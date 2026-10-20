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Tepki İçin Girenler Zirveye Taşıdı: 2,5 Puanlı Karun Hazinesi IMDb'de En Popüler Dizi Oldu

Tepki İçin Girenler Zirveye Taşıdı: 2,5 Puanlı Karun Hazinesi IMDb'de En Popüler Dizi Oldu

Netflix
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 18:46 Son Güncelleme: 20.10.2026 - 18:47
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Netflix’te 16 Ekim’de yayına giren Organize İşler: Karun Hazinesi, IMDb’nin anlık popülerlik verilerine göre en popüler Türk dizisi oldu. Kam davulu sahnesi ve senaryo eleştirileriyle puanı 2,5'e kadar düşen dizi, tartışmalar büyüdükçe sayfasına gelen ilgiyle listenin zirvesine yerleşti. İkinci sırada Elçin Sangu, Melis Sezen ve Ozan Dolunay’lı Seni Tanıyorum, üçüncü sırada ise Feyyaz Yiğit’in Gibi’si yer aldı.

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IMDb'de puanı 2,5'e kadar düşen Organize İşler: Karun Hazinesi, popülerlik listesinde ilk sıraya yerleşti.

IMDb'de puanı 2,5'e kadar düşen Organize İşler: Karun Hazinesi, popülerlik listesinde ilk sıraya yerleşti.

IMDb Charts verilerine göre anlık popülerliği en yüksek Türk dizisi, 16 Ekim'de Netflix'te yayına giren Organize İşler: Karun Hazinesi oldu. Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı ve Asım Noyan'ı yıllar sonra geri getiren 8 bölümlük dizi, Kıvanç Tatlıtuğ'un Sarı Saruhan'ı, Ezgi Mola ve Bensu Soral gibi isimlerle ekrana geldi.

Ancak dizinin bu haftaki gündemi pek de iç açıcı değildi. Kam davulu sahnesine gelen tepkiler ve senaryo eleştirileri büyüyünce sosyal medyada diziye 1 puan verilmesi yönünde çağrılar yapıldı, IMDb puanı da 2,5'e kadar geriledi.

İşte listenin dikkat çekici yanı da burada. IMDb'nin popülerlik sıralaması puana göre değil, yapımın sayfasına gösterilen ilgiye göre şekilleniyor. Yani tartışma büyüdükçe merak da büyüdü ve dizi, en düşük puanlı yapımlardan biri olmasına rağmen zirveye oturdu.

Netflix'te en iyi açılışı yapan Türk dizisi olan Seni Tanıyorum, listenin ikinci sırasında yer aldı.

Netflix'te en iyi açılışı yapan Türk dizisi olan Seni Tanıyorum, listenin ikinci sırasında yer aldı.

17 Eylül'de Netflix'te yayına giren Seni Tanıyorum, Elçin Sangu, Melis Sezen ve Ozan Dolunay'ı buluşturuyor. Mert Baykal'ın yönettiği, senaryosunu Tuğba Doğan'ın yazdığı dizi, resim kariyerine dönmek isteyen genç anne Funda'nın hikâyesini anlatıyor. Funda'nın hayatı, bebeğine bakması için işe aldığı Nazlı'nın gizemli geçmişiyle sarsılıyor.

Platformda en iyi açılış yapan Türk dizisi olan yapım, kısa sürede Netflix'in dünya listesinde de zirveye çıkmıştı. Melis Sezen'in canlandırdığı Nazlı karakteri ve cesur sahneler ise izleyiciler arasında tartışma yaratmıştı.

Feyyaz Yiğit'in Gibi'si, yeni yapımların arasında ilk üçteki yerini korudu.

Feyyaz Yiğit'in Gibi'si, yeni yapımların arasında ilk üçteki yerini korudu.

Listenin üçüncü sırasında ise yeni bir yapım değil, Exxen'in fenomen dizisi Gibi var. Feyyaz Yiğit'in senaryosunu yazıp başrolünü üstlendiği absürt komedi, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'la birlikte 2021'den bu yana izleyicinin karşısında.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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