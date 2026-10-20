Tepki İçin Girenler Zirveye Taşıdı: 2,5 Puanlı Karun Hazinesi IMDb'de En Popüler Dizi Oldu
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Netflix’te 16 Ekim’de yayına giren Organize İşler: Karun Hazinesi, IMDb’nin anlık popülerlik verilerine göre en popüler Türk dizisi oldu. Kam davulu sahnesi ve senaryo eleştirileriyle puanı 2,5'e kadar düşen dizi, tartışmalar büyüdükçe sayfasına gelen ilgiyle listenin zirvesine yerleşti. İkinci sırada Elçin Sangu, Melis Sezen ve Ozan Dolunay’lı Seni Tanıyorum, üçüncü sırada ise Feyyaz Yiğit’in Gibi’si yer aldı.
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IMDb'de puanı 2,5'e kadar düşen Organize İşler: Karun Hazinesi, popülerlik listesinde ilk sıraya yerleşti.
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Netflix'te en iyi açılışı yapan Türk dizisi olan Seni Tanıyorum, listenin ikinci sırasında yer aldı.
Feyyaz Yiğit'in Gibi'si, yeni yapımların arasında ilk üçteki yerini korudu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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