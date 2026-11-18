Eşine Silah Doğrulttuğu İddia Edilen Eski Futbolcu Gökhan Töre Sessizliğini Bozdu
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Boşanma aşamasındaki Buket Töre, eski futbolcu Gökhan Töre’nin kendisine silah doğrulttuğunu ve saldırdığını öne sürerek mahkemeye başvurdu. İddialar kısa sürede gündem oldu. Gökhan Töre ise sosyal medyadan yaptığı açıklamayla suçlamaların tamamını reddetti. Eski futbolcunun eşine yönelik sözleri de dikkat çekti.
Buket Töre, eşinin kendisine zarar verdiğini ve ortak mal varlığını elden çıkarmaya çalıştığını iddia etti
Gökhan Töre, iddiaların tamamını reddederek "Tüm yasal haklarım saklıdır" dedi
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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