Kam Davulu Sahnesi Tepki Çekmişti: Organize İşler'in Netflix Dizisi IMDb'de Serinin En Düşük Puanını Aldı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yılmaz Erdoğan'ın yıllar sonra Asım Noyan'la geri döndüğü Netflix dizisi Organize İşler: Karun Hazinesi, yayına girdiği 16 Ekim'den bu yana sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Dizi hakkında konuşulanların büyük bölümü ise merakla beklenen yapımdan umduğunu bulamayan izleyicilerin tepkilerinden oluşuyor. Kam davulu sahnesine yönelik eleştirilere senaryo şikâyetleri de eklenince dizinin IMDb puanı, serinin önceki filmlerinin çok gerisinde kaldı.
Kaynak: IMDb
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Organize İşler, 2005'te Asım Noyan'la başlayan ve yıllarca sevilen bir Yılmaz Erdoğan serisiydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Karun Hazinesi'nin IMDb puanı 2,5'e düştü, serinin önceki filmleri 7,4 ve 6,0'da duruyor.
Puanı aşağı çeken tek şey kam davulu sahnesi değil, senaryo da hedefte.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın