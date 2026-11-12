Selahattin Paşalı Boşanıyor mu? Açıklamayı Menajerlik Ekibi Yaptı!

Sosyal medyada ve çeşitli haber sitelerinde Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı'nın boşanacağı iddiası yer aldı. Persona Menajerlik ise Selahattin Paşalı'nın aile birliğine dair son günlerde üretilen iddiaların asılsız olduğunu ve basın kuruluşları ile sosyal medya hesapları üzerinden yayılarak özel hayatı hedef alan bir karalamaya dönüştüğünü duyurdu. Açıklamada, bugüne kadar bir açıklama yapılmamış olmasının iddiaların doğruluğuna işaret etmediği, kamuoyuna açık bir mesleği icra etmenin özel hayat hakkında sınırsızca söylenti üretilmesini kabul etmeyi gerektirmediği vurgulandı. Ekip, asılsız içeriklerin kaldırılmasını isterken aksi halde hukuki yollara başvuracağını belirtti; metinde boşanma sözcüğü geçmediği için çiftin kendi cephesinden yeni bir paylaşım gelip gelmeyeceği merak ediliyor.