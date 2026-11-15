Boşanacakları İddia Edilen Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı Kameralara El Ele Yakalandı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ve çeşitli haber sitelerinde çiftin yeniden ayrılık kararı aldığı öne sürülmüştü. Selahattin Paşalı'nın menajerlik ajansı Persona Menajerlik, Instagram hikâyesinden yaptığı açıklamada bu iddiaları asılsız olarak nitelendirdi ve içeriklerin kaldırılmasını istedi; aksi halde hukuki yollara başvurulacağını duyurdu. Açıklamada 'Bugüne kadar açıklama yapılmamış olması, söz konusu iddiaların doğruluğuna işaret etmemektedir' ifadesine de yer verildi.

Ancak açıklamada 'boşanma' kelimesinin geçmemesi dikkat çekmiş, çiftin kendi cephesinden bir paylaşım gelip gelmeyeceği merak edilmişti. Birkaç gün sonra Lara Paşalı, eşiyle ayna karşısında çektikleri fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Çiftin el ele görüntülendiği son kareler ise dosyanın şimdilik son halkası oldu.