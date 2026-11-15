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Boşanacakları İddia Edilen Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı Kameralara El Ele Yakalandı

Boşanacakları İddia Edilen Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı Kameralara El Ele Yakalandı

Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
15.11.2026 - 10:16
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Son günlerde boşanacakları iddia edilen Selahattin Paşalı ile eşi Lara Paşalı, el ele Gazete Magazin objektiflerine yansıdı. Hakkındaki haberlere şaşırdığını söyleyen çift, “En iyi dönemimizdeyiz... Nazar değmesin...” diye konuştu. Bu sözler, menajerlik açıklaması ve Lara Paşalı’nın ayna paylaşımından sonra çiftin kendi ağzından gelen ilk yanıt oldu.

Kaynak: Gazete Magazin

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Boşanma iddialarıyla gündeme gelen Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı, el ele görüntülendi.

Boşanma iddialarıyla gündeme gelen Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı, el ele görüntülendi.

Selahattin Paşalı ile eşi Lara Paşalı, el ele yürürken Gazete Magazin objektiflerine yansıdı. Son günlerde boşanacakları iddia edilen çift, kameralardan kaçmadı. Hakkındaki boşanma haberlerine şaşırdıklarını belirten ikili, evliliklerine dair kısa ama net bir yanıt verdi: 'En iyi dönemimizdeyiz... Nazar değmesin...'

Böylece kasımda yeniden alevlenen iddialara bu kez doğrudan çiftin kendi ağzından cevap gelmiş oldu.

Önce menajerlik ekibi konuştu, ardından Lara Paşalı'dan ayna karşısında bir kare geldi.

Önce menajerlik ekibi konuştu, ardından Lara Paşalı'dan ayna karşısında bir kare geldi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ve çeşitli haber sitelerinde çiftin yeniden ayrılık kararı aldığı öne sürülmüştü. Selahattin Paşalı'nın menajerlik ajansı Persona Menajerlik, Instagram hikâyesinden yaptığı açıklamada bu iddiaları asılsız olarak nitelendirdi ve içeriklerin kaldırılmasını istedi; aksi halde hukuki yollara başvurulacağını duyurdu. Açıklamada 'Bugüne kadar açıklama yapılmamış olması, söz konusu iddiaların doğruluğuna işaret etmemektedir' ifadesine de yer verildi.

Ancak açıklamada 'boşanma' kelimesinin geçmemesi dikkat çekmiş, çiftin kendi cephesinden bir paylaşım gelip gelmeyeceği merak edilmişti. Birkaç gün sonra Lara Paşalı, eşiyle ayna karşısında çektikleri fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Çiftin el ele görüntülendiği son kareler ise dosyanın şimdilik son halkası oldu.

Evlilikleri ilk kez nisan ayında gündeme gelmişti.

Evlilikleri ilk kez nisan ayında gündeme gelmişti.

Paşalı çiftinin adı ilk olarak bu yılın nisan ayında boşanma iddialarıyla anılmaya başladı. Influencer Yağmur Çevik'in paylaştığı video ve ardından Ece Erken'in bir televizyon programında öne sürdüğü sözler, konuyu kısa sürede magazin gündeminin ilk sıralarına taşıdı. Lara Paşalı'nın 4 Nisan'daki doğum gününü yalnızca kızıyla kutlaması ve sosyal medya paylaşımlarını azaltması da o dönem en çok konuşulan ayrıntılar arasındaydı.

Çift o dönem yaptığı ortak açıklamada evliliklerinde zorlu bir süreçten geçtiklerini kabul etmiş, sessizliklerinin yanlış anlaşıldığını belirtmişti. Ayrılık söylentileri o günden bu yana birkaç kez yeniden alevlendi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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