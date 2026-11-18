Gökhan Töre'nin açıklamasının ardından Buket Töre de Instagram hesabından bir basın açıklaması paylaştı. Töre'nin açıklaması şöyle:

'BASIN AÇIKLAMASI

Bugün basında, eşim Gökhan Töre ile boşanma sürecimizde yaşadığımız olaylar ve dava sürecimize yönelik bir kısım haberlerin yapıldığını ve kendisi tarafından da bu konuda bir basın açıklaması yapılmış olduğunu üzülerek öğrendim.

İki kız çocuk annesi olarak en değerli varlıklarım olan çocuklarımın mahremiyeti ve süreci psikolojik olarak yıpranmadan atlatmaları en büyük önceliğimdir.

Çocuklarımın geleceği için eşim Gökhan Töre ile olan boşanma sürecinin çekişmesiz olarak ve sulh ile sona ermesini arzu ediyorum.

Yapılan haberler ile ilgili hiçbir ilgim bulunmadığını, bundan sonra aramızda devam edecek yasal süreç ile ilgili olarak herhangi bir haberin basında yer almasını istemediğimi, çocuklarım bakımından telafisi imkansız zararların doğmaması için konuya gerekli hassasiyetin gösterilmesini, aksi halde tüm yasal haklarımı kullanacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Buket Töre'