Gökhan Töre’yle Boşanma Sürecindeki Buket Töre, İki Kızı İçin Sulh İstedi
Eski milli futbolcu Gökhan Töre ile eşi Buket Töre arasındaki boşanma süreci, son günlerde yaşanan iddialarla gündemin üst sıralarına yerleşti. Boşanma aşamasındaki Buket Töre'nin mahkemeye sunduğu dilekçede, eşinin kendisine silah doğrulttuğu ve ortak mal varlığını elden çıkarmaya çalıştığı iddia edilmişti. Gökhan Töre ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iddiaların tamamını reddetmiş, haberleri yaptıran kişiyi de hedef almıştı. Tüm bu tartışmaların ardından bu kez Buket Töre'den de açıklama geldi. Instagram hesabından bir basın açıklaması paylaşan Töre, haberlerle ilgisi olmadığını belirterek çocuklarının mahremiyetine dikkat çekti ve boşanma sürecinin sulh ile sonlanmasını istediğini duyurdu.
Gökhan Töre ile Buket Töre çiftinin iki kız çocuğu var.
Buket Töre'nin İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede ağır iddialar yer aldı.
Gökhan Töre, iddiaların tamamını reddederek "Tüm yasal haklarım saklıdır" dedi.
Buket Töre: "Çocuklarımın mahremiyeti ve süreci psikolojik olarak yıpranmadan atlatmaları en büyük önceliğimdir."
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