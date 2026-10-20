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Kam Davulu Sahnesi Tepki Çekmişti: Organize İşler'in Netflix Dizisi IMDb'de Serinin En Düşük Puanını Aldı!

Kam Davulu Sahnesi Tepki Çekmişti: Organize İşler'in Netflix Dizisi IMDb'de Serinin En Düşük Puanını Aldı!

Netflix
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 10:05 Son Güncelleme: 20.10.2026 - 10:07
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Yılmaz Erdoğan'ın yıllar sonra Asım Noyan'la geri döndüğü Netflix dizisi Organize İşler: Karun Hazinesi, yayına girdiği 16 Ekim'den bu yana sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Dizi hakkında konuşulanların büyük bölümü ise merakla beklenen yapımdan umduğunu bulamayan izleyicilerin tepkilerinden oluşuyor. Kam davulu sahnesine yönelik eleştirilere senaryo şikâyetleri de eklenince dizinin IMDb puanı, serinin önceki filmlerinin çok gerisinde kaldı.

Kaynak: IMDb

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Organize İşler, 2005'te Asım Noyan'la başlayan ve yıllarca sevilen bir Yılmaz Erdoğan serisiydi.

Organize İşler, 2005'te Asım Noyan'la başlayan ve yıllarca sevilen bir Yılmaz Erdoğan serisiydi.

Serinin hikâyesi 2005 yılında, Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp yönettiği hem de dolandırıcı Asım Noyan karakterine hayat verdiği Organize İşler ile başladı. Kısa sürede kült komediler arasına giren film, replikleriyle yıllarca dilden düşmedi ve seriyi Türk sinemasının en sevilen yapımlarından biri hâline getirdi. 2019'da vizyona giren Organize İşler: Sazan Sarmalı ile Asım Noyan beyazperdeye geri dönerken Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı Sarı Saruhan da ekibe katıldı. Serinin üçüncü halkası Karun Hazinesi ise sinema yerine Netflix'te sekiz bölümlük bir dizi olarak izleyicinin karşısına çıktı ve Asım Noyan'ı bu kez gizemli bir hazine haritasının peşine düşürdü. Bu kadar sevilen bir serinin devamı olunca beklenti de doğal olarak yüksekti, ancak dizinin IMDb'de aldığı puan pek de iç açıcı olmadı.

Karun Hazinesi'nin IMDb puanı 2,5'e düştü, serinin önceki filmleri 7,4 ve 6,0'da duruyor.

Karun Hazinesi'nin IMDb puanı 2,5'e düştü, serinin önceki filmleri 7,4 ve 6,0'da duruyor.

Serinin ilk filmi Organize İşler, IMDb'de yaklaşık 38 bin oyla 7,4 puanda dururken 18 bini aşkın oy alan Sazan Sarmalı'nın puanı 6,0 seviyesinde bulunuyor. Karun Hazinesi ise 5 bini aşkın oyla 2,5 puanda kalarak serinin açık ara en düşük puanlı yapımı oldu. Haberlere göre ilk günlerde 5,7 civarında olan puan, sosyal medyadaki tepkilerin büyümesiyle önce 3,3'e, ardından 2,5'e geriledi.

Bu rakam yalnızca seri için değil, Yılmaz Erdoğan'ın kariyeri açısından da dikkat çekici; IMDb'de adının geçtiği ve binlerce oy alan yapımlar arasında Karun Hazinesi'nden daha düşük puanlısı bulunmuyor, listede ondan sonra gelen Çok Filim Hareketler Bunlar bile 4,6 puana sahip. Puandaki bu sert düşüşün arkasında ise tek bir neden değil, izleyicilerin dizide eleştirdiği birden fazla konu yer alıyor.

Puanı aşağı çeken tek şey kam davulu sahnesi değil, senaryo da hedefte.

Puanı aşağı çeken tek şey kam davulu sahnesi değil, senaryo da hedefte.

Bu eleştirilerin en çok konuşulanı, Google'da da sıkça aranan Organize İşler kam davulu sahnesi oldu. Eski Türk inancında şamanların ritüellerde kullandığı kutsal bir araç olarak bilinen kam davulunun suç ve komedinin iç içe geçtiği bir sahnede kullanılması, bazı izleyiciler tarafından kültürel değerlere saygısızlık olarak yorumlandı. Bu tepkiyle birlikte sosyal medyada diziye IMDb'de 1 puan verilmesi yönünde çağrılar yapılırken sahnenin kurgunun bir parçası olduğunu savunan izleyiciler de oldu. Yılmaz Erdoğan ve Netflix ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Kam davulu tartışması puanı aşağı çeken etkenlerden biri olsa da dizi, bu tepkiler büyümeden önce de izleyicilerden olumsuz yorumlar almaya başlamıştı. Yayınlandığı ilk gün itibarıyla Ekşi Sözlük'ten Beyazperde'ye kadar pek çok platformda yapılan yorumlarda hikâyenin sekiz bölüme gereksiz yere yayıldığı, ilk bölümlerin önceki filmleri tekrar ettiği ve temponun zaman zaman düştüğü dile getirildi. Bazı izleyiciler hikâyenin film olarak çok daha akıcı olacağını düşünürken bazıları da ilk iki filmin tadını bulamadığını yazdı. Kıvanç Tatlıtuğ'un Sarı Saruhan'ı ve bazı esprileri övgü toplasa da bu olumlu yorumlar, dizinin IMDb'deki düşüşünü durdurmaya yetmedi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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