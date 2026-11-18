Hollandalıların Doğum Günlerinde Herkesi Tek Tek Kutladığı Garip Gelenek
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Hollanda'da bir doğum gününe davet edildiyseniz büyük bir parti beklememek gerekiyor. Geleneksel kutlamada misafirler bir çember halinde oturup sohbet ediyor. Müzik, dans ve bol yemek yerine kibar konuşmalar öne çıkıyor. İçeri giren herkesin yalnızca doğum günü sahibini değil, odadaki herkesi tek tek kutlaması da geleneğin en dikkat çeken kuralı.
İçeri giren herkes odadakileri tek tek kutluyor
Çember bozulmuyor, ikramlar ise oldukça mütevazı
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