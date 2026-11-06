Kam Davulu Sahnesi Tepki Çekmişti: Ezgi Mola, Karun Hazinesi'nin 2,5'lik IMDb Puanı Hakkında Konuştu!

Muhabirin 'IMDb puanının 2,5 gelmesi sizin için önemli mi?' sorusu üzerine Mola, eleştirilere karşı savunmaya geçmek yerine seyirciyi merkeze alan bir cevap verdi. Oyuncu, 'Seyircinin tüm fikirlerine çok saygı duyuyorum. Biz zaten onlar için yapıyoruz' dedi ve dizinin sevilmesi, beğenilmesi ve izlenmesi için çekildiğinin altını çizdi.

Puanın kendisi için önemli olup olmadığına dair doğrudan bir yorum yapmayan Mola, sözlerini 'Saygı duyuyoruz' diyerek tamamladı. Kısa röportajın ardından fotoğrafçılar için poz veren oyuncu, 'Yorduk sizi' diyen muhabire de 'Ne demek, rica ederim' karşılığını verdi.