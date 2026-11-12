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Selahattin Paşalı Boşanıyor mu? Açıklamayı Menajerlik Ekibi Yaptı!

Selahattin Paşalı Boşanıyor mu? Açıklamayı Menajerlik Ekibi Yaptı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
12.11.2026 - 14:01
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Selahattin Paşalı ve eşi Lara Paşalı hakkında aylardır süren boşanma konuşmaları, bu kez oyuncunun menajerlik ekibinden gelen sert bir açıklamayla yeniden gündeme oturdu. Persona Menajerlik, Instagram hikâyesinden yaptığı paylaşımda aile birliğine dair üretilen iddiaları reddetti ve içeriklerin yayından kaldırılmasını istedi. Açıklamada, aksi halde sorumlu kişi ve yayın kuruluşları hakkında hukuki yollara başvurulacağı da duyuruldu.

Kaynak: Persona Menajerlik Instagram

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Selahattin Paşalı, Masumiyet Müzesi'nin Kemal'i olarak tanınırken Lara Paşalı ile 2022'de Bodrum'da evlenmişti.

Selahattin Paşalı, Masumiyet Müzesi'nin Kemal'i olarak tanınırken Lara Paşalı ile 2022'de Bodrum'da evlenmişti.
csahaber.com

Selahattin Paşalı, Masumiyet Müzesi dizisindeki Kemal rolü, Ömer dizisinde canlandırdığı Ömer Ademoğlu ve NOW'un Kıskanmak dizisindeki Nüzhet karakteriyle ekranların tanınan yüzlerinden biri haline geldi. Oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu Lara Paşalı ile 16 Nisan 2022'de Bodrum'da evlendi; çiftin aynı yılın temmuz ayında dünyaya gelen kızları Leyla Pera da paylaşımlarda sık sık yer alıyor. Sosyal medyada mutlu aile kareleriyle tanınan çiftin evliliği, bu yılın nisan ayında ortaya atılan boşanma iddialarıyla birlikte magazin gündeminin ilk sıralarına yerleşti.

Boşanma iddiaları nisanda Yağmur Çevik'in videosuyla başladı, Ece Erken'in sözleriyle büyüdü.

Boşanma iddiaları nisanda Yağmur Çevik'in videosuyla başladı, Ece Erken'in sözleriyle büyüdü.
www.ensonhaber.com

İddialar ilk olarak 10 Nisan'da influencer Yağmur Çevik'in (blogyagmuru) videosuyla gündeme geldi; Çevik, söylentinin çiftin çevresinden çıktığını öne sürmüştü. Lara Paşalı'nın 4 Nisan'daki doğum gününü yalnızca kızıyla kutlaması ve sosyal medya paylaşımlarını azaltması da konuşulan ayrıntılar arasındaydı. Ardından Ece Erken, bir TV programında çiftin boşanma kararı aldığını iddia etti. Paşalı çifti ise 23 Nisan'da yaptıkları ortak açıklamada evliliklerinde zorlu bir dönemden geçtiklerini, sessizliklerinin yanlış anlaşıldığını duyurdu.

Aylar sonra bir kez daha ünlü çift boşanma iddialarıyla gündeme geldi.

Aylar sonra bir kez daha ünlü çift boşanma iddialarıyla gündeme geldi.

Sosyal medyada ve çeşitli haber sitelerinde Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı'nın boşanacağı iddiası yer aldı. Persona Menajerlik ise Selahattin Paşalı'nın aile birliğine dair son günlerde üretilen iddiaların asılsız olduğunu ve basın kuruluşları ile sosyal medya hesapları üzerinden yayılarak özel hayatı hedef alan bir karalamaya dönüştüğünü duyurdu. Açıklamada, bugüne kadar bir açıklama yapılmamış olmasının iddiaların doğruluğuna işaret etmediği, kamuoyuna açık bir mesleği icra etmenin özel hayat hakkında sınırsızca söylenti üretilmesini kabul etmeyi gerektirmediği vurgulandı. Ekip, asılsız içeriklerin kaldırılmasını isterken aksi halde hukuki yollara başvuracağını belirtti; metinde boşanma sözcüğü geçmediği için çiftin kendi cephesinden yeni bir paylaşım gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

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'Oyuncumuz Selahattin Paşalı'nın aile birliğine dair son günlerde üretilen asılsız iddialar, çeşitli basın kuruluşları ve sosyal medya hesapları aracılığıyla da yayılarak özel hayatı hedef alan bir karalamaya dönüşmüştür.

Bugüne kadar açıklama yapılmamış olması, söz konusu iddiaların doğruluğuna işaret etmemektedir. Kamuoyuna açık bir mesleği icra etmek, kişinin özel hayatı hakkında sınırsızca söylenti üretilmesini ve bunların haber adı altında sunulmasını kabul etmesini gerektirmez.

Asılsız içeriklerin yayından kaldırılmasını ve bu iddiaların üretilmesine ve yayılmasına son verilmesini talep ediyoruz. Aksi hâlde, sorumlu kişi ve yayın kuruluşları hakkında hukuki yollara başvurulacaktır.'

Persona Menajerlik'in Instagram hikâyesinde yayımladığı açıklamanın tam metni:

'Oyuncumuz Selahattin Paşalı'nın aile birliğine dair son günlerde üretilen asılsız iddialar, çeşitli basın kuruluşları ve sosyal medya hesapları aracılığıyla da yayılarak özel hayatı hedef alan bir karalamaya dönüşmüştür.

Bugüne kadar açıklama yapılmamış olması, söz konusu iddiaların doğruluğuna işaret etmemektedir. Kamuoyuna açık bir mesleği icra etmek, kişinin özel hayatı hakkında sınırsızca söylenti üretilmesini ve bunların haber adı altında sunulmasını kabul etmesini gerektirmez.

Asılsız içeriklerin yayından kaldırılmasını ve bu iddiaların üretilmesine ve yayılmasına son verilmesini talep ediyoruz. Aksi hâlde, sorumlu kişi ve yayın kuruluşları hakkında hukuki yollara başvurulacaktır.'

Persona

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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