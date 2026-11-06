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Kam Davulu Sahnesi Tepki Çekmişti: Ezgi Mola, Karun Hazinesi'nin 2,5'lik IMDb Puanı Hakkında Konuştu!

Kam Davulu Sahnesi Tepki Çekmişti: Ezgi Mola, Karun Hazinesi'nin 2,5'lik IMDb Puanı Hakkında Konuştu!

Netflix
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
06.11.2026 - 10:47 Son Güncelleme: 06.11.2026 - 10:49
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Netflix'te 16 Ekim'de yayına giren Organize İşler: Karun Hazinesi, kam davulu sahnesine gelen tepkiler ve 1 puan çağrılarıyla IMDb'de 2,5'e kadar gerileyen puanı yüzünden haftalardır konuşuluyor. Dizide Lerzan'ı canlandıran Ezgi Mola ise muhabirlerin karşısına geçtiğinde bu puanla ilgili soruyu yanıtsız bırakmadı. Oyuncunun kısa ama dikkat çeken yanıtı, 2. Sayfa'nın paylaştığı videoyla gündeme geldi.

Kaynak: 2. Sayfa

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Ezgi Mola, sinemaya Organize İşler ile adım attı ve Karun Hazinesi'nde yeniden Lerzan oldu.

Ezgi Mola, sinemaya Organize İşler ile adım attı ve Karun Hazinesi'nde yeniden Lerzan oldu.

Organize İşler ile Ezgi Mola'nın hikâyesi 2005'e, oyuncunun ilk sinema filmine uzanıyor; Mola, Karun Hazinesi'nin galasında o yıllarda setin kamera arkasında da harçlığını çıkarmak için çalıştığını anlatmıştı.

Televizyonda Hırsız Polis, Hayatımın Kadınısın ve Canım Ailem ile tanınan oyuncu, Masumlar Apartmanı'nın takıntılı Safiye'siyle kariyerinin en çok konuşulan rolüne imza attı.

2019'da serinin ikinci filmi Sazan Sarmalı'nda Lerzan'ı canlandıran Mola, Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı ve Şenol Sönmez'in yönettiği sekiz bölümlük Netflix dizisinde de aynı karakterle kadroda yer aldı. Dizinin yayına girmesinin ardından gündemi belirleyen ise kadrodan çok seyircinin IMDb'de verdiği puanlar oldu.

Kam davulu sahnesine gelen tepkilerle Karun Hazinesi'nin IMDb puanı 2,5'e kadar geriledi.

Kam davulu sahnesine gelen tepkilerle Karun Hazinesi'nin IMDb puanı 2,5'e kadar geriledi.

Sekiz bölümün tamamıyla aynı gün yayına giren dizi, ilk akşamdan itibaren seyirciyi ikiye böldü; Kıvanç Tatlıtuğ'un Sarı Saruhan'ı övgü toplarken senaryo ve dizi formatı için uzatıldığı düşünülen hikâye eleştirilerin hedefi oldu.

Kam davulu sahnesine gösterilen tepkiler büyüyünce sosyal medyada diziye 1 puan verilmesi yönünde çağrılar yapıldı ve Organize İşler: Karun Hazinesi'nin IMDb puanı 2,5'e kadar indi. Puan düşerken sayfaya akın eden meraklılar, diziyi IMDb'nin anlık popülerlik listesinde en popüler Türk dizisi konumuna da taşıdı.

Tartışmanın sürdüğü günlerde muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ezgi Mola da bu konuda sessiz kalmadı.

Ezgi Mola, IMDb puanı sorusuna seyircinin tüm fikirlerine saygı duyduğunu söyleyerek yanıt verdi.

Ezgi Mola, IMDb puanı sorusuna seyircinin tüm fikirlerine saygı duyduğunu söyleyerek yanıt verdi.

Muhabirin 'IMDb puanının 2,5 gelmesi sizin için önemli mi?' sorusu üzerine Mola, eleştirilere karşı savunmaya geçmek yerine seyirciyi merkeze alan bir cevap verdi. Oyuncu, 'Seyircinin tüm fikirlerine çok saygı duyuyorum. Biz zaten onlar için yapıyoruz' dedi ve dizinin sevilmesi, beğenilmesi ve izlenmesi için çekildiğinin altını çizdi.

Puanın kendisi için önemli olup olmadığına dair doğrudan bir yorum yapmayan Mola, sözlerini 'Saygı duyuyoruz' diyerek tamamladı. Kısa röportajın ardından fotoğrafçılar için poz veren oyuncu, 'Yorduk sizi' diyen muhabire de 'Ne demek, rica ederim' karşılığını verdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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