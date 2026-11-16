Mustafa Aksakallı'dan Boşanan Ezgi Mola Yeni Sevgilisi Yaşar Çağlak'la İlk Kez Görüntülendi
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Ezgi Mola, yeni bir aşka yelken açtı. Mustafa Aksakallı ile Haziran 2025'te boşanma kararı alan ünlü oyuncu, sevgilisi Yaşar Çağlak ile ilk kez Gazete Magazin objektiflerine yansıdı. Mola’nın adı daha önce Tarkan’ın gitaristi Can Şengün ile anılmış, ancak o dönem taraflardan bir açıklama gelmemişti. Bu kez ise ortada bir iddia değil, objektiflere yansıyan bir kare var.
KAYNAK: Gazete Magazin
Ezgi Mola, Mustafa Aksakallı'dan boşandıktan yaklaşık 1,5 yıl sonra sevgilisi Yaşar Çağlak ile ilk kez objektiflere yansıdı.
Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, 2018'de başlayan ilişkilerini 2023'te evlilikle taçlandırmış, Haziran 2025'te tek celsede boşanmıştı.
Mola'nın adı Haziran 2026'da Tarkan'ın gitaristi Can Şengün ile anılmış, ancak taraflardan bir açıklama gelmemişti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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