Hollandaca 'verjaardagskring', yani doğum günü çemberi adı verilen kutlamada misafirler gelir gelmez odadaki herkesle tek tek selamlaşıyor. Sol, sağ, sol olmak üzere üç kez öpüşülüyor ve herkese 'gefeliciteerd', yani 'tebrikler' deniyor.

Eli boş gelmek hoş karşılanmıyor ama pahalı bir hediye de beklenmiyor. Çiçek, iyi bir çikolata ya da orta fiyatlı bir şarap yeterli oluyor.