşullara bağlı olabilir. Lewin'in bir diğer öğrencisi Maria Ovsiankina'nın 1928'de tarif ettiği eğilim ise tutarlı çıktı: İnsanlar yarım kalan işe geri dönmeyi seviyor.