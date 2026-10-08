Karun Hazinesi Galasında Ezgi Mola'dan İtiraf: Organize İşler'de Kamera Arkasında Neden Çalıştığını Açıkladı!
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Netflix'in merakla beklenen yeni dizisi Organize İşler: Karun Hazinesi'nin galası, serinin tanıdık yüzlerini yeniden aynı karede buluşturdu. Mikrofonlara konuşan Ezgi Mola ise sözü 20 yıl öncesine, sinemadaki ilk gününe getirdi. Oyuncunun o setle ilgili anlattıkları, pek bilinmeyen bir detayı da gün yüzüne çıkardı.
Kaynak: 2.Sayfa
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Ezgi Mola, Hırsız Polis'ten Masumlar Apartmanı'na uzanan kariyerinde sinemaya Organize İşler ile adım attı.
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Ezgi Mola, Organize İşler setinde harçlığını çıkarmak için kamera arkasında da çalıştığını anlattı.
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Organize İşler: Karun Hazinesi, 16 Ekim'de sekiz bölümlük bir dizi olarak Netflix'te başlıyor.
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