article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Karun Hazinesi Galasında Ezgi Mola'dan İtiraf: Organize İşler'de Kamera Arkasında Neden Çalıştığını Açıkladı!

Karun Hazinesi Galasında Ezgi Mola'dan İtiraf: Organize İşler'de Kamera Arkasında Neden Çalıştığını Açıkladı!

Netflix
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
08.10.2026 - 07:58 Son Güncelleme: 08.10.2026 - 08:02
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Netflix'in merakla beklenen yeni dizisi Organize İşler: Karun Hazinesi'nin galası, serinin tanıdık yüzlerini yeniden aynı karede buluşturdu. Mikrofonlara konuşan Ezgi Mola ise sözü 20 yıl öncesine, sinemadaki ilk gününe getirdi. Oyuncunun o setle ilgili anlattıkları, pek bilinmeyen bir detayı da gün yüzüne çıkardı.

Kaynak: 2.Sayfa

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ezgi Mola, Hırsız Polis'ten Masumlar Apartmanı'na uzanan kariyerinde sinemaya Organize İşler ile adım attı.

Ezgi Mola, Hırsız Polis'ten Masumlar Apartmanı'na uzanan kariyerinde sinemaya Organize İşler ile adım attı.

Ezgi Mola'yı geniş kitleler 2005'te başlayan Hırsız Polis dizisiyle tanıdı. Ardından Hayatımın Kadınısın ve Canım Ailem'le yıllarca evlere konuk oldu. Kariyerinin dönüm noktası ise Masumlar Apartmanı oldu. Takıntılarıyla boğuşan Safiye'yi canlandıran Mola, her hafta izleyiciyi ekran başına kilitledi. Netflix'te Erşan Kuneri'yle de karşımıza çıkan oyuncunun sinemadaki ilk adımıysa Yılmaz Erdoğan imzalı Organize İşler'di.

Ezgi Mola, Organize İşler setinde harçlığını çıkarmak için kamera arkasında da çalıştığını anlattı.

Ezgi Mola, Organize İşler setinde harçlığını çıkarmak için kamera arkasında da çalıştığını anlattı.

2005'in sonunda vizyona giren Organize İşler, Ezgi Mola'nın ilk sinema filmiydi; oyuncu galada bu yüzden filmi 'çok başka bir yere' koyduğunu söyledi. Asıl sürpriz ise devamında geldi. Mola o setin sadece önünde değil, arkasında da mesai harcamış. 'Hem kamera arkasında harçlığımı çıkarmak için çalıştım' diyen oyuncu, o şansı 'Yılmaz abim' dediği Yılmaz Erdoğan'a borçlu olduğunu da vurguladı. Yani bugün serinin yıldızlarından biri olan Mola, 20 yıl önce aynı setin hem önünde hem arkasındaydı. Oyuncu, 2019'daki ikinci film Sazan Sarmalı'nda da kadrodaydı.

👇

Organize İşler: Karun Hazinesi, 16 Ekim'de sekiz bölümlük bir dizi olarak Netflix'te başlıyor.

Organize İşler: Karun Hazinesi, 16 Ekim'de sekiz bölümlük bir dizi olarak Netflix'te başlıyor.

Merak edilen 'film mi, dizi mi?' sorusunun cevabı da belli: Organize İşler: Karun Hazinesi sekiz bölümlük bir Netflix dizisi. Senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı yapımın yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor.

Asım Noyan ve çetesi, ortaya çıkan gizemli bir hazine haritasıyla İstanbul sokaklarından yeraltı dehlizlerine uzanan tehlikeli bir yarışa giriyor. Kadroda Yılmaz Erdoğan ve Ezgi Mola'nın yanında Kıvanç Tatlıtuğ, Demet Akbağ, Uraz Kaygılaroğlu, Rıza Kocaoğlu ve Bensu Soral gibi isimler var. Galada ilk iki bölüm gösterildi; izleyiciler ise diziyi 16 Ekim Cuma günü Netflix'te izleyebilecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın