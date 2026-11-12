Selahattin Paşalı Boşanıyor mu? Açıklamayı Menajerlik Ekibi Yaptı!
Selahattin Paşalı ve eşi Lara Paşalı hakkında aylardır süren boşanma konuşmaları, bu kez oyuncunun menajerlik ekibinden gelen sert bir açıklamayla yeniden gündeme oturdu. Persona Menajerlik, Instagram hikâyesinden yaptığı paylaşımda aile birliğine dair üretilen iddiaları reddetti ve içeriklerin yayından kaldırılmasını istedi. Açıklamada, aksi halde sorumlu kişi ve yayın kuruluşları hakkında hukuki yollara başvurulacağı da duyuruldu.
Kaynak: Persona Menajerlik Instagram
Selahattin Paşalı, Masumiyet Müzesi'nin Kemal'i olarak tanınırken Lara Paşalı ile 2022'de Bodrum'da evlenmişti.
Boşanma iddiaları nisanda Yağmur Çevik'in videosuyla başladı, Ece Erken'in sözleriyle büyüdü.
Aylar sonra bir kez daha ünlü çift boşanma iddialarıyla gündeme geldi.
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Persona Menajerlik'in Instagram hikâyesinde yayımladığı açıklamanın tam metni:
'Oyuncumuz Selahattin Paşalı'nın aile birliğine dair son günlerde üretilen asılsız iddialar, çeşitli basın kuruluşları ve sosyal medya hesapları aracılığıyla da yayılarak özel hayatı hedef alan bir karalamaya dönüşmüştür.
Bugüne kadar açıklama yapılmamış olması, söz konusu iddiaların doğruluğuna işaret etmemektedir. Kamuoyuna açık bir mesleği icra etmek, kişinin özel hayatı hakkında sınırsızca söylenti üretilmesini ve bunların haber adı altında sunulmasını kabul etmesini gerektirmez.
Asılsız içeriklerin yayından kaldırılmasını ve bu iddiaların üretilmesine ve yayılmasına son verilmesini talep ediyoruz. Aksi hâlde, sorumlu kişi ve yayın kuruluşları hakkında hukuki yollara başvurulacaktır.'
Persona
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