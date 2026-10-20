Tepki İçin Girenler Zirveye Taşıdı: 2,5 Puanlı Karun Hazinesi IMDb'de En Popüler Dizi Oldu

IMDb Charts verilerine göre anlık popülerliği en yüksek Türk dizisi, 16 Ekim'de Netflix'te yayına giren Organize İşler: Karun Hazinesi oldu. Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı ve Asım Noyan'ı yıllar sonra geri getiren 8 bölümlük dizi, Kıvanç Tatlıtuğ'un Sarı Saruhan'ı, Ezgi Mola ve Bensu Soral gibi isimlerle ekrana geldi.

Ancak dizinin bu haftaki gündemi pek de iç açıcı değildi. Kam davulu sahnesine gelen tepkiler ve senaryo eleştirileri büyüyünce sosyal medyada diziye 1 puan verilmesi yönünde çağrılar yapıldı, IMDb puanı da 2,5'e kadar geriledi.

İşte listenin dikkat çekici yanı da burada. IMDb'nin popülerlik sıralaması puana göre değil, yapımın sayfasına gösterilen ilgiye göre şekilleniyor. Yani tartışma büyüdükçe merak da büyüdü ve dizi, en düşük puanlı yapımlardan biri olmasına rağmen zirveye oturdu.