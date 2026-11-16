Mustafa Aksakallı'dan Boşanan Ezgi Mola Yeni Sevgilisi Yaşar Çağlak'la İlk Kez Görüntülendi

Ezgi Mola ile işletmeci Mustafa Aksakallı'nın aşkı 2018'de başlamıştı. Çift, 8 Mayıs 2023'te dünyaevine girdi. Yaklaşık iki yıl süren evlilik, Haziran 2025'te tek celsede sona erdi. Mola, ayrılık açıklamasında ortak bir karar aldıklarını ve dostluklarını sürdüreceklerini söylemişti.

Ünlü oyuncu, kısa süre önce konuk olduğu Ritmini Bul programında ayrılık nedenini de anlattı. Aldatma iddialarını reddeden Mola, eski eşi için 'Mustafa gerçekten dünyanın en iyi kalpli insanlarından biri' demişti. Ayrılığı ise Bertolt Brecht'in 'Madem İyisin' şiiriyle açıklamıştı: 'Herkes iyi olabilir ama önemli olan senin bana iyi gelip gelmediğin.'

Mola'ya göre bir ilişkiyi bitirebilmek de o ilişkinin sağlam kurulduğunu gösteriyordu. Ünlü oyuncu, arkadaşlıklarını korumak için evlilikten vazgeçtiklerini söylemişti.