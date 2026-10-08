Karun Hazinesi Galasında Ezgi Mola'dan İtiraf: Organize İşler'de Kamera Arkasında Neden Çalıştığını Açıkladı!

2005'in sonunda vizyona giren Organize İşler, Ezgi Mola'nın ilk sinema filmiydi; oyuncu galada bu yüzden filmi 'çok başka bir yere' koyduğunu söyledi. Asıl sürpriz ise devamında geldi. Mola o setin sadece önünde değil, arkasında da mesai harcamış. 'Hem kamera arkasında harçlığımı çıkarmak için çalıştım' diyen oyuncu, o şansı 'Yılmaz abim' dediği Yılmaz Erdoğan'a borçlu olduğunu da vurguladı. Yani bugün serinin yıldızlarından biri olan Mola, 20 yıl önce aynı setin hem önünde hem arkasındaydı. Oyuncu, 2019'daki ikinci film Sazan Sarmalı'nda da kadrodaydı.