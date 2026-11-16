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Mustafa Aksakallı'dan Boşanan Ezgi Mola Yeni Sevgilisi Yaşar Çağlak'la İlk Kez Görüntülendi

Mustafa Aksakallı'dan Boşanan Ezgi Mola Yeni Sevgilisi Yaşar Çağlak'la İlk Kez Görüntülendi

Boşanma
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
16.11.2026 - 20:46
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Ezgi Mola, yeni bir aşka yelken açtı. Mustafa Aksakallı ile Haziran 2025'te boşanma kararı alan ünlü oyuncu, sevgilisi Yaşar Çağlak ile ilk kez Gazete Magazin objektiflerine yansıdı. Mola’nın adı daha önce Tarkan’ın gitaristi Can Şengün ile anılmış, ancak o dönem taraflardan bir açıklama gelmemişti. Bu kez ise ortada bir iddia değil, objektiflere yansıyan bir kare var.

KAYNAK: Gazete Magazin

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Ezgi Mola, Mustafa Aksakallı'dan boşandıktan yaklaşık 1,5 yıl sonra sevgilisi Yaşar Çağlak ile ilk kez objektiflere yansıdı.

Ezgi Mola, Mustafa Aksakallı'dan boşandıktan yaklaşık 1,5 yıl sonra sevgilisi Yaşar Çağlak ile ilk kez objektiflere yansıdı.

Ezgi Mola'nın özel hayatında yeni bir sayfa açıldı. Ünlü oyuncu, sevgilisi Yaşar Çağlak ile birlikte Gazete Magazin objektiflerine yakalandı. Bu, çiftin kameralara birlikte yansıdığı ilk kare oldu. Mola'nın yeni ilişkisi kısa sürede magazin gündemine oturdu. Yaşar Çağlak'ın kim olduğu ise şimdiden merak konusu.

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, 2018'de başlayan ilişkilerini 2023'te evlilikle taçlandırmış, Haziran 2025'te tek celsede boşanmıştı.

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, 2018'de başlayan ilişkilerini 2023'te evlilikle taçlandırmış, Haziran 2025'te tek celsede boşanmıştı.

Ezgi Mola ile işletmeci Mustafa Aksakallı'nın aşkı 2018'de başlamıştı. Çift, 8 Mayıs 2023'te dünyaevine girdi. Yaklaşık iki yıl süren evlilik, Haziran 2025'te tek celsede sona erdi. Mola, ayrılık açıklamasında ortak bir karar aldıklarını ve dostluklarını sürdüreceklerini söylemişti.

Ünlü oyuncu, kısa süre önce konuk olduğu Ritmini Bul programında ayrılık nedenini de anlattı. Aldatma iddialarını reddeden Mola, eski eşi için 'Mustafa gerçekten dünyanın en iyi kalpli insanlarından biri' demişti. Ayrılığı ise Bertolt Brecht'in 'Madem İyisin' şiiriyle açıklamıştı: 'Herkes iyi olabilir ama önemli olan senin bana iyi gelip gelmediğin.' 

Mola'ya göre bir ilişkiyi bitirebilmek de o ilişkinin sağlam kurulduğunu gösteriyordu. Ünlü oyuncu, arkadaşlıklarını korumak için evlilikten vazgeçtiklerini söylemişti.

Mola'nın adı Haziran 2026'da Tarkan'ın gitaristi Can Şengün ile anılmış, ancak taraflardan bir açıklama gelmemişti.

Mola'nın adı Haziran 2026'da Tarkan'ın gitaristi Can Şengün ile anılmış, ancak taraflardan bir açıklama gelmemişti.

Bu, ünlü oyuncunun boşanmanın ardından adının bir aşk iddiasıyla anıldığı ilk sefer değil. Haziran 2026'da yayımlanan haberlerde, Mola'nın Tarkan'ın gitaristi Can Şengün ile birlikte olduğu öne sürülmüştü. İddiaya göre ikili, Ocak ayında Tarkan'ın Volkswagen Arena'daki konserinde tanışmıştı. O dönem ne Mola ne de Şengün cephesinden bir açıklama gelmişti. Bu kez ise ortada bir iddia değil, objektiflere yansıyan bir kare var.

Öte yandan Ezgi Mola'nın iş hayatı da en az özel hayatı kadar hareketli. Ünlü oyuncu son olarak Organize İşler: Karun Hazinesi filminin kadrosunda yer aldı. Filmin IMDb puanı hakkındaki sözleri de kısa süre önce gündem olmuştu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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