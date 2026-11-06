Kam Davulu Sahnesi Tepki Çekmişti: Ezgi Mola, Karun Hazinesi'nin 2,5'lik IMDb Puanı Hakkında Konuştu!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Netflix'te 16 Ekim'de yayına giren Organize İşler: Karun Hazinesi, kam davulu sahnesine gelen tepkiler ve 1 puan çağrılarıyla IMDb'de 2,5'e kadar gerileyen puanı yüzünden haftalardır konuşuluyor. Dizide Lerzan'ı canlandıran Ezgi Mola ise muhabirlerin karşısına geçtiğinde bu puanla ilgili soruyu yanıtsız bırakmadı. Oyuncunun kısa ama dikkat çeken yanıtı, 2. Sayfa'nın paylaştığı videoyla gündeme geldi.
Kaynak: 2. Sayfa
Ezgi Mola, sinemaya Organize İşler ile adım attı ve Karun Hazinesi'nde yeniden Lerzan oldu.
Kam davulu sahnesine gelen tepkilerle Karun Hazinesi'nin IMDb puanı 2,5'e kadar geriledi.
Ezgi Mola, IMDb puanı sorusuna seyircinin tüm fikirlerine saygı duyduğunu söyleyerek yanıt verdi.
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın