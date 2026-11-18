Yarım Kalan Aşklar Neden Unutulmuyor? Zeigarnik Etkisinin Hikâyesi ve Bilimin Son Sözü
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Yarım kalan bir iş, sonu gelmeyen bir dizi, söylenemeyen bir söz... Bunlar neden kafamızın bir köşesinde dönüp duruyor? Psikolojide bu duruma bir isim bile verilmiş: Zeigarnik etkisi! Yalnız hikâyenin sonunda küçük bir sürpriz var. Buyurun, beraber bakalım! 👇
1. Her Şey Berlin'de Not Almayan Bir Garsonla Başladı
2. Bluma Zeigarnik Bu Gözlemi Laboratuvara Taşıdı
3. Peki Eski Sevgililer de Bu Yüzden mi Akıldan Çıkmıyor?
4. Dizilerin 'Devam Edecek' Numarası
5. Asıl Sürpriz: Etki Sanıldığı Kadar Sağlam Değil
6. Kafadaki Yarım İşi Susturmanın Yolu: Plan Yapmak
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