İddiaların ardından gözler Gökhan Töre'ye çevrildi. Eski futbolcu, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada kendisi hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

KAMUOYUNA AÇIKLAMA

Son günlerde şahsım hakkında basında ve çeşitli mecralarda yer alan, gerçeği yansıtmayan ve kamuoyunu yanıltan haber ve iddialar nedeniyle bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur.

Söz konusu yayınlarda ileri sürülen iddiaların tamamı gerçek dışıdır. Somut bilgi ve belgelere dayanmayan bu iddialar, kamuoyunda yanlış bir algı oluşturmakta ve şahsımın itibarını hedef almaktadır.

Bu iddiaları açık ve kesin bir dille reddediyor, kamuoyundan doğruluğu teyit edilmemiş haber ve paylaşımlara itibar etmemesini rica ediyorum.

Bu haberleri yaptıran ilgili şahsın, kendi şahsi menfaatleri ve para hırsı uğruna iki kız çocuğunun psikolojisini dahi yok sayarak yalan haber yaptırdığı ve maddi hırsları uğruna suç teşkil edebilecek nitelikteki hukuk dışı yollara bile başvurabileceği tarafımca çok iyi bilinmekteydi. Bu durum artık kamuoyu tarafından da görülmüştür. Söz konusu şahsın nasıl bir hukuksuzluğun ve yozlaşmanın içinde olduğu da süreç içinde mahkeme kayıtlarına yansıyacak ve kamuoyu tarafından görülecektir.

Basın özgürlüğü, gerçekleri araştırma ve kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğunu da beraberinde getirmektedir. İlgili yayın kuruluşlarını ve paylaşım sahiplerini bu sorumluluk doğrultusunda hareket etmeye, gerçek dışı içerikleri düzeltmeye ve kamuoyunu doğru bilgilendirmeye davet ediyorum.

Kişilik haklarımı ve itibarımı hedef alan bu yayınlara karşı tüm yasal haklarım saklıdır. Sorumlular hakkında gerekli hukuki yollara başvurmaktan tereddüt etmeyeceğimi kamuoyunun bilgisine sunarım.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

GÖKHAN TÖRE