Kam Davulu Sahnesi Tepki Çekmişti: Organize İşler'in Netflix Dizisi IMDb'de Serinin En Düşük Puanını Aldı!

Serinin ilk filmi Organize İşler, IMDb'de yaklaşık 38 bin oyla 7,4 puanda dururken 18 bini aşkın oy alan Sazan Sarmalı'nın puanı 6,0 seviyesinde bulunuyor. Karun Hazinesi ise 5 bini aşkın oyla 2,5 puanda kalarak serinin açık ara en düşük puanlı yapımı oldu. Haberlere göre ilk günlerde 5,7 civarında olan puan, sosyal medyadaki tepkilerin büyümesiyle önce 3,3'e, ardından 2,5'e geriledi.

Bu rakam yalnızca seri için değil, Yılmaz Erdoğan'ın kariyeri açısından da dikkat çekici; IMDb'de adının geçtiği ve binlerce oy alan yapımlar arasında Karun Hazinesi'nden daha düşük puanlısı bulunmuyor, listede ondan sonra gelen Çok Filim Hareketler Bunlar bile 4,6 puana sahip. Puandaki bu sert düşüşün arkasında ise tek bir neden değil, izleyicilerin dizide eleştirdiği birden fazla konu yer alıyor.