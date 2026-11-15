Boşanacakları İddia Edilen Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı Kameralara El Ele Yakalandı
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Son günlerde boşanacakları iddia edilen Selahattin Paşalı ile eşi Lara Paşalı, el ele Gazete Magazin objektiflerine yansıdı. Hakkındaki haberlere şaşırdığını söyleyen çift, “En iyi dönemimizdeyiz... Nazar değmesin...” diye konuştu. Bu sözler, menajerlik açıklaması ve Lara Paşalı’nın ayna paylaşımından sonra çiftin kendi ağzından gelen ilk yanıt oldu.
Kaynak: Gazete Magazin
Boşanma iddialarıyla gündeme gelen Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı, el ele görüntülendi.
Önce menajerlik ekibi konuştu, ardından Lara Paşalı'dan ayna karşısında bir kare geldi.
Evlilikleri ilk kez nisan ayında gündeme gelmişti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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